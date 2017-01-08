 В связи со сложными погодными условиями некоторые поезда курсируют с опозданием, - "Укрзализныця"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", опубликованном в Facebook.
"Сейчас железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда прибыли на конечную станцию по графику. Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях. Все пассажиры железной дороги гарантированно будут доставлены к месту назначения", сказано в сообщении.
По оперативной информации, в настоящее время с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: № 123 Константиновка - Киев, № 147 Одесса - Киев, № 764 Одесса - Дарница, № 59 Харьков - Одесса и № 641 Кишинев - Одесса. Поезд № 146 Измаил - Киев пока курсирует с опозданием 1 ч. 39 мин.
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