 Украина возобновила водоснабжение в оккупированный Луганск и его окрестности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадськосму радіо" рассказал гендиректор компании "Луганское энергетическое объединение" Владимир Грицай.
Он сообщил, что накануне предприятие получило от водоканала почти 6 млн гривен в счет долга за электроэнергию. До двадцатых чисел января "ЛЭО" отключать водоканал не планирует, хотя долги перед предприятием еще остаются.
"Порядка 128 -129 млн - это долг Попаснянского водоканала, и 6 зашло. Они считают его так сказать покрытием задолженности за сентябрь, насколько я знаю, да и считаем где 122-123 млн грн долга", - отметил Грицай.
Напомним, ранее Попаснянский водоканал получил 10,5 млн гривен с неподконтрольных районов. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что это первая оплата после года переговоров.
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Источник: http://censor.net.ua/n422506
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