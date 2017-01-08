 Боевик с Донбасса устроил стрельбу в Москве: 1 человек погиб, ранены полицейские, - российские СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует российский пропагандистский телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел утром на юго-востоке города. Мужчина на улице Васильцовский Стан расстрелял своего соседа. Также он ранил полицейских во время перестрелки. До этого мужчина уже стрелял на детской площадке.
По информации телеканала, мужчина ранее ездил воевать на Донбасс в качестве добровольца. Сергей О. провел среди террористов 5 месяцев. Предположительно, он был сначала бойцом, а позднее инструктором. В соцсетях боевик опубликовал пост о кодексе стрелка.
15951 169
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Среди шестерых воинов, получивших ранения на Рождество, тяжелых нет. Сейчас их жизни ничего не угрожает, - Матюхин(11)
Количество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 72 раз. Шестеро украинских воинов ранены, - штаб(17)
3 сторонника "ДНР", среди которых бывший майор милиции, задержаны в Донецкой области, - Аброськин. ФОТО(108)
32 обстрела зафиксированы сегодня на Донбассе, ранены 3 бойца, - штаб АТО(37)
В метро Нью-Йорка в результате схода поезда с рельсов пострадало более 100 человек. ФОТО, ВИДЕО(0)
Россия пригнала боевикам на Донбасс 250 тонн горюче-смазочных материалов, - ГУР(105)
Ночью боевики били по позициям сил АТО вблизи пяти населенных пунктов на линии разграничения, - Матюхин(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тому пулечку в висок!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И лес стоял как неживой.
И только гиря говномера
Слегка качала головой.
Не все ужасно в этом мире,
Хотя и грош ему цена,
Покуда есть на свете гири
И виден уровень говна.
Александр Галич
Ответить
Ответить
ну так так всегда, это эхо долго будет аукаться
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На Днепровщине 28-летний участник АТО покончил жизнь ...
Под Киевом участник АТО взорвал себя гранатой - Korrespondent.net
Участник АТО взорвал себя и жену у роддома в Ивано-Франковске ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пьяные участники АТО устроили ДТП под Киевом. Фото | Репортер ...
Пьяный участник АТО устроил жуткую аварию под Киевом
В Киеве пьяный участник АТО устроил разборки с полицией - В ...
У Переяслав-Хмельницькому нетверезий чоловік, який нещодавно повернувся із зони АТО, озброївшись автоматом та гранатою, вчинив самосуд над місцевим жителем.
ще треба?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить