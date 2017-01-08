"Россия начала поставки газа в оккупированный Крым, но пока в тестовом режиме"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.
"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", - сказал Шеремет.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подключила оккупированный Крым к своей ГТС
По его словам, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются.
"В системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребление нашего полуострова", - подчеркнул депутат.
Напомним, 27 декабря президент России Владимир Путин запустил подачу газа в оккупированный РФ Крым с России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам России. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения компанией-строителем ряд предписаний со стороны Ростехнадзора.
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это подарок за счет граждан Украины от потрохатого мыролюбца.
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Вибачте що пишу це в Різдвяний час.
Але це час народження Правди.
Є страшний і правдивий анекдот.
Коли чоловік приїхав із відрядження і заситав свою дружині в постелі із великим амбалом. Той амбал взяв чоловіка за шкірку поставив в коридорі і намалюав крейдою коло навколо нього. І каже: "Поки я буду розважатися із твоєю жінкою, то ти стій в колі рівнесенько і не подумай вийти!"
Через пів години дружина в постелі чує радісний сміх свого "благовірного" : " Поки ви там розважаєтеся, я вже два рази ногою за коло заступив!"
Завжди було гидко слухати цей анекдот. Співчуваю тій жінці- у неї за чоловіка раб.
Який не має права на сім'ю, родину і дітей.
Помилка природи і генетичний виродок.
Ті, хто напали на Ларису Ніцой, за її оборону української мови і її відчайдушну реакцію на приниження в магазині, ті і є тим самим "благовірним" сцикуном.
Ну "ватним уззкоязичним" не дивно - бо це їх поставили на місце і примусили побачити себе в дзеркалі , із їхнім презирством і зневагою до українців. Але ви, українці, яких все життя принижують в Україні за мовною і національною ознакою! Ви щось вякаєте на Ларису?
Людину показово принизили, "вказали" їй на "місце біля параші", відмовилися обслуговувати в магазині українською мовою. Не зважаючи на чемні неодноразові прохання. Людина, яка зобов'язана на робочому місці спілкуватися державною українською мовою з українцями, зобов'язана її знати.
Вдома і в побуті - хоч на суахілі. Ніхто не забороняє. Російською? Дуже добре. Язик Пушкіна і мого улюбленого Пастернака.
Але на роботі, там де ти спілкуєшся з різними людьми - будь ласкав виконати закон про державну мову. Особливо, коли тебе про це просять . Не наказують.
І не треба розказувати про "русскоязичних бойцов АТО, коториє пролівалі свою кров." Вони воювали точно не за "русскій мірь", в якому українці є другим сортом. За це якраз воює фуйло і сепарасти. За такі магазини, такі школи, такі міста і таке телебачення, де немає української мови.
А нас навпаки примушують спілкуватися чужою, недержавною мовою. І ще й зневажають при цьому.
І так роблять з вами усіма постійно. Весь час. Не помічаєте? Чи не хочете помічати?
"І так поймьотє!", "тень знай свойо мєсто!", "праклятий хвашист, бандєровєц, х@хол!".
Раб і сцикун стерпить, утреться , і схвально закиває,швиденько запопадливо перейде на російську мову, а ще посміється разом із "зєлєнскіми".
А людина не стерпить і дасть по писку рукавичкою, кине в морду гроші, викличе на дуель, або просто викине покидька на сходи.
.Ах які ми всі в білих рукавичках і платтях з кріноліном ! "Гроші в лице?! Фі, моветон!"
А вам чоботом в пику і кастетом по печінках! З вами не церемоняться і харкають вам в обличчя прилюдно.
І я харкну. Вам же не звикати?
Ви, ті хто показово "обурюються" вчинком людини, яка вже не може терпіти знущання і приниження !
Ви вже поставили себе на місце без'язиких баранів, яких ведуть на бойню.
З вами не панькаються, вас тупо іпуть(пардон за пряму мову) і просто вбивають. Зараз в прямому сенсі. Як Білозіра і козака з Луганщини.
Ви самі прирікаєте своїх дітей і онуків на рабське існування.
Ваші діти будуть рабами їхніх дітей!
Ви вже раби, бо в своїй(!!!) країні вибачаєтеся перед "бєлимі гаспадамі" і випрошуєте можливість іноді вимовити слово своєю мовою.
Ви не маєте права голосу, бо самі себе позбавляєте своїх прав.
Тому заткніться.
Я змалечку дивувався- чому це Мойсей аж 40 років водив свій народ по пустелі? Там же тої пустелі - за тиждень перейти можна. Ну за два.
Аж потім, подорослішавши, я зрозумів в чому справа. Мойсей дійсно був мудрою людино. За 40 років виросло нове покоління народу, як не знало як це бути рабом, як це гнути шию перед паном і приниженно терпіти знущання. А раби вимерли. І тоді з'явився непереможний Народ, який вистояв і здобув майбутнє для своїх дітей.
А раби можуть народжувати тільки рабів, які сцяться вийти з кола, коли гвалтують їхніх дружин,убивають їхніх дітей і принижують їхню мову і гідність.
І ви, раби, вимріть уже нарешті , і дайте жити моїм і вашим дітям в світі, в якому нас не будуть зневажати і тримати за худобу.
Кому не подобаються мої слова - "русскій мірь" чекає вас в Сибіру і в розстрільних ямах. Вам уже прямим текстом сказали що з вами буде.
А ви "моторолам" покивайте пальчиком і присядьте в кніксені. І віяльцем по писочку , по писочку...
Задовбали фарисеї і ментальні раби.
Через вас ми гибіємо в цьому світі і маємо війну і окупацію.
Через вас.
Змушений Пост Скриптум. І знову наголошую - мова в дописі не про "права русскоязичних", а про українське бидло, яке стало генетичним рабом і тягне до цієї ями інших.
Генетичний раб не хоче свободи. Він хоче жити в рабстві і мати своїх рабів.
Сашко Лірник
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Т. е., в баллонах..
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