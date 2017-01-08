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Все про:Израиль (791) теракт (1940)

 По предварительным данным, украинцев среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет, - посол Украины в Израиле Надоленко

По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет, однако сейчас данные уточняются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом заявил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

"По предварительным данным, украинцев среди пострадавших не было, но мы уточняем данные", - заявил Надоленко.

Как сообщил посол, за рулем грузовика находился араб с израильским удостоверением личности.

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Напомним, сегодня в Иерусалиме в районе Армон ха-Нацив грузовик врезался в группу израильских военных. В результате были убиты четыре человека. Израильские СМИ сообщают о гибели трех девушек и одного юноши. Семь человек находятся в критическом состоянии. Всего ранены 15 человек. Полиция считает случившееся терактом. Как сообщается, группа солдат вышла из автобуса, это увидел водитель грузовика Mercedes. Он, не дожидаясь, когда автобус отъедет, разогнался и врезался в группу молодых людей. После этого он въехал в ту же группу людей задним ходом. Водитель грузовика убит на месте.

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Вопрос в другом: будет ли Израиль поставлять беспилотники россии?
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Зачем поставлять? . Они кацапам лицензию продали и те собирают сами.
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Если бы кацапы собирали сами то беспилотники бы не летали .
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Прискорбное известие. Сожалею и понимаю их, сам в такой же ситуации.
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Там же была толпа военнослужащих, откуда там могут украинцы взяться?
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Сочувствуем. Надеюсь его поимали и допросят. Если игил то однозначно за обстрелы в сирии , от хуйла подарок.
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А что слыхать о вчерашнем в Сирии. Сдесь на цензоре бала тема. Сказано, погибших 60 человек.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо предварительным данным, украинцев среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет, - посол Украины в Израиле Надоленко
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