 По предварительным данным, украинцев среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет, - посол Украины в Израиле Надоленко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом заявил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.
"По предварительным данным, украинцев среди пострадавших не было, но мы уточняем данные", - заявил Надоленко.
Как сообщил посол, за рулем грузовика находился араб с израильским удостоверением личности.
Напомним, сегодня в Иерусалиме в районе Армон ха-Нацив грузовик врезался в группу израильских военных. В результате были убиты четыре человека. Израильские СМИ сообщают о гибели трех девушек и одного юноши. Семь человек находятся в критическом состоянии. Всего ранены 15 человек. Полиция считает случившееся терактом. Как сообщается, группа солдат вышла из автобуса, это увидел водитель грузовика Mercedes. Он, не дожидаясь, когда автобус отъедет, разогнался и врезался в группу молодых людей. После этого он въехал в ту же группу людей задним ходом. Водитель грузовика убит на месте.
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