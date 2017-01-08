 Непогода в Украине: 7 января в ДТП погибли 5 человек, еще 45 получили травмы. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли 5 и травмированы 45 граждан", - сказано в сообщении.
Также Нацполиции отметили, что наиболее сложная ситуация с аварийностью зафиксирована в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.
Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
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Поссорилась с мужем, сказала, что поеду на машине на работу. Гололед. Он отговаривает. Я игнорирую. Он говорит: "Я с тобой". Та и хрен с тобой. Садимся. Едем. На повороте заносит (за рулем я), я психую, кручу руль, врезаемся в дерево. Врезаемся четко пассажирским первым сиденьем, там где сидел муж. Я на полном автомате выхожу из машины, и захлопываю дверь. НА АВТОМАТЕ. Муж, который через коробку передач перелез, и получил по башке, открывает дверь, и орет: "Что,зараза, в аварии не убила, так дверцей решила кончить?!" Теперь гололед не люблю...
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так что 5, это как раз "хорошо", если можно так сказать...
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