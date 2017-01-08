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Все про:Львов (3205) транспорт (1130) снегопад (565)

 На рейсы не выехало 80% городского транспорта, - активисты заявляют о транспортном коллапсе во Львове

На 19 маршрутов общественного транспорта Львова не выехал ни один автобус, а на 22 автобусных маршрутах уехало не более двух автобусов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляют активисты движения "За качественный транспорт" на своей странице в Фейсбук.

По их данным, в воскресенье утром на рейсы во Львове не выехало 413 из 502 автобусов. Не выехало ни одного автобуса на маршруты № 1а, 2а, 4а, 6а, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 54.

Вместе с тем, как сообщил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова Сергей Бабак, по состоянию на 14.30 в городе на маршрутах работает 238 автобусов. Также на линиях курсирует 62 трамвая и 41 троллейбус.

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Поэтому есть такой вариант, если в мороз или снегопад едешь на своей машине, то обязательно возьми попутчков, чтобы люди не мёрзли на остановках.
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А что вообще умеет делать садовый кроме как ездить на велосипеде и играть в некоррупционного мера?
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ну, наверное, еще мусором гадить по всей стране...
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та как по мне, горите вы все синим пламенем...
и ваш шокохряк, и ваша садонемич, и ваш минстець вместе с вами
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Если не чищены дороги,то почему владельцы маршруток должны бить свои машины?В Киеве,мой знакомый перевозчик,не выпустил половину машин из-за этого.
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Немає ніякого снігу у Львові. Взагалі. І маршрутки ніби є. Я ходив на каву і бачив, що вони є. І трамваї. Де конкретно їх немає незрозуміло. Може стаття фейк.
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активісти явно об'їлися рАшену...і продовжують гадити
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По чем знаешь, что нема??? Ты же никогда не летало, а только ползаешь.
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И не говори чувак, расейская авиация луччая!

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В Пидорассеи как всегда все через жопу. Летом санки, зимой лисапеты
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Под Самопомощь сейчас будут копать, когда сейчас они остаются чуть ли не последней надеждой для Украины вместе со Свободой и грузинами, теми, кто еще не разбежался от нашего произвола в верхах.
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Партіі і блоки-це для лохторату,а для зграї пацюків головне державне корито ))))
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мои друзья не могут выехать из Озерян, фольксваген засыпало по крышу. что поделать, погода не спрашивает нашего мнения и хотения.
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Немає у Львові снігу. Взагалі. І транспорт є. Тільки зимно -10.
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Я думал Галицкий район Ивано-Франковской...у нас снега очень мало..а мороз сильный..
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активисты сообщили.а почему активисты активно не чистят снег.или только умеют бла-бла
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В Україні всі ЗМІ перетворили в жовте лайно,яке лл"ют на голови пересічному українцю імітуючи політичну боротьбу і проведення реформ )))))
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Наши тоже второй день не выезжают,протестуют,требуют повышения платы за проезд.
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Соляра літня, на Окко залили,машина не заводиться, автобуси дизеля так само.нічого дивного. От би того алібабаєвіча по повній заправити холодцем
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Цензор це новина вже протухла ти ще б літом написав..
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На рейсы не выехало 80% городского транспорта, - активисты заявляют о транспортном коллапсе во Львове
об этом заявлять должны кто угодно, от мэрии до всяких инстанций, но ни как не активисты!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа рейсы не выехало 80% городского транспорта, - активисты заявляют о транспортном коллапсе во Львове
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