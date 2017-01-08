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Все про:аэропорт (1167) Борисполь (430) погода (2330)

 В Борисполе отменяют вылеты в Стамбул из-за сложных метеоусловий в Турции

Из Международного аэропорта "Борисполь" отменяют вылеты в Стамбул.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, в частности, отменен рейс TK 458 (время вылета 10:45, Turkish Airlines), рейс PS 9558 (время вылета 10:45, Ukraine International Airlines), TK 465 (время вылета 12:40, Turkish Airlines), PS 9556 (время вылета 12:40, Ukraine International Airlines). Все - из терминала D.

В администрации аэропорта отмечают, что бориспольский аэропорт работает в штатном режиме, а аэропорт Стамбула принимает пассажиров с остановками из-за сложных метеоусловий.

Читайте также: Рейсы из "Борисполя" в Днепр, Запорожье и Стамбул временно отменены, - и. о. гендиректора аэропорта Дыхне
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