 Грузовик въехал в толпу пешеходов в центре Иерусалима. Есть погибшие и травмированные

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным ВВС, погибло по меньшей мере три человека. Израильская Тhe Jerusalem Post пишет о четырех погибших.
Представитель полиции в интервью израильскому радио заявила, что это был теракт. Известно, что полиция открыла огонь по водителю грузовика, однако неизвестно, был ли он убит.
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По предварительным данным, украинцев среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет, - посол Украины в Израиле Надоленко(10)
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Чого варта ізраїльська дружба - 19 показових прикладів
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Я родился в еврейском городке и большинство учителей были евреями, но никто и никогда мне не навязывал иудаизм.
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Вооруженные силы королевства Нидерланды могут усилиться израильской оборонной разработкой - системой активной танковой защиты "Железный кулак" (Iron Fist).
В связи с этим, как пишет издание Defense News, британская компания BAE Systems проведет испытания на счет того, насколько эта система совместима со шведскими БМП CV90, которые находятся на вооружение армии Нидерландов.
Iron Fist является разработкой израильской оборонной компанией IMI Systems - он использует радары для обнаружения, отслеживания и перехвата гранатометных и противотанковых снарядов.
На данный момент США также находятся в раздумьях на счет приобретения "Железного кулака", так как они заметно проигрывают России в вопросе брони.
Ожидается, что окончательное решение Штаты примут к лету этого года, а уже в этом месяце начнется испытание "Железного кулака" на БМП " Bradley и Stryker.
На данный момент уже проходят испытания технологии на танках "Абрамс".
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Однако, автоматы Тавор с израильскими деталями Украина выпускает ....
Обычно, плохому танцор вечно что-то мешает .... Польша сотрудничает с Израилем ... недавно эскадрилья польских самолетов участвовала в совместных учениях....
Польша может зкупить беспилотники у Израиля и продать Украине .... также делает Россия свои Корнеты она не продает террористам , а продает Ирану, Сирии, а те продают ..террористам
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Го*но в шоколаде, или Пашинский, сдохни
(Поярков не зовсім мій "Герой" - але в цьому варіанті як : "..ворог мого ворога мій друг")
Прошедший год у нас закончился почти сказочно символичной историей. Это больше, чем быль. Это хуже, чем правда, и страшнее, чем реальность. Про новогодний инцидент с козлом Пашинским написали почти ВСЕ. Но НИКТО, похоже, не написал о главном: чем мы с вами отличаемся от Пашинского?
Итак, идет по дороге украинский народ. Собственно, почему идет? Потому что он не богат, иногда даже на маршрутку не хватает. Заглох микроавтобус у одного представителя народа, и, слава Богу, другой представитель народа, или, если хотите, Майдана, слегка "теплый" перед Новым Годом, решил-таки помочь и подтолкнуть. Собственно, мы с вами поступили бы точно так же. Мы же не пашинские и не януковичи. Для нас естественно помочь человеку в беде, а не поиздеваться над ним.
И вот идет этот украинский народ в лице водителя и пешехода, помогающего толкать заглохший микроавтобус и, естественно, рассуждает о том, что именно из-за этих пидорасов из Кабмина, из-за этих подонков из Верховной Рады, из-за этих мерзавцев-чиновников их жизнь (наша жизнь) так далека от Евросоюза. И что в следующий раз за эту свору негодяев мы уже точно не проголосуем. Что не хватает денег на коммуналку, ни на нормальную машину, ни на аккумулятор, "сдохший" в самый неподходящий момент - и, собственно, кроме как на бутылочку "Шейка" в кармане денег ни на что не осталось. И вся сегодняшняя нескладуха - благодаря именно тем феерическим мудакам, которые руководят нашей страной. И тут, то ли Дед Мороз, то ли сама Судьба посылает им именно ту скотину, из-за которой их жизнь давно превратилась в кошмар совсем не европейского толка. Зажравшееся чмо Пашинский и его чмиха, отпустив охрану, после киношки, лихо, с ветерком возвращаются домой. Хочу напомнить, Пашинский - это именно то чмо, которое слямзило и продало мимо бюджета нефтепродукты Курченко, и проиграло суды Добродомову. Это именно то чмо, которое украло житомирскую фабрику у американского инвестора и проиграло ему все суды в Украине. Это именно то чмо, благодаря которому украинские минометы разрываются в руках у украинских солдат. Это чмо, обогатившееся на "Укроборонпроме" и пристроившее свое чмятко на теплую должность - именно это чмо возвращается к себе домой. На новеньком "мерсе". И это чмо настолько уверено в своей чванливой безнаказанности, что оно катится по жизни уже даже не как сыр в масле, а как говно в шоколаде. Именно чмо, живущее за счет тех, чей микроавтобус заглох и который они толкают по дороге, проклиная именно то конкретное чмо, которое решило проехать мимо них - волею Судьбы и Деда Мороза.
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Посадите Пашинского, докажите, что в Украине есть изменения
Чму, живущему за счет украинского народа, очень не понравился запах украинского народа и то, что аккумулятор у них сел - по причине того, что чмо обокрало этот украинский народ. А на новый аккумулятор тупо нет денег. И чмиха этого чма выглядывает из машины и начинает, собственно, тем, за чей счет эта чмиха едет на "Мерседесе", высказывать свое чмошное "фе!". Понятно, что народ, который вышел на Майдан и благодаря которому это чмо прорвалось во власть, послал чмо и его чмиху матом. А разве мы с вами поступили иначе, выйдя на Майдан?
