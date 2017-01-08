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Все про:Израиль (788) теракт (1937)

 Грузовик въехал в толпу пешеходов в центре Иерусалима. Есть погибшие и раненные

В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару пешеходов, ранив по меньшей мере 15 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным ВВС, погибло по меньшей мере три человека. Израильская Тhe Jerusalem Post пишет о четырех погибших.

Представитель полиции в интервью израильскому радио заявила, что это был теракт. Известно, что полиция открыла огонь по водителю грузовика, однако неизвестно, был ли он убит.

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В рашке кончилась взрывчатка? Теракты эконом вариант?
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модно становиться выезжать в толпу на грузовиках... новая фишка у мусульман..
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надо договариваться и налаживать диалог. Военного решения - нет.
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ага. тамжынашилюди, онижедети. как будет слава беркуту на идиш?
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Результат роздмухування багаття на Близькому Сході все кривавіший і кривавіший...
R.I.P.
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Теперь мы все поймем какой таки гад Натаньяху, что отменил визит Гойцмана. Всю Украину такого шанса лишил
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Та известно уже. Водилу пристрелили, въехал он- не абы куда, а в толпу военных. И там не 2, а 4 погибших.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрузовик въехал в толпу пешеходов в центре Иерусалима. Есть погибшие и раненные
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