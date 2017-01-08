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Все про:Киевская область (1316) погода (2330) транспорт (1129) снегопад (562) ограничение (14)

 Из-за снегопада планируют ограничить движение грузовиков в Киевской области

Киевская областная государственная администрация призывает водителей крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам области, поскольку в случае продолжения снегопада будет введено ограничение на проезд грузовиков по дорогам государственного значения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Учитывая ухудшение погодных условий и усиление снегопада, обращаемся к водителям и владельцев крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам области. В случае продолжения снегопада возможно введение ограничения на движение грузовиков, которым придется либо возвращаться, или ждать улучшения погодных условий на специальных стоянках и пунктах обогрева", - отмечается в сообщении.

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Председатель обладминистрации Александр Горган также призвал жителей области быть внимательными и осторожными на дорогах и по возможности не пользоваться частным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

"Жителей районных центров и городов областного значения прошу не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега", - сказал он.

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Отметим, в КГГА также призывают водителей столицы не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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На київщині ще й досі сніг йде? В Дніпрі сонячно й легкий морозець..Дороги почищено..
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