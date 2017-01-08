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 Российские наемники на Луганщине, выдвигаясь на боевые позиции, попали на собственное минное поле, - ГУР

Российские наемники попали на минное поле, которое накануне заминировали саперы их же бригады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

"В частях и подразделениях 2-го АК (Луганск) ВС РФ отмечается отсутствие взаимодействия между подразделениями. 7 января с.г. военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК (Луганск) ВС РФ во время выдвижения на боевые позиции попали на минное поле, которое накануне было заминировано саперами этой же бригады", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинские саперы предотвратили теракт у канала Северский Донец-Донбасс, - штаб. ФОТОрепортаж

Как сообщилось ранее, с начала АТО саперы ВСУ обезвредили почти 138,5 тыс. минно-взрывных устройств.
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А....нормальные херои всегда идут в обход.
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надеюсь им добавили из миномётов, за нарушение режима тишины.
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Пеця все минометы забрал, чтобы наши фронтовики случайно не убили пару-тройку террористов и не натворили делов когда он будет отдыхать в Монако.
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это тебе петя сказал? не говори то чего не знаешь и не видел
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ПРАЗДНУЮТ,РЕБЯТА! ФЕЙЕРВЕРК РЕШИЛИ УСТРОИТЬ!
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У них что колядки такие , одни минируют и другим не говорят ?
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видать кацапы так в "морской бой" между собой играют)
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Комэск. Они забыли (или не знали) понятие формуляры минных полей Прошел сделал проход, вернулся закрыл за собой проход. Хотя кацапье там столько мин набпрсало, что хрен разберуться. ПОМ и МОН им в дупу....
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Сапер ошибается два раза. Первый раз когда женится.
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Приходит с рашистого военкомата посланец к жене "еготамнету": - У меня две новости : плохая і харрррошая...-Давай с плохой...-Ваш муж подорвался на мине, насмерть...Хорошая-мина была наша а не биндеровская!
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Обрадуйте, скільки клятих москалів самі себе знищили чи покалічили ?
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Низзя. Шоколадный рыго-УБЛЮДОК, запрещает радоваться потерям кацапских свиней.
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я так думаю на своих скрепных минах им и подрываться приятнее чем на бандеровских
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Сегодня состоится мясная ярмарка в Лугандоне. Меню: шашлыки, котлеты, отбивные... Свежак, недорого
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Сам служив строкову сапером. ЗКВ мінно-вибухових загороджень. Не розумію - як можна було напоротися на мінне поле?
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Вони замінували і не позначили. Крім того нічого не сказали...
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Якщо так - то хай продовжують.. Нашим не можна - хай вата сама себе утилізує..
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ну, понятно, видно обезьяны натыкали мин куда не попадя, а про такую вещь, как схема минных полей, не слыхивали. Пля, война когда то закончится, но сколько еще сюрпризов орки позакапывают и какое количество еще случайных жертв будет после этой войны, даже подумать страшно.
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Война то закончится, неизбежно. Вопрос не закончится ли человечество от этой войны? К этому все идет, увы.
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Козломордлму стаду только на таких полях и пастись..
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А чего так сразу - изнасиловали? может там было все по согласию и любви. Не дали, ироды, создать крепкую кацапскую семью.
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а чего сразу--свинью??? просто Володеньку Пупина
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УРРРррря "БОЯРЫШНИКУ" животнотварящему!!!
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А патамуша нех...й шастать, казламордые...
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(с) "Российские наемники на Луганщине, выдвигаясь на боевые позиции, попали на собственное минное поле, - ГУР"
Ну разве это не прекрасно? Просто воплощение справедливости.
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И именно на Рождество!Как там в Библии сказано?.. "Не рой другому яму...".Плохо Библию знают эти проклятые Богом и людьми паРашные Каины.Иначе бы не занимались богомерзкими делами в светлый Праздник!
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Виктор Климов. Все бежали мимо…
08.01.2017Рубрика: МненияОтзывов нет »
Летнее субботнее утро 1979 года...
Мы с отцом бежали на электричку. За спиной у меня больно колотил по позвоночнику маленький рюкзак, а в руках была связка удочек. Отец помимо рюкзака тащил ещё тяжелую брезентовую палатку. Между зданием вокзала и пригородными платформами в маленьком тупичке стояли три странных вагона с закрытыми сеткой окнами, а рядом ровным квадратом сидели на корточках человек двести людей в одинаковой черной одежде. Вокруг них стояли солдаты с автоматами и лающими овчарками. И тут отец на бегу, в толпе таких же спешащих людей сделал странную вещь, он достал из кармана штормовки две или три пачки морковного цвета «Астры» и запустил их как камушки по воде в самый центр чёрного квадрата.
Сразу раздался крик:
«Не брать!!! Не брать!!!»
Двое солдат ринулись в толпу. Они не видели кто кинул и так бы и ушли ни с чем, но какой-то бодрый пенсионер в белой шляпке показывая на нас пропищал:
«Оне, оне кидали!»
Автоматчик в пилотке и второй в фуражке подскочили к нам:
«Что к этим хочешь?! Сейчас посажу, поедешь!»
Отец улыбнулся такой странной, страшной улыбкой и сказал:
«А спорим зае***шься?!»
Так они стояли молча ещё минуту, отец улыбался, я смотрел на автомат, и тут вертухаи развернулись и ушли. Мы добежали до вагона, он посадил меня и ушел курить в тамбур. Электричка тронулась, отец сел напротив и сказал -
«Матери ничего про это не говори, узнает - убьёт обоих, понял?! Проболтаешься, на рыбалку больше не возьму!»
Я пообещал всё забыть. И забыл. Только сейчас вспомнил благодаря фото Александра Барошина. А главное вспомнил, что все бежали мимо, не останавливаясь.
Боясь остановиться...
Виктор Климов.
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Спецвагон на фото. Девять камер. По снимку 1-я слева № 9 (тройник) 8-9 тоже тройники. Далее стандарт..
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Сапер ошибается 2 раза. Первый когда записался в саперы!
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Это шо він там робить фулюган. Кероване мінне поле? Та ше напевно нерозірвавшися міни опахалом (взривниками до центру), а між ними хфошизд не забув 200 грам тротилу із запалом встановити. Ой добрий хлопчик!
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интересно а кадыров будет руки вверх тянуть или вспомнит молодость...16лет???? да и оружия у у него порядком.бойцов подготовленных,в отличии от кацапских ихтамнетов.думаю "умоются" силовики и подотрутся.да и Украина подмогнет .А сколько их в Масквабаде сейчас??? норд-ост покажется легкой прогулкой.вырежут все от кремля до мкада.
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Знову боярішніка нажерлися. Хоч в святки наливайте чогось людського , мерзота кацапська.
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В Сирии погибла группа десантников из России - об этом пишут пользователи в соцсетях.
Речь идет о 3х бойцах 7-й роты 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, базирующегося в Рязани.
Ранее об участии российских десантников в боевых действиях в Сирии не сообщалось.
Судя по фотографиям в профиле, сообщение опубликовал бывший или действующий военнослужащий 137-го полка.
Из упоминания гибели бойцов в результате обстрела «в ущелье» следует, что они погибли в горной местности - например, в провинции Латакия к северу от российской авиабазы Хмеймим.
По сведениям исследователей, в 2014 году 137-й гв. парашютно-десантный полк принимал участие в боевых действиях и нес потери на Донбассе. http://mixnews.net.ua/?p=836
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Хи-Хи поле руцкое поле вот и поедут домой мороженные окорочка апалчленцев
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Вернейший способ быть обманутым - это считать себя умнее других.

Франсуа де Ларошфуко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники на Луганщине, выдвигаясь на боевые позиции, попали на собственное минное поле, - ГУР
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