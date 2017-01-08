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 Подросток пытался совершить самоубийство в мариупольском реабилитационном центре

14-летний воспитанник детского центра реабилитации в Мариуполе (Донецкая область) пытался совершить самоубийство. Трагедию удалось предотвратить.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, воспитатель центра увидел, что парень накинул на шею шнурок, и поспешил на спасение. Как оказалось позже, подросток снял шнурки со своей обуви.

Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в мариупольскую больницу. В настоящее время парень находится под контролем врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-летняя жительница Мариуполя выбросилась из окна 13 этажа, вероятно, выполняя задание квеста, - Нацполиция

Пострадавший - житель Киевской области, где он жил вместе с мамой в социальном общежитии. Предварительно установлено, что юноша был направлен в центр реабилитации по заявлению матери. Ребенок прибыл в Мариуполь вчера.


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Видимо, окружен "теплотой, заботой и вниманием" раз решил что такая жизнь ему не нужна!
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Как то меня тоже сдали после яркого нового года в такой центр. Прекрасно понимаю пацана. Жесть, а не реабелитация.
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