EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  6933  87
Все про:Путин (20578) рыбаки (123) Кох (17) фейк (34)

 Кох о встрече Путина с "рыбаками": Все поддельное. Все - фейк, одни трупы и миллиардные состояния настоящие

Бывший вице-премьер России Альфред Кох считает, что все окружающее президента РФ Владимира Путина – фейк, и "рыбаки", и депутаты, и выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Рыбаки поддельные, прихожане в церкви - поддельные, невесты на Красной площади - поддельные... Да чего уж там... Бери выше: депутаты - поддельные, выборы поддельные, статистические данные - поддельные, диссертации - поддельные... Все поддельное. Все - фейк.

Все? Нет. Трупы - настоящие. И состояния в миллиарды долларов - тоже", - написал Кох.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Холуи тоже должны быть по списку": Путина поймали на постановочной съемке "с народом". ФОТОрепортаж

Отметим, Владимир Путин встретил Рождество Христово в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. Российский президент посетил богослужение в Спасском соборе. Там он встретился со старыми знакомыми - местными рыбаками, с которыми познакомился прошлой осенью во время поездки по озеру Ильмень с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чё вы панимаити? Может кацапам так вкуснее, чтоб сыр сначала трактором переехать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А В УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕЛЬНЫЙ увы это факт..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якби лише през,нажаль і решта державних інститутів такий саме фейк,які жодним чином не можливо вважати українськими ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно поддельный , это только народные президенты по линии фронта ходят..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эстония не оставляет надежды вернуть свои культурные ценности вывезенные в Москву в 1941 году во время советской оккупации.Регалии президента, представляющие из себя орнаментированную рубином, тремя сапфирами и 98 бриллиантами золотую цепь, а также подвешенное к цепи золотое изображение государственного герба Эстонии. С 1963 года они хранятся в Оружейной палате в Москве.К сожалению Европейская комиссия не может помочь Эстонии вернуть хранящиеся в России регалии президента Эстонии, сообщил член Еврокомиссии Тибор Наврацсикс в ответ на запрос депутата Европарламента Урмаса Паэта (Urmas Paet), попросившего посодействовать в возврате вывезенных в 1941 году ценностей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все может быть, у пидарашки на зрелища денег уже не хватает.
"Сегодня, 8 января, в Сочи завершится музыкальный фестиваль «Рождество на Роза Хутор». Его идейный вдохновитель и создатель Григорий Лепс рассказал, насколько трудно было организовать это мероприятие: «Действительно, тяжело, ведь средства из федерального бюджета сюда не выделили. Есть спонсоры, но с каждым годом с этим все тяжелее и тяжелее. Из трех наших фестивалей этот,был самый тяжелый в этом плане», - сообщил он."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дивлюся - чмирять карлика-педофіла все більше і більше.. Якесь чмо скрєпноє..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крымская Хунта ‏@UASevas 22 ч.22 часа назад
Даже у пропагандонши Симоньян,были адекватные просветления в голове.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поможешь симонянше спастись,бутылкосиделец?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну кто ж виноват, что руссофашисты - рукожопы? Хотя, оно и к лучшему, а то наворотили бы делов на весь мир.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нафига вы на наших стройках нужны-работать не умеете,от слова "совсем"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как может немытый чурбан, спустившийся с гор, говорить о каком то там процветании в Пидарашке???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возвращаться в голодные-холодные 90-е в россеюшке тоже не хотели, но тормоза у поезда уже отказали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а куда вас еще девать-то?
Этого боиться не только парашинская власть, но и украинская. Да и не только они, но вся Средняя Азия с Казахстаном, а также Азербайджан с Арменией. Гляньте что было в Узбекистане - тело президента еще не успело остыть, а его семью уже начали трясти не по-детски.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуйло наверное обидится и отравит коха поллонием-в принципе мне без разницы...кох тоже -говно,как и навальный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Два века прошло, а потёмкинские деревни никуда не делись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о, ну Кох выступил... хоть один человек из этой кацапии честно говорить может... правда живет в Германии, а так в принципе умница)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Україні риги та тітушня перекрасилися в порохоботів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже даже Ленин пытается свалить с этого дурдома под названием- раша. :D


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вову плешивого ждет - подвинуться хочет, что бы место было для двоих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, отольют в гранте (Д. Медведев. "И однажды я проснулся...", М. 2015)
 показать весь комментарий
Ответить
 