Будь чмо не чмом, оно бы не материлось. Оно бы стало, припарковалось на обочине, включило аварийку, вышло бы - не будь оно чмом - и спросило бы: мужики, во-первых, с Новым Годом и не ругайтесь! Я же не чмо, а нормальный человек. И поэтому, во-вторых, может вам помочь? Может чего-то надо? Может, на буксир? А то Новый Год, так захотелось поработать добрым Дедом Морозом! Но такая мысль может прийти в голову вам или мне. Это вы или я можем великодушно простить мужика, слегка выпившего. Это так просто, просто простить и просто помочь. Но то, что легко и без подсказки можем мы с вами, чмо звероподобно-пашино-образное не может генетически. Пашинская падаль физиологически не в состоянии сказать: да хрен с вами - нате вам сто долларов на аккумулятор, я ж за ваш счет, собственно, живу и купило этот "Мерседес", вас обокрав персонально. На Новый Год дарю вам на аккумулятор 100 долларов! И от жены, типа Снегурочки - еще 100.
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Казус Пашинского, или Депутат с большой дороги
Но чмо не было бы чмом, если бы оно чмом не было. Сочувствие, милосердие, сострадание - для чма это признаки лоховства. За то, что мы с вами не чмы, чмо считает нас лохами. Чмо решило не просто обматерить в ответ. Чмо решило "самообороняться" с боевым и очень недешевым пистолетом марки "Глок". Ну, как же - на него же вышли с матом наперевес и оно, чмо, резко забздело. Мне кажется вполне естественным, что если в ответ на ваше крепкое словцо достают пистолет, и досылают патрон в патронник, то это - вполне уместно: зарядить бутылкой по голове доставшему, дославшему и по совместительству - охреневшему чму. Именно это конкретное чмо прострелило ногу и именно тому народу, за счет которого это чмо попало во власть. В голову этого животного - Пашинского - в принципе даже не могла прийти мысль помочь людям подтолкнуть заглохший микроавтобус. Быть Пашинским и остро не вонять говном - это так же невозможно, как быть щенком и не пить из унитаза.
Я надеюсь, что вы, читающие эти строки, вполне отдаете себе отчет, что это НАШУ С ВАМИ НОГУ прострелил гнидный петух, вор и чмо высшего разряда Пашинский? Пуля Пашинского попала в каждого, кто выходил на Майдан, в каждого, кто был на фронте. И, кстати, в каждого, кто сдуру голосовал за политическую скотобазу, больше известную как "Народный фронт".
Я очень надеюсь, что Дед Мороз и сама Судьба не перестанут являть нам чудеса и в дальнейшем. Я уверен, что этот народ обязательно обстреляет кортеж чма, когда оно будет убегать от своего народа. Я уверен, что народ обязательно в этот кортеж попадет. И я думаю, что народ должен обязательно вытащить это чмо, достать его, выколупать наружу - и показать чму, что судьба Каддафи - это ландыш майский по сравнению с тем, что ожидает это чмо из "Народного фронта" . Народ именно поэтому и дает нулевой рейтинг "Народному фронту" по всем соцопросам, потому что чмошность этой политической шайки символизирует лично господин Пашинский, который в предновогоднюю ночь, вместо того, чтобы покаяться и помочь представителям того народа, за счет которого эта чмошная гнида и жирует, он достал личный именной пистолетик и выстрелил своему народу в ногу. Не обижайся, падла конченная, когда тебе, козлу, будут лепить ответку!
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Наша цель - закономерный переезд Пашинского в колонию
Звание заслуженного или народного пид*ра пусть присваивает Пашинскому посмертно справедливый трибунал.
И когда "наступник" Пашинского будет вешать своего "папередника", я гарантирую овации всей аудитории. И мне очень-очень жаль, что у тех, в кого стрелял Пашинский, было нечем отстреливаться. Поэтому закон о владении короткоствольным оружием крайне необходим в нашем государстве. Если бы он был принят и работал, то уже на следующей неделе мы бы жизнерадостно отпраздновали всей страной 9 дней по дохлому смрадному псу Пашинскому.
Я хочу озвучить тебе, пид*р "Народного фронта", мечту миллионов украинцев: у нас есть острое желание засунуть тебе твой сраный пистолет в ж*пу - и стрелять, пока не закончатся патроны в обойме. А потом взять запасную - и повторить! А как правило, желания миллионов в нашей стране рано или поздно осуществляются! И я категорически соглашаюсь с мыслью, которую высказали очень многие украинские патриоты, что Пашинского принципиально нужно посадить. Отдельно хочу отметить блог Мирослава Гая - красава!
Но кто меня отдельной строкой взбесил - так это народный депутат Емец. Леня, я голосовал за тебя на своем округе. И это взваливает на меня личную ответственность за то, что ты стал народным депутатом. Если ты как депутат не увидел в действиях Пашинского ничего возмутительного и искренне бросился его защищать - поверь мне, дорогой, что я свою меру ответственности за то, что ты стал депутатом, буду нести по полной программе. На следующих выборах я обойду весь твой мажоритарный округ, где, кстати, я живу, и лично буду просить за тебя не голосовать. Я позвоню всем своим друзьям и знакомым - и Мочанову, и Мухарскому, и Лыжичко, и еще сотням уважаемых и известных в Украине людей. Уверен, 90% мне посочувствуют и помогут.
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Мерзкая порода "Пашинских"
Если ты не видишь в действиях Пашинского ничего предосудительного - ты становишься его с
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