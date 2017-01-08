 Дороги Винницкой и Кировоградской областей перекрыты полностью, еще в трех регионах движение ограничено, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Винницкая область
Ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.
Кировоградская область
Ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.
Одесская область
Ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения (кроме трассы Киев - Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств).
Хмельницкая область
Ограничено движение всех категорий транспортных средств на автодороге Ярмолинцы - Каменец-Подольский, ограничено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, Житомир - Черновцы, Каменец-Подольский - Сатанов - Войтица - Белогорье.
Черкасская область
Ограничено движение грузовых, большегрузных, крупногабаритных автомобилей и пассажирского транспорта на всех автодорогах государственного и местного значения.
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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Про це повідомляє "РЕН ТВ".
Як стало відомо, росіянин їздив воювати за терористів на Донбас - спочатку він сам був бійцем, а потім залишився в Україні як інструктор для терористів.
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Повідомляється, що Остапенко холоднокровно вбив сусіда і обстріляв поліцейських, які отримали поранення. Згодом чоловік покінчив з собою. До цього чоловік стріляв на дитячому майданчику.
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зато усі комунальники і дорожники країни вчергове виявились не готовими до снігу і морозу в січні. Для них знову усе трапилось зненацька...
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