 Автомобиль с поддельными документами обнаружили черновицкие пограничники во время проверки на пункте пропуска

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Госпогранслужбе рассказали, что во время проверки автомобиля "БМВ" пограничники установили, что водитель, гражданин Украины предоставил поддельное свидетельство о регистрации автомобиля.
О данном факте была проинформирована Национальная полиция. В полицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).
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