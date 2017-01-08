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Все про:вода (657) долг (992) Луганск (3397) Луганщина (3550) водоснабжение (213)

 Украина возобновила водоснабжение в оккупированный Луганск и его окрестности

Компания "Луганское энергетическое объединение" снова подает электроэнергию на Попаснянский водоканал - в неподконтрольный Украине Луганск и его окрестности поставляться вода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадськосму радіо" рассказал гендиректор компании "Луганское энергетическое объединение" Владимир Грицай.

Он сообщил, что накануне предприятие получило от водоканала почти 6 млн гривен в счет долга за электроэнергию. До двадцатых чисел января "ЛЭО" отключать водоканал не планирует, хотя долги перед предприятием еще остаются.

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"Порядка 128 -129 млн - это долг Попаснянского водоканала, и 6 зашло. Они считают его так сказать покрытием задолженности за сентябрь, насколько я знаю, да и считаем где 122-123 млн грн долга", - отметил Грицай.

Напомним, ранее Попаснянский водоканал получил 10,5 млн гривен с неподконтрольных районов. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что это первая оплата после года переговоров.
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.какая брехня, чесслово...Украина возобновила...ха-3 раза, для начала надо выяснить кому принадлежит Луганское энергетическое объединение, хто його власник, так би мовити, а уже потом выяснять с какого такого перепугу Украина должна быть ответственна за действия каких-то там импортных олигархов ( в частности Российского бизнесмена Константина Григоришина) ...к сожалению Украина до сих пор не способна указать олигархам их собственное место - вдали от кормушки и окна раздачи привилегий..
Источник: http://censor.net.ua/n422506
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Это не только добробатам нужно блокировать, а подниматься всему народу, потому что власть начала действовать не боясь народа, наглеет на глазах и не краснеет.
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Битый не битого везет.Поите,кормите ,не дай бог АТО закончится.Комерция вся в жопу полетит.
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Пару тисяч коментаторів з Цензора запросто, після мінімальної підготовки, могли би відігнати москальське військо від України. Давайте пацани. Збираємось і пі*дуємо на войнючку. А якщо всі хочуть сидіти в теплі, то нє)( пі*діти про те, хто куди що за скільки продає. Як ти в теплі, то взагалі немаєш права рота відкрити, бо ти не Громадянин, а фізична особа - платник податків.
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Я хренею с этого правительства. Мы платим бешеные деньги на коммуналку, а сепаров греем, кормим и поим бесплатно. Это не гуманизм и не цивилизованность. Это квинтэссенция слабохарактерности и слабоумия.
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А вы в курсе что 70% населения на подконтрольной Украине части Донбасса мечтают стать ДНР с ЛНР? Они расказывавют что у "ополченцев" комуналка копейки стоит продукты в цене практически однинаковые..и они бы не против стать ДНР..вот так от..а вы воюйте за эту вату и безплатно их снабжайте водой и электричеством!
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надо бы лугандонским предателям и ублюдкам талоны на усиленное питание и оружия прислать.....и вообще взять на полное содержание.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина возобновила водоснабжение в оккупированный Луганск и его окрестности
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