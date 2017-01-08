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 Общество, Авто
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 Автомобиль с поддельными документами обнаружили черновицкие пограничники во время проверки на пункте пропуска

Поддельные документы на транспортное средство обнаружили в пункте пропуска "Порубное" пограничники Черновицкого отряда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Госпогранслужбе рассказали, что во время проверки автомобиля "БМВ" пограничники установили, что водитель, гражданин Украины предоставил поддельное свидетельство о регистрации автомобиля.

О данном факте была проинформирована Национальная полиция. В полицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

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Последнее время пограничники чуть ли не каждый день ловят краденые тачки на границе...неужели перестали брать взятки)
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