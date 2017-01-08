 В Борисполе отменяют вылеты в Стамбул из-за сложных метеоусловий в Турции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, в частности, отменен рейс TK 458 (время вылета 10:45, Turkish Airlines), рейс PS 9558 (время вылета 10:45, Ukraine International Airlines), TK 465 (время вылета 12:40, Turkish Airlines), PS 9556 (время вылета 12:40, Ukraine International Airlines). Все - из терминала D.
В администрации аэропорта отмечают, что бориспольский аэропорт работает в штатном режиме, а аэропорт Стамбула принимает пассажиров с остановками из-за сложных метеоусловий.
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