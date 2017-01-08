 Из-за снегопада планируют ограничить движение грузовиков в Киевской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
"Учитывая ухудшение погодных условий и усиление снегопада, обращаемся к водителям и владельцев крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам области. В случае продолжения снегопада возможно введение ограничения на движение грузовиков, которым придется либо возвращаться, или ждать улучшения погодных условий на специальных стоянках и пунктах обогрева", - отмечается в сообщении.
Председатель обладминистрации Александр Горган также призвал жителей области быть внимательными и осторожными на дорогах и по возможности не пользоваться частным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.
"Жителей районных центров и городов областного значения прошу не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега", - сказал он.
Отметим, в КГГА также призывают водителей столицы не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
"Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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