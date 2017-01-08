 Подросток пытался совершить самоубийство в мариупольском реабилитационном центре

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, воспитатель центра увидел, что парень накинул на шею шнурок, и поспешил на спасение. Как оказалось позже, подросток снял шнурки со своей обуви.
Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в мариупольскую больницу. В настоящее время парень находится под контролем врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Пострадавший - житель Киевской области, где он жил вместе с мамой в социальном общежитии. Предварительно установлено, что юноша был направлен в центр реабилитации по заявлению матери. Ребенок прибыл в Мариуполь вчера.
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