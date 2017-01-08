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Все про:книги (376) Порошенко (10330)

 Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него сильное впечатление в 2016 году

Президент Украины Петр Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него впечатление в 2016 году и которые, на его взгляд, достойны внимания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

В перечне названных Президентом книг "Воспоминания" Павла Скоропадского, "25 побед Украины" Александра Палия, "Тамплиеры" Сергея Жадана, "Secondhand time" Svetlana Alexievich, Антология украинской поэзии ХХ века от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га", а также "Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930" Татьяны Филевской.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко поздравил украинцев с Рождеством: "Предлагаю прежде всего помолиться за воинов, защищающих нас от врага-антихриста". ВИДЕО

Вместе с тем, Порошенко поделился самыми яркими, на его взляд, цитатами из этих произведений:

- "Великороси кажуть: "Ніякої України не буде", а я кажу: "Щоб не сталось, Україна в тій чи іншій формі буде. Неможливо змусити річку йти проти течії, так само і з народом, його не змусиш відмовитись від своїх ідеалів" ("Спогади" Павло Скоропадський);

- "В історії України були цілі епохи, коли масштабні напади ворогів відбивались по кілька за рік. Щоб зберегтися на такій привабливій і жаданній для ворогів землі, наші предки не могли не перемагати" ("25 перемог України", Олександр Палій);

- "Ніхто нас не вчив, як бути вільними. Нас тільки вчили, як вмирати за свободу" ("Secondhand time" Svetlana Alexievich).
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Буратіно .. Аліса в Країні Чудес . .. мауглі . три товстуни .. старик Хотабич .
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Вони Конституцію тільки порушують, де Гарантовано Соціальний Захист та Соціальна Справедливість , вони знецінили пенсії в ЧОТИРИ рази , нараховані Державою за 50 років трудового стажу , коли пенсія 1 200 гр . - менша прожиткового мінімуму ..
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ну и что -что назвал,моральный авторитет заслуживающий внимания?
пиар на пустом месте и не ко времени,как программа *свидске життя*
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вчера до глубокой ночи читал телефонный справочник...
много думал...
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С пейждером этот анекдот звучит лучше!
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Львівський Ватяр.

Не вірте своїм очам,вірте нам.Перестаньте аналізувати події,це наша робота.Ваше завдання не піддавати сумніву і читати тільки нас

Ватяр за що ти борешся?
За чистоту інфопростору,за здорову критику влади.А чому в твоїх постах нема критики влади?Ах ти ж зрадойобіна тупа.

Прочитав Порошенко статтю Саакашвілі про Порошенка.Обідивсь.Обурений громадянин Нусс, росказав як ПАПа обідивсь,це кровная обіда порохоботів
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"Четвертую республику" кращого управленца и инвестора Ложкинда забыл! Чы не чытав?
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Они столько воруют, что им бы и ноги поотрубали.
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а он что вошел уже в историю что мы должны знать его жизненные приоритеты?
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какой-то бред. он, видимо, так же читает, как чивокуня пишет
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О, про книги. Книги в ВСУ до сих пор волонтеры привозят и бойцы своими силами? Или есть улучшения? А то, что я предлагал - МО сделать ролики-обучалки. Можно с западными инструкторами, если согласятся. Можно лица не показывать в отдельных случаях. Ролики передавать в бригады на флешках. Уже все сделано?
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Думали Петро дурак и барыга конченый. А на те вам по самый не хочу. Ляксеич начитан по полной, и цитати выдает серьезные. Глупцам Учитесь неуки)
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07.01.17, 21:09 | Новости > Дайджест Порошенко
готовился занять пост президента еще перед Евромайданом, - Стецькив .
"""Говорят, что он был банкротом и его обязательства перескакивали с миллиард двести тысяч долларов, а активы не достигали и восемьсот тысяч и он не мог платить даже проценты. У него мотивация могла быть эта.
Но за 3% он не выскочил бы никогда ( без Майдана - прим. "Хвилі"), - добавил он. Думаю, он ухватился за революцию как за шанс и постановочная сцена с экскаватором и так далее - это все было понятно.


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Люди неадекватные пошли. Уже за чтение книг ушат говна на голову готовы вылить. Соотечественники, наберитесь ума!
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ну как по мне ,то мне пох что он читает и что ест.
меня больше интересует экономика и коррупция в Украине и 0 реформы,то что от него на прямую зависит.
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Дико плюсую!!!

Вот Фёдрыч был прэзыдэнт!
У него ж даже Чехов был "великий украинский поэт".
Вот то был - ГОЛОВА!!

А этот - Жадана читает, да Светлану Алексиевич... Ещё и Спогади Скоропадського...
- стрррашно далёк он от народа.
(не пропустите сарказм в моём голосе)
(
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Напомнить кем состоял при Викторе Федорыче курчавый читатель?
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О гад шоколадный! Вот проффесор ничерта не читал, только писал. Короче, не знаю в чём зрада, но зрада однозначно.
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Эта книга должна быть в каждой роССийской избе
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http://hvylya.net/news/digest/poroshenko-gotovilsya-zanyat-post-prezidenta-eshhe-pered-evromaydanom-stetskiv.html
На день рождения Виктора Януковича в 2012 году Петр Порошенко подарил ему картину Айвазовского "Константинополь на заре" (1851 год).

В 2007 году цена этой картины на Sotheby's составляла $1,8 миллиона.

http://korrespondent.net/ukraine/3563242-v-2012-hodu-poroshenko-podaryl-yanukovychu-podlynnyk-aivazovskoho-portnov
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А КАК ВОТ ЭТО ВПЕЧАТЛЯЕТ НАРОД УКРАИНЫ....?


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как в том старом анекдоте:
...
...блин, оно еще и читает!...
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Ну наконец-то зрадодрочеры дождались. Я уже переживать начал,что они сегодня без косточки останутся и цензор всё таки подкинул
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Лучше он комментарии Цензора почаще читал, что о нем рядовые граждане думают.
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Начал бы с Конституции страны, в которой тебе повезло стать президентом, брехло барыжное.
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Яка різниця - що там читає людина , рейтинг в якої менше 10% і яка не має права займати ту посаду ,я ку вона зраз займає ...?
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Якщо в президента рейтинг 10% , отже інші 90% його не підтримують ... А коли меншість диктує волю більшості це називається просто - диктатура !
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є правила..а рейтинг тільки у хуйла завжди великий..
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Які правила ?
В Україні діють тільки ті правила , які встановили "сильні світу цього" для панування над народом ! Вони їх встановлюють , а коли їм треба - змінюють ... А ми змушені , по ним , жити ?
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так вже було на цій землі..1917..1991..1993 та кілька майданів..а що зменилось..
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Меншість завжди диктує бо більшість інертна .
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А , як же демократія - коли більшість вирішує все на виборах ... Невже це брехня ?
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Ну я ещё понимаю, если бы Порошенка в данном случае поругали бы за пиар на книжках...
В стиле: "Я не верю, что он это прочитал... Ему просто пресс-служба написала красиво..."


НО ЕГО РУГАЮТ ЗА ТО, ЧТО ОН ЧИТАЕТ ЖАДАНА, АЛЕКСИЕВИЧ, СКОРОПАДСЬКОГО... - то есть нормальные книги, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должны быть в круге чтения образованного украинца.


Эй, зрадофилы, ну не палитесь так позорно!!

И при всём, при том, что я не голосовала за Порошенка и билась в истерике, призывая не голосовать за него...
Но для меня - если он действительно всё это прочитал... - это БОЛЬШОЙ ПЛЮС президента моей страны!
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Конечно, ничего плохого в чтении нет. И быть не может.
Тем более - в чтении книг, которые перечислил Порошенко.

Но кое-кто сильно любит по поводу и без оного кричать "ЦЕЗРАДА!"

ОМГ!!
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Дааа...читаю комменты... Сплошной сральник, и не важно, что обсуждают.... главное для кацапов высраться, в кацабляндии ведь низзя власть критиковать, так хоть здесь сердце успокоят.....
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І жодного коменту про самі книжки, які прочитав Президент. Бо вони їх не читали і не читатимуть. Шарікови...
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однозначно буду ЗА Пороха знову голосувати. йому альтернативи просто не існуе
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Так же кацапы про Хутина говорят.
Если в стране нет альтернативы лжецу, подонку и пьянице - считай обречена.
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це Порох " лжец, подонок і пьяница" ? )))) у тебе так в методічке написано ватаноід? )))))
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Тому есть приличное число доказательств.
Начиная с огромного числа невыполненных обещаний, в том числе заурядных обiцянок-цяцянок. Назначений на высокие должности своих кумов и великих менеджеров Рошена.
Ну и конечно, как обойтись без ляпов и пёрлов, которые гарант выдавал.
Вот недавно, например:

Президент Петр Порошенко, выступая накануне перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о "временной украинской оккупации".
"Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация - это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. И мы едины. Слава Украине", - заявил Порошенко.

Такое могла сказать либо бухая свинья, либо предатель.
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а я знаю те книжки которые произвели самое большое впечатление на остальных украинцев а есть еще за газ и отопление
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а взагалі дуже весело читати висери ватних школорічних "експердів" по Україні, про ОСВІТЧЕНУ ТА ГРАМОТНУ людину, яка вільно володіе мінімум трьома мовами, які навіть свій хРюський йазіг нормально вивчити не можуть ))))))
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"ОСВІТЧЕНУ" - это точно...
школота, марш домой!
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Это в совковое время у него были любимыми Книжки сбербанка. Теперь у него любимые карточки.
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"Преступление и наказание" лучше перечитай.Может чё-то всколыхнётся вдруг...А вот так бездарно заигрывать.Мда.Пиарщики подкачали...
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По суті те цинічне чмо що нами управляє тпж троль - підсунули йому текст з адміністраціі воно його й озвучило... З таким же успіхом моги озвучити й ідеі новоросіі - гнидам і мародерам що наживаються на біді і крові все-рівно що ощвучувати для стада
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Читать - значит думать чужой головой, вместо своей собственной. /Шопенгауэр (1788-1860) /
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А мені коменти сподобалися-відразу видно "Хто є хто".
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Вот ещё один бестселлер....который необходимо читать президенту каждый божий день....

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В історії України були цілі епохи, коли масштабні напади ворогів відбивались по кілька за рік. Щоб зберегтися на такій привабливій і жаданній для ворогів землі, наші предки не могли не перемагатиИсточник: http://censor.net.ua/n422499

И кого это вы победили? Начиная с монголо-татар сплошные поражения. Победы были только в составе России под предводительством Москвы или Санкт-Петербурга.
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Шакалаладників найбільше цікавить якого коліру кака у Шефа і на ссмак....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назвал шесть книг, которые произвели на него сильное впечатление в 2016 году
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