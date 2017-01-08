EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  199  8
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1027) взрыв (3569) ОБСЕ (2155) обстрел (5059) Донбасс (11756)

 Миссия ОБСЕ зафиксировала 177 взрывов на востоке Украины 6 января

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 170 взрывов в Донецкой области и 7 - в Луганской 6 января.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 7 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"СММ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области... почти 170 взрывов по сравнению с 5 января, когда было зафиксировано 109 взрывов", - говорится в отчете.

В Луганской области миссия зафиксировала 7 взрывов 6 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" запрещают жителям ввозить больше 50 кг продуктов, - ОБСЕ

Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения СММ была ограничена на всех 3 участках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наибольшее количество нарушений режима прекращения огня фиксируется в районах Светлодарска и Дебальцево, - отчет СММ ОБСЕ

Как сообщалось, миссия ОБСЕ зафиксировала 109 взрывов в Донецкой области и 22 - в Луганской 5 января.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Куда деньги ЕС идут? Статистику мы и сами вести можем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ваша статистика неправильная. Правильную статистику могут вести только высококвалифицированные кацапеты из ОБСЕ на двух зарплатах от ЕС и Кремля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное. Но осознание этого факта,не снимает отвращения от всего этого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и что из этого,за такую зарплату я могу считать и до миллиона да только от этог никому не будет ни тепло ни холодно.
Дармоеды хреновы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
к сожалению хуЮг и его слепые сотрудники не смогли определить кто срелял
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 177 взрывов на востоке Украины 6 января
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик военнослужащие ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП Киевская область Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесса Одесская область погода разведка ранение Россия смерть снегопад США теплосеть терроризм транспорт Турция убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти