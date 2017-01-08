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Все про:Киев (15776) погода (2333) уборка (55) снегопад (565) Белоцерковец (25)

 Соль не действует, а сам факт выпадения осадков при такой температуре - редкость, - советник Кличко Белоцерковец пояснил, почему дороги не очищены от снега

Техника для уборки снега в Киеве работает в максимально эффективном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, советник мэра столицы по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

"Хочу прояснить ситуацию относительно уборки снега в Киеве, вся техника работает в максимально эффективном режиме. На вопрос, почему дороги не максимально очищены от снега, как весь зимний и осенний период до этого, разъясняю, когда осадки выпадают при таких низких температурах (-17) то соль по химическим свойствам практически не действует, а сам факт выпадения осадков при такой температуре уже является редкостью", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за снегопада планируют ограничить движение грузовиков в Киевской области

Отметим, пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала в соцсети так называемый "пост злости", снабдив его фотографиями заснеженного города: "Очень "правильно" в такую погоду быть в праздничной отпуске или отдыхать в послепраздничные выходные. Ничего, что на дорогах и тротуарах по всему городу - каток для керлинга. В Днепре мэр пиарится на чистых дорогах, а наш просто не любит снег. И город. Пожалуй (((".

снегопад

Как известно, снегопад в столице продолжается уже вторые сутки.

снегопад



















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Навіть не знаєш, як мера Києва звати! Запоребриковий?
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Ужас!!!

Что в мире происходит?
То снег зимой выпадет, то дожди летом пойдут.... ужасссс!!!
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Киев. Вчера дворник во дворе снег убирал на дороге перед подъездами. Метлой!!! Справедливости ради - сегодня лопатой, но в сторону припаркованных машин.
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Киев.Только что выбегала в киоск под домом.Дворники чистят тротуары аж до асфальта,снег медленно продолжает сыпаться.Спросила,не проще ли солью посыпать,ответили,что пробовали,получилась ледяная корка.Вот и чистят вручную.
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В себе, в дворі раз посипала, на ранок ледь не вбилася.
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...

сіль не буде діяти при температурі нижчій мінус 21 градус...реально у місті на поверхні грунту - асфальту градусів на 3-5 тепліше (комунікації) цього достатньо ...якщо прибирати сніг і вчасно посипати...але є і інші суміші не набагато дорожчі солі...їм і -35 по зубаз
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Плохому танцору , как и чиновнику белоцерковцу, всегда что то мешает.Значит чиновник не на своем месте, при солидной то зарплате.Думается ., что на фиг с пляжа.
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Лёня Черновецкий не замыкался на соли,ведь могло не подействовать,пробовал траву ,кокс,что там еще бывает и результат был!
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Да эти в 10 раз хуже зеков. В тех принято за гнилой базар отвечать, можно и перо схлопотать.
Эта мерзость будет лапшу втюхивать киевлянам по Австриям ездившим и видевшим как на ГОРНЫХ дорогах при несколько суток подряд идущем снеге всегда чистый черный асфальт.
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"Хочу прояснить ситуацию относительно уборки снега в Киеве, вся техника работает в максимально эффективном режиме. - но в максимально неэфективной кборке снега вину нужно возлагать не на соль и снег.а на максимально неэфективных руководителей...
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Господа-товарищи... это не про ту соль!

"Синтетические наркотики. "Соль", убивающая душу и тело в разы сильнее героина. Главная опасность заключается в том, что синтетические наркотические вещества, в отличие от растительных, таких как опиаты, кокаин, марихуана, в организме не метаболизируются, т.е., говоря человеческим языком, не разрушаются и слишком медленно выводятся. "
На белоцерковца СОЛЬ уже не действует.
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соль нормальная, чистильщики пьяные писля риздва
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Че ты Белоцерковец киздишь! День проездил по городу и никто нихрена не убирает. Стоят на обочинах по пять машин и языками мелют.
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А зима прийшла в Україну як завжди несподівано-першого грудня!!!
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надо льюиса вызывать, чтобы виталю отрезвил
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСоль не действует, а сам факт выпадения осадков при такой температуре - редкость, - советник Кличко Белоцерковец пояснил, почему дороги не очищены от снега
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