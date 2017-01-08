EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  15951  169
Материалы по теме:
Все про:боевик (17691) Москва (2754) ранение (1283) стрельба (2081) терроризм (19626) убийство (4537) Донбасс (11758) жертва (121)

 Боевик с Донбасса устроил стрельбу в Москве: 1 человек погиб, ранены полицейские, - российские СМИ

Бывший боевик Сергей О., участвовавший в конфликте на Донбассе, устроил стрельбу в Москве. В результате погиб один человек, несколько получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует российский пропагандистский телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром на юго-востоке города. Мужчина на улице Васильцовский Стан расстрелял своего соседа. Также он ранил полицейских во время перестрелки. До этого мужчина уже стрелял на детской площадке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 сторонника "ДНР", среди которых бывший майор милиции, задержаны в Донецкой области, - Аброськин. ФОТО

По информации телеканала, мужчина ранее ездил воевать на Донбасс в качестве добровольца. Сергей О. провел среди террористов 5 месяцев. Предположительно, он был сначала бойцом, а позднее инструктором. В соцсетях боевик опубликовал пост о кодексе стрелка.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Все декорации к Перестройке-2 и гибели Мордора готовы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и шо, теперь он кредит не оплатит? вроде ж делает тоже самое, что на Донбассе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо, не міг до метро чи торгового центру потерпіти? )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верю, что подобные хорошие новости из россии будут продолжаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапи, ви повинні понять і простіть апалчєнца, може йому солдати НАТО привиділись або укропська ДРГ в синіх шльопанцях
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже инструкторы у дамбасян дефективные-всего одного завалил. Плохо,кацапчики, готовите. Ой, плохо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ведь большая вероятность что он наконец-то попал в фашистов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая прелесть))) Поздравляю масквичей. То им няни бошки резали,теперь - "защитнег" вернулся))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не огорчайтесь что мало, главное +2 кацапа в земле ...мелочь, а приятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может предложим на обмен в москву еще парочку таких?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что москали украинцев в Украине убивать можно а как россиянина в Мацкве так уже и нельзя ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все было пасмурно и серо,

И лес стоял как неживой.
И только гиря говномера
Слегка качала головой.

Не все ужасно в этом мире,
Хотя и грош ему цена,
Покуда есть на свете гири
И виден уровень говна.
Александр Галич
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
у нас такое давно, бывшие атошники то вешаются то устраивают разборки с близкими или где нибудь в кафе и тд.
ну так так всегда, это эхо долго будет аукаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто Донбассу надоело кормит рассею , ему не нужны нахлебники с Таможенного союза
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у тебя и повесится не на чем. все пропило кацапье - от достоинства, до веревки))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нулевка, запомни - я подаю винторогим п..сам по понедельникам. в очередь, сукины дети!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скажи поганец АУ вашему унитазу в ольгивно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
клоуны цензоровские вам не поможет спамить, всё равно все всё знают
 показать весь комментарий
Ответить
 
завтра зайдешь - напишешь трамп чмо. я лично подам. обесчаю. я не кацап - слово держу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не умаляет нашей за вас, запоребриковых , радости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если бы не он , на его месте был бы солдат НАТО !!!.... ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По люгенрадио рф сегодня сообщили, что этот стрелок якобы чемпион в любительских соревнованиях по стрельбе, и при этом он якобы стоит на учете в психдиспансере. А про его прошлое в ДНР - ни слова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для тупых http://ren.tv/novosti/2017-01-08/ubivshiy-soseda-i-obstrelyavshiy-policeyskih-v-moskve-voeval-v-donbasse
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рассея услышь Донбасс ! Это первый голосок .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Американцы как порядочные люди, в случае если Трамп поддержит путина, должны будут обязательно пригласить его на экскурсию в Даллас!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как гутарит мокша:"бьет, значит любит", а уж ежели убивает....нет предела любви! С почином вас, твари мордовские. И воздастся вам и за Ичкерию и за Молдову и за Грузию, Украину, Сирию, Захлебнетесь в потоках благодарности!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как аукнется ,так и откликнется. Пожирайте свои плоды ватники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"шото украинцы слабо скорбят по погибшим рассеянам......" (с) .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви помиляєтесь, я скорблю... :00994)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но по странице в контакте информации о Лугандоне нет. Или шифровался... А тка- помешен на огнестреле до полного дебилизма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
странно, в парашинских новынах ни слова...надеюсь у себя в навастях они его правильно назовут апалченцам Дамбаса ? )))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
пааачеееммуууууу выыыы неееее скаааарбииииитеееееееее!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так это не боевик с дамбасса, а обычный скрепный житель московии...
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевик с Донбасса устроил стрельбу в Москве: 1 человек погиб, ранены полицейские, - российские СМИ
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик военнослужащие газ ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП жертва жертвы Минобороны Нацполиция непогода обстрел ОГА Одесса Одесская область погода разведка ранение Россия смерть снегопад теплосеть теракт терроризм транспорт
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти