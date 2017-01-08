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 Некоторые дороги Одесской области открыты для движения

По состоянию на 16:00 8 января несколько автомобильных дорог в Одесской области открыты для движения, но на них д ействуют ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обладминистрацию, запрещено движение транспортных средств на автомобильных дорогах государственного и местного значения, кроме автодорог М-05 Киев - Одесса, М-0501 "Обход город Одесса", М-27 Одесса - Черноморск, М-28 Одесса - Южный - М-14, Р-70 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - М-15 (на участке от Одессы до Белгород-Днестровского). На указанных участках запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели высвободили из снежных заносов 262 автомобиля и 5 автобусов в Одесской области, - ГосЧС

Напомним, на автомобильных дорогах в пяти областях Украины действуют ограничения движения из-за непогоды.




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