 Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него сильное впечатление в 2016 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
В перечне названных Президентом книг "Воспоминания" Павла Скоропадского, "25 побед Украины" Александра Палия, "Тамплиеры" Сергея Жадана, "Secondhand time" Svetlana Alexievich, Антология украинской поэзии ХХ века от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га", а также "Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930" Татьяны Филевской.
Вместе с тем, Порошенко поделился самыми яркими, на его взляд, цитатами из этих произведений:
- "Великороси кажуть: "Ніякої України не буде", а я кажу: "Щоб не сталось, Україна в тій чи іншій формі буде. Неможливо змусити річку йти проти течії, так само і з народом, його не змусиш відмовитись від своїх ідеалів" ("Спогади" Павло Скоропадський);
- "В історії України були цілі епохи, коли масштабні напади ворогів відбивались по кілька за рік. Щоб зберегтися на такій привабливій і жаданній для ворогів землі, наші предки не могли не перемагати" ("25 перемог України", Олександр Палій);
- "Ніхто нас не вчив, як бути вільними. Нас тільки вчили, як вмирати за свободу" ("Secondhand time" Svetlana Alexievich).
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пиар на пустом месте и не ко времени,как программа *свидске життя*
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много думал...
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Не вірте своїм очам,вірте нам.Перестаньте аналізувати події,це наша робота.Ваше завдання не піддавати сумніву і читати тільки нас
Ватяр за що ти борешся?
За чистоту інфопростору,за здорову критику влади.А чому в твоїх постах нема критики влади?Ах ти ж зрадойобіна тупа.
Прочитав Порошенко статтю Саакашвілі про Порошенка.Обідивсь.Обурений громадянин Нусс, росказав як ПАПа обідивсь,це кровная обіда порохоботів
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готовился занять пост президента еще перед Евромайданом, - Стецькив .
"""Говорят, что он был банкротом и его обязательства перескакивали с миллиард двести тысяч долларов, а активы не достигали и восемьсот тысяч и он не мог платить даже проценты. У него мотивация могла быть эта.
Но за 3% он не выскочил бы никогда ( без Майдана - прим. "Хвилі"), - добавил он. Думаю, он ухватился за революцию как за шанс и постановочная сцена с экскаватором и так далее - это все было понятно.
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меня больше интересует экономика и коррупция в Украине и 0 реформы,то что от него на прямую зависит.
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Вот Фёдрыч был прэзыдэнт!
У него ж даже Чехов был "великий украинский поэт".
Вот то был - ГОЛОВА!!
А этот - Жадана читает, да Светлану Алексиевич... Ещё и Спогади Скоропадського...
- стрррашно далёк он от народа.
(не пропустите сарказм в моём голосе)
(
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На день рождения Виктора Януковича в 2012 году Петр Порошенко подарил ему картину Айвазовского "Константинополь на заре" (1851 год).
В 2007 году цена этой картины на Sotheby's составляла $1,8 миллиона.
http://korrespondent.net/ukraine/3563242-v-2012-hodu-poroshenko-podaryl-yanukovychu-podlynnyk-aivazovskoho-portnov
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...
...блин, оно еще и читает!...
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В Україні діють тільки ті правила , які встановили "сильні світу цього" для панування над народом ! Вони їх встановлюють , а коли їм треба - змінюють ... А ми змушені , по ним , жити ?
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В стиле: "Я не верю, что он это прочитал... Ему просто пресс-служба написала красиво..."
НО ЕГО РУГАЮТ ЗА ТО, ЧТО ОН ЧИТАЕТ ЖАДАНА, АЛЕКСИЕВИЧ, СКОРОПАДСЬКОГО... - то есть нормальные книги, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должны быть в круге чтения образованного украинца.
Эй, зрадофилы, ну не палитесь так позорно!!
И при всём, при том, что я не голосовала за Порошенка и билась в истерике, призывая не голосовать за него...
Но для меня - если он действительно всё это прочитал... - это БОЛЬШОЙ ПЛЮС президента моей страны!
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Тем более - в чтении книг, которые перечислил Порошенко.
Но кое-кто сильно любит по поводу и без оного кричать "ЦЕЗРАДА!"
ОМГ!!
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Если в стране нет альтернативы лжецу, подонку и пьянице - считай обречена.
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Начиная с огромного числа невыполненных обещаний, в том числе заурядных обiцянок-цяцянок. Назначений на высокие должности своих кумов и великих менеджеров Рошена.
Ну и конечно, как обойтись без ляпов и пёрлов, которые гарант выдавал.
Вот недавно, например:
Президент Петр Порошенко, выступая накануне перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о "временной украинской оккупации".
"Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация - это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. И мы едины. Слава Украине", - заявил Порошенко.
Такое могла сказать либо бухая свинья, либо предатель.
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школота, марш домой!
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http://antikor.com.ua/articles/145581-grojsman_rasskazal_kogda_zarabotaet_rynok_zemli
ТАКИ ПРОДАДУТЬ...
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Діабет невиліковний!
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И кого это вы победили? Начиная с монголо-татар сплошные поражения. Победы были только в составе России под предводительством Москвы или Санкт-Петербурга.
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