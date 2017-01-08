 Оккупационные войска РФ проводят активные меры по набору личного состава в связи с большими потерями в районе Светлодарской дуги, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
"С целью пополнения некомплекта в частях и подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК ВС РФ, которые понесли значительные потери во время боев в районе Светлодарской дуги, осуществляются активные меры по набору кандидатов на военную службу. Желающие вступить в ряды бригады соглашаются проходить службу исключительно в подразделениях обеспечения и категорически против назначения в состав боевых подразделений. Таким образом, основным источником комплектования личным составом боевых подразделений остаются вербовочные центры на территории РФ, в том числе в городах Курск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, р оссийское командование отказывалось забирать тела боевиков, чтобы не признавать перед ОБСЕ свою ответственность за действия, которые привели к обострению обстановки на Светлодарской дуге.
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вепс, далее полукровки коми и эрзя.
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Эта паРашная Валентина Матвиенко, сообщая Первому каналу ТВ РФ о своем происхождении, заявила: «Моя фамилия по рождению, то есть, моя настоящая фамилия - ТЮТИНА; я на все 100 % абсолютно русская; и моя мать, и мой отец русские из России; это просто моего отца после войны направили из РСФСР служить на Украину, где я по этой причине и родилась». Так вот, в бытность своего пребывания в Украине, эта, «на все 100 % абсолютно русская» - Тютина, имела достойные ее поведения клички "Валька-полстакана" и "Валька-трусы". У нас она бы так и осталась подзаборной шлюхой, а вот в паРаше, благодаря своим "талантам", выбилась в Председатели Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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А ты поосторожнее в праздники с балалайками...
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Илья Джонович Лысенко
41 хв · Kyiv, Kiev ·
ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕПОСТ!!!!!!!!!
ПРОШУ ПОМОЩИ!!
ПРОШУ ВСЕХ КЛИКНУТЬ БАНЕР ПОМОЩИ НА ЛЮБУЮ СУММУ!!!
КРАЙНЕ НЕОБХОДИМ БЕЗНАЛ!!!
Прошу всех почитателей нашей группы, всех кто помогал, помогает или готов помогать но не знает как это сделать ПОМОЧЬ ИМЕННО СЕЙЧАС!
ПРОШУ ВСЕХ НАДАВИТЬ БАНЕР ПОМОЩИ НАШЕГО САЙТА НА ЛЮБУЮ УДОБНУЮ ДЛЯ ВАС СУММУ!
ЛЮБУЮ СУММУ!!
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50 грн.
100 грн.
200....
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ОЧЕНЬ НУЖЕН БЕЗНАЛ!!!
Сделайте нам приятное а значит и полездное для медицинской эвакуации!!!
А я за это каждому лбом в землю поклонюсь!
Банер помощи ASAP RESCUE и все наши счета на сайте:
http://www.hottabych.org.ua
Заранее благодарен каждому кто с утра отказал себе в чашке кофе или пачке сигарет или....
ТОЛЬКО НЕ ЗА СЧЕТ ПРЕЗЕРВАТИВОВ - МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ!
Быть добру!!!
Хоттабыч
0689554066
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Смею так негромко запрпропонувати, а может этим войскам предложить вату из Харькова - всё равно её надо куда то утилировать, а?
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http://antikor.com.ua/articles/145567-zelenye_chelovechki_palatnogo_v_vojne_kotoruju_klichko_vedet_protiv_malogo_biznesa
...
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Ладно, если возле шеста при этом извивается, пошло дёргая побитыми целлюлитом ляжками, белобрысая дурепа, которую выдавали за бригадира рыбаков, а если стриптиз шефу показывают вот эти казлы, окружающие и шефа, и дурепу.
Бляяяя, третьей мировой не надо :
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