 Грузовик въехал в толпу пешеходов в центре Иерусалима. Есть погибшие и раненные

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным ВВС, погибло по меньшей мере три человека. Израильская Тhe Jerusalem Post пишет о четырех погибших.
Представитель полиции в интервью израильскому радио заявила, что это был теракт. Известно, что полиция открыла огонь по водителю грузовика, однако неизвестно, был ли он убит.
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