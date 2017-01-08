EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  2608  17
Все про:авто (3897) дороги (1506) непогода (174) погода (2333) ГСЧС (601) блокирование (78)

 Дороги Винницкой и Кировоградской областей перекрыты полностью, еще в трех регионах движение ограничено, - ГСЧС

На автомобильных дорогах в пяти областях Украины действуют ограничения движения из-за непогоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Винницкая область

Ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

Кировоградская область

Ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Непогода в Украине: 7 января в ДТП погибли 5 человек, еще 45 получили травмы. КАРТА

Одесская область

Ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения (кроме трассы Киев - Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств).

Хмельницкая область

Ограничено движение всех категорий транспортных средств на автодороге Ярмолинцы - Каменец-Подольский, ограничено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, Житомир - Черновцы, Каменец-Подольский - Сатанов - Войтица - Белогорье.

Черкасская область

Ограничено движение грузовых, большегрузных, крупногабаритных автомобилей и пассажирского транспорта на всех автодорогах государственного и местного значения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели высвободили из снежных заносов 262 автомобиля и 5 автобусов в Одесской области, - ГосЧС

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сніг - це до врожаю.. Та й морози відтіснив на північ.. Переживемо - і не таке переживали..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Безусловно, но урожай на дорогах не растет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Екс-бойовик "ДНР", 26-річний Сергій Остапенко вбив людину на південному сході Москви, відкривши стрілянину в неділю, 8 січня.
Про це повідомляє "РЕН ТВ".
Як стало відомо, росіянин їздив воювати за терористів на Донбас - спочатку він сам був бійцем, а потім залишився в Україні як інструктор для терористів.
Читайте також: Стало відомо, в яких російських містах вербують бойовиків на окупований Донбас
Повідомляється, що Остапенко холоднокровно вбив сусіда і обстріляв поліцейських, які отримали поранення. Згодом чоловік покінчив з собою. До цього чоловік стріляв на дитячому майданчику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За москалями. Зараз по "Усадьба", в 17:00, буду дивитися і слухати реакцію коментаторів із-за поребріка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щасливого полювання.. Ні пуху, ні пера тобі.. Хоч скальпами кацапні колись похвалися?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели в Украину нежданно пришла зима, а забыли что на этой территории могут быть морозы под -40 и снега по 2 метра?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раніше були і у нас сильні морози, а як створили Каховське водосховище, так клімат пом"якшав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це глобальні зміни клімату та теплі зими останнім часом, проте будь-якого року все може повернутися до нормального температурного режиму коли взимку -25 впродовж 3 місяців є нормою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це б так хотілося кацапні.. Але такого не буде - статистика спостережень за погодою на протязі багатьох десятиріч такого не показує.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Откуда властям знать? На их исторической Родине снега не бывает как правило. Не помню, когда в Тель-Авиве снег выпадал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так Кировоградской или Кропивницкой области?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Згідно Конституції України - область Кіровоградська, місто Кропивницький.. Необхідно внести зміни в Конституцію України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
веселе у нас Різдво... на вулиці довго не походиш, навіть якщо бахнув...
зато усі комунальники і дорожники країни вчергове виявились не готовими до снігу і морозу в січні. Для них знову усе трапилось зненацька...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоДороги Винницкой и Кировоградской областей перекрыты полностью, еще в трех регионах движение ограничено, - ГСЧС
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик военнослужащие ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП Киевская область Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесса Одесская область погода Путин разведка ранение Россия смерть снегопад США теплосеть теракт терроризм транспорт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти