 Российские наемники на Луганщине, выдвигаясь на боевые позиции, попали на собственное минное поле, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
"В частях и подразделениях 2-го АК (Луганск) ВС РФ отмечается отсутствие взаимодействия между подразделениями. 7 января с.г. военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК (Луганск) ВС РФ во время выдвижения на боевые позиции попали на минное поле, которое накануне было заминировано саперами этой же бригады", - сказано в сообщении.
Как сообщилось ранее, с начала АТО саперы ВСУ обезвредили почти 138,5 тыс. минно-взрывных устройств.
9704 92
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Украина возобновила водоснабжение в оккупированный Луганск и его окрестности(172)
Россия начала поставки газа в оккупированный Крым, но пока в тестовом режиме(98)
Террористы "ДНР" запрещают жителям ввозить больше 50 кг продуктов, - ОБСЕ(59)
Среди населения оккупированного Донбасса зреет бунт: "гумконвои" РФ привозят третьесортные товары, а "правоохранители" грабят и пытают, - ГУР(353)
История россиянина, приехавшего на Донбасс "косить укроп"(0)
В центре оккупированного Севастополя неизвестный мужчина попытался сжечь российский флаг(184)
Кадровые военные РФ ворвались в дом, ограбили и изнасиловали женщину на Донбассе, - ГУР Минобороны(277)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Хер попробуем свининки!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну разве это не прекрасно? Просто воплощение справедливости.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
08.01.2017Рубрика: МненияОтзывов нет »
Летнее субботнее утро 1979 года...
Мы с отцом бежали на электричку. За спиной у меня больно колотил по позвоночнику маленький рюкзак, а в руках была связка удочек. Отец помимо рюкзака тащил ещё тяжелую брезентовую палатку. Между зданием вокзала и пригородными платформами в маленьком тупичке стояли три странных вагона с закрытыми сеткой окнами, а рядом ровным квадратом сидели на корточках человек двести людей в одинаковой черной одежде. Вокруг них стояли солдаты с автоматами и лающими овчарками. И тут отец на бегу, в толпе таких же спешащих людей сделал странную вещь, он достал из кармана штормовки две или три пачки морковного цвета «Астры» и запустил их как камушки по воде в самый центр чёрного квадрата.
Сразу раздался крик:
«Не брать!!! Не брать!!!»
Двое солдат ринулись в толпу. Они не видели кто кинул и так бы и ушли ни с чем, но какой-то бодрый пенсионер в белой шляпке показывая на нас пропищал:
«Оне, оне кидали!»
Автоматчик в пилотке и второй в фуражке подскочили к нам:
«Что к этим хочешь?! Сейчас посажу, поедешь!»
Отец улыбнулся такой странной, страшной улыбкой и сказал:
«А спорим зае***шься?!»
Так они стояли молча ещё минуту, отец улыбался, я смотрел на автомат, и тут вертухаи развернулись и ушли. Мы добежали до вагона, он посадил меня и ушел курить в тамбур. Электричка тронулась, отец сел напротив и сказал -
«Матери ничего про это не говори, узнает - убьёт обоих, понял?! Проболтаешься, на рыбалку больше не возьму!»
Я пообещал всё забыть. И забыл. Только сейчас вспомнил благодаря фото Александра Барошина. А главное вспомнил, что все бежали мимо, не останавливаясь.
Боясь остановиться...
Виктор Климов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Сирии погибла группа десантников из России - об этом пишут пользователи в соцсетях.
Речь идет о 3х бойцах 7-й роты 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, базирующегося в Рязани.
Ранее об участии российских десантников в боевых действиях в Сирии не сообщалось.
Судя по фотографиям в профиле, сообщение опубликовал бывший или действующий военнослужащий 137-го полка.
Из упоминания гибели бойцов в результате обстрела «в ущелье» следует, что они погибли в горной местности - например, в провинции Латакия к северу от российской авиабазы Хмеймим.
По сведениям исследователей, в 2014 году 137-й гв. парашютно-десантный полк принимал участие в боевых действиях и нес потери на Донбассе. http://mixnews.net.ua/?p=836
Ответить
Ответить
Ответить
Франсуа де Ларошфуко.
Ответить
Ответить