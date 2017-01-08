 Соль не действует, а сам факт выпадения осадков при такой температуре - редкость, - советник Кличко Белоцерковец пояснил, почему дороги не очищены от снега

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за снегопада планируют ограничить движение грузовиков в Киевской области

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, советник мэра столицы по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец."Хочу прояснить ситуацию относительно уборки снега в Киеве, вся техника работает в максимально эффективном режиме. На вопрос, почему дороги не максимально очищены от снега, как весь зимний и осенний период до этого, разъясняю, когда осадки выпадают при таких низких температурах (-17) то соль по химическим свойствам практически не действует, а сам факт выпадения осадков при такой температуре уже является редкостью", - написал он.Отметим, пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала в соцсети так называемый "пост злости", снабдив его фотографиями заснеженного города: "Очень "правильно" в такую погоду быть в праздничной отпуске или отдыхать в послепраздничные выходные. Ничего, что на дорогах и тротуарах по всему городу - каток для керлинга. В Днепре мэр пиарится на чистых дорогах, а наш просто не любит снег. И город. Пожалуй (((".

Как известно, снегопад в столице продолжается уже вторые сутки.