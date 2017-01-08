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 Непогода в Украине: 7 января в ДТП погибли 5 человек, еще 45 получили травмы. КАРТА

5 человек погибли и 45 травмированы в результате ДТП, произошедших из-за сложных погодных условий 7 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли 5 и травмированы 45 граждан", - сказано в сообщении.


дтп
Также Нацполиции отметили, что наиболее сложная ситуация с аварийностью зафиксирована в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяная женщина за рулем врезалась в дерево и погибла, ее пассажир чудом выжил

Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.


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Не надо ездить в плохую погоду. Все очень просто. Не доходит тогда. труп и калека . Только так. Человек очень глупое существо, возомнившее себя хозяином земли. Его просто учат, а оно не умнеет хоть убей
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На морозе сначала замерзают пальцы рук и ног, а также другие конечности - учёные Мордовии
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Дорогие друзья! В непогоду передвигайтесь НОГАМИ! Рассказываю историю из своей жизни, почему я теперь НИКОГДА не езжу по гололеду больше 30 км. ВОТ ИСТОРИЯ:
Поссорилась с мужем, сказала, что поеду на машине на работу. Гололед. Он отговаривает. Я игнорирую. Он говорит: "Я с тобой". Та и хрен с тобой. Садимся. Едем. На повороте заносит (за рулем я), я психую, кручу руль, врезаемся в дерево. Врезаемся четко пассажирским первым сиденьем, там где сидел муж. Я на полном автомате выхожу из машины, и захлопываю дверь. НА АВТОМАТЕ. Муж, который через коробку передач перелез, и получил по башке, открывает дверь, и орет: "Что,зараза, в аварии не убила, так дверцей решила кончить?!" Теперь гололед не люблю...
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І не економте на гумі! Я вчора з одним на жигулях ледь розминувся. Він боком їхав. Врешті-решт, майже кожен за місяць спалює бензину на сумму рівну двом покришкам р-13!
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согласно статистики, в Украине на дорогах ежедневно гибнет ~ 11 человек ( ~ 4 000 в год)...
так что 5, это как раз "хорошо", если можно так сказать...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНепогода в Украине: 7 января в ДТП погибли 5 человек, еще 45 получили травмы. КАРТА
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