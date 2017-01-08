 Миссия ОБСЕ зафиксировала 177 взрывов на востоке Украины 6 января

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 7 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"СММ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области... почти 170 взрывов по сравнению с 5 января, когда было зафиксировано 109 взрывов", - говорится в отчете.
В Луганской области миссия зафиксировала 7 взрывов 6 января.
Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения СММ была ограничена на всех 3 участках.
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Как сообщалось, миссия ОБСЕ зафиксировала 109 взрывов в Донецкой области и 22 - в Луганской 5 января.
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