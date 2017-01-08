 На рейсы не выехало 80% городского транспорта, - активисты заявляют о транспортном коллапсе во Львове

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляют активисты движения "За качественный транспорт" на своей странице в Фейсбук.
По их данным, в воскресенье утром на рейсы во Львове не выехало 413 из 502 автобусов. Не выехало ни одного автобуса на маршруты № 1а, 2а, 4а, 6а, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 54.
Вместе с тем, как сообщил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова Сергей Бабак, по состоянию на 14.30 в городе на маршрутах работает 238 автобусов. Также на линиях курсирует 62 трамвая и 41 троллейбус.
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и ваш шокохряк, и ваша садонемич, и ваш минстець вместе с вами
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об этом заявлять должны кто угодно, от мэрии до всяких инстанций, но ни как не активисты!!
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