 Кох о встрече Путина с "рыбаками": Все поддельное. Все - фейк, одни трупы и миллиардные состояния настоящие

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Рыбаки поддельные, прихожане в церкви - поддельные, невесты на Красной площади - поддельные... Да чего уж там... Бери выше: депутаты - поддельные, выборы поддельные, статистические данные - поддельные, диссертации - поддельные... Все поддельное. Все - фейк.
Все? Нет. Трупы - настоящие. И состояния в миллиарды долларов - тоже", - написал Кох.
Отметим, Владимир Путин встретил Рождество Христово в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. Российский президент посетил богослужение в Спасском соборе. Там он встретился со старыми знакомыми - местными рыбаками, с которыми познакомился прошлой осенью во время поездки по озеру Ильмень с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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США не пойдут на сделку с Путиным, - сенатор Маккейн(129)
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Боярышник,Сэр!
Кстати,Дмитро Черних,ты тоже фейк.
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https://pbs.twimg.com/media/C1kWhKKWgAAOJPE.jpg
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"Сегодня, 8 января, в Сочи завершится музыкальный фестиваль «Рождество на Роза Хутор». Его идейный вдохновитель и создатель Григорий Лепс рассказал, насколько трудно было организовать это мероприятие: «Действительно, тяжело, ведь средства из федерального бюджета сюда не выделили. Есть спонсоры, но с каждым годом с этим все тяжелее и тяжелее. Из трех наших фестивалей этот,был самый тяжелый в этом плане», - сообщил он."
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Даже у пропагандонши Симоньян,были адекватные просветления в голове.
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Этого боиться не только парашинская власть, но и украинская. Да и не только они, но вся Средняя Азия с Казахстаном, а также Азербайджан с Арменией. Гляньте что было в Узбекистане - тело президента еще не успело остыть, а его семью уже начали трясти не по-детски.
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. Мне вот интересно, а с этого Вовки россияне тоже чучело сделают?
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https://pbs.twimg.com/media/C1mdnmvXEAE6UMr.jpg
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А вообще, ку-кутину, мнящему себя царём всея Всея , не позавидуешь. Если учесть, что он свою быдло-охрану превращает то в рыбаков, то в прихожан храма, можно предположить, что и в стриптиз-клуб он с этой же шоблой заваливается.
Ладно, если возле шеста при этом извивается, пошло дёргая побитыми целлюлитом ляжками, белобрысая дурепа, которую выдавали за бригадира рыбаков, а если стриптиз шефу показывают вот эти казлы, окружающие и шефа, и дурепу.
Бляяяя, третьей мировой не надо :
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сподіваюсь, ворона на дереві біля церкви - справжня?
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