решил, что ему жизнь не дорога, и по пьянке рождественской правду-матку вывалил....)))) ну,аплодисменты в студии, Украинцы это и так знали))) Но хоть говорить начали там, уже уважение к нашим парням проявлять, не зря головы поскладывали на передке.... Без пафоса и без шума- кацапы прощелкали свой день... осталось просто их сгноить в помойке кацапской, а нам это не сложно))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вылезло оно все теперь, но практикуется давно. Просто круг лиц, которым плешивый абсолютно доверяет становится все уже и потому ,,массовка,,засветилась. А так то это не предел маразму .В перспективе - потемкинские деревни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все хорошо, только надо добиться, что бы россиянам об этом Киселев в Вестях рассказал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да---фейк. Да--фуфло. Амфоры, щуки, горные лыжи, журавли чи стерхи?! Но нам не легче. Чаморочная оперетка на тв ежедневно. Какие то гапоны рабиновичи часами пнут буру и не пристрелить за это. Оружие у всех кроме народа! Изгои общества---пенсионеры, включая тех у которых и по 50 стажа. Дорог нет и не будет. Бензин---вода. Пиво---вода, водка---вода, рыба---вода, сок---вода с осадком. А сама вода в кране---хлорка+таблица Менделеева там где тяжёлые металлы. Так что---полегчало что скоморохи где то?! Они лесу навалят, золота намоют, нефти канут, газом бзаданут---колбасы и хлеба им дадут. А мы, что буряками менятся будем?! НЕ СПАТЬ! СМОТРИМ В КОРЕНЬ И СЕБЕ ПОД НОГИ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дружище, боярышника надо пить меньше, и будет все гуд
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да ты шатун, ольгинец и агент кремля, в спам тебя
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я на эту тему уже рассказывал. Повторю:
А вообще, ку-кутину, мнящему себя царём всея Всея , не позавидуешь. Если учесть, что он свою быдло-охрану превращает то в рыбаков, то в прихожан храма, можно предположить, что и в стриптиз-клуб он с этой же шоблой заваливается.
Ладно, если возле шеста при этом извивается, пошло дёргая побитыми целлюлитом ляжками, белобрысая дурепа, которую выдавали за бригадира рыбаков, а если стриптиз шефу показывают вот эти казлы, окружающие и шефа, и дурепу.
Бляяяя, третьей мировой не надо :

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
якось піх.. і на коха і на куйла і на рибаків і взагалі на усіх козломордих...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
путєн - перевдітий гебешнік, піп - перевдітий гебешнік, прочани - перевдіті гебешніки...
сподіваюсь, ворона на дереві біля церкви - справжня?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот в трупы и миллиарды подавляющее большинство россиян не поверят никогда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на рассії і церква не церква, а відділення психологічної обробки холопів при ФСБ Рассії
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це немає значення. Росіяни все одно люблять і вірять Путіну і будуть навіть його кал їсти і сечу пити. Спитайте любого ватніка в Росії. то він скаже,що Путін за народ пєрєжіваєт і памагаєт как может. А власть плахая і не слушаєтсья Путіна. У них там в голові вінігрет якийсь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Соєбобики і какаолухи тільки тема про парашу так налітають поскавчати і лайном вилизаним з дупи бариг побризкати!! прям як зелєнскіє дізелі бо ж легше ржати чим будувати)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное, создать эффект толпы. А олени в стадо сгуртуются, гони их, куда хочешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот и еще один в очередь на полоний, - сказал Вова путин и записал Коха в свой блокнотик
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кох как-бе не авторитет. Он вор еще тот, но уже без возможности воровать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он и поведал о том,кто эти возможности имеет,еще и неограниченные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все-равно вы не на тех ставите. Зачем ставить в пример эту перхоть? Нормальных нет? Это плохо
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему бы правду не послушать,конечно вам неприятно,это понятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Голодную рассею - пусть Крым с Дамбасом кормят, так же, как они кормили Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А крыса плешивая - она-то сама какого копирования? Клон окружает себя клонами. Страна - фейк, история - фейк, достижения - фейк... Давно всем говорю - постороить забор 5... нет - 7 метровой высоты, наверху кабель 5 киловольт и башни с пулеметами каждые 300 метров, ров с крокодилами и датчики на кацапский запах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крокодилов-то пожалей. Им зимы наши никак не подходят, да и представь, если какой адепт боярышника к ним свалится. Отравление бедной рептилии гарантированно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знаєтєтє какая счас главная задача у Хуйла?? -СДОХНУТЬ своєй смєртью....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Кох о встрече Путина с "рыбаками": Все поддельное. Все - фейк, одни трупы и миллиардные состояния настоящие" - а как это объяснить американскому ковбою, Трампу, а может он только внешне рубаха-парень, а внутри, просто трусливый заяц, или сильно тупой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да и само Хуйло поддельное. Каждый раз выхода его на публику морда у него разная. Уже никто и не знает как по настоящему выглядит Оно. Возможно Оно уже сдохло или залегло на дно со своими миллиардами, а кремль продолжает ботоксных и силконовых кукл выставлять.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКох о встрече Путина с "рыбаками": Все поддельное. Все - фейк, одни трупы и миллиардные состояния настоящие
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик военнослужащие ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП Киевская область Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесса Одесская область погода Путин разведка ранение Россия смерть снегопад США теплосеть теракт терроризм транспорт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти