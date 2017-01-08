 Соль не действует, а сам факт выпадения осадков при такой температуре - редкость, - советник Кличко Белоцерковец пояснил, почему дороги не очищены от снега

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, советник мэра столицы по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.
"Хочу прояснить ситуацию относительно уборки снега в Киеве, вся техника работает в максимально эффективном режиме. На вопрос, почему дороги не максимально очищены от снега, как весь зимний и осенний период до этого, разъясняю, когда осадки выпадают при таких низких температурах (-17) то соль по химическим свойствам практически не действует, а сам факт выпадения осадков при такой температуре уже является редкостью", - написал он.
Отметим, пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала в соцсети так называемый "пост злости", снабдив его фотографиями заснеженного города: "Очень "правильно" в такую погоду быть в праздничной отпуске или отдыхать в послепраздничные выходные. Ничего, что на дорогах и тротуарах по всему городу - каток для керлинга. В Днепре мэр пиарится на чистых дорогах, а наш просто не любит снег. И город. Пожалуй (((".
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Что в мире происходит?
То снег зимой выпадет, то дожди летом пойдут.... ужасссс!!!
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сіль не буде діяти при температурі нижчій мінус 21 градус...реально у місті на поверхні грунту - асфальту градусів на 3-5 тепліше (комунікації) цього достатньо ...якщо прибирати сніг і вчасно посипати...але є і інші суміші не набагато дорожчі солі...їм і -35 по зубаз
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http://antikor.com.ua/articles/145616-v_seti_vpervye_pojavilosj_foto_rasterzannogo_sobakami_vladimira_tomilina
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Эта мерзость будет лапшу втюхивать киевлянам по Австриям ездившим и видевшим как на ГОРНЫХ дорогах при несколько суток подряд идущем снеге всегда чистый черный асфальт.
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"Синтетические наркотики. "Соль", убивающая душу и тело в разы сильнее героина. Главная опасность заключается в том, что синтетические наркотические вещества, в отличие от растительных, таких как опиаты, кокаин, марихуана, в организме не метаболизируются, т.е., говоря человеческим языком, не разрушаются и слишком медленно выводятся. "
На белоцерковца СОЛЬ уже не действует.
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