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 Оккупационные войска РФ проводят активные меры по набору личного состава в связи с большими потерями в районе Светлодарской дуги, - ГУР

С целью пополнения некомплекта в частях и подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК ВС РФ осуществляются активные меры по набору кандидатов на военную службу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

"С целью пополнения некомплекта в частях и подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК ВС РФ, которые понесли значительные потери во время боев в районе Светлодарской дуги, осуществляются активные меры по набору кандидатов на военную службу. Желающие вступить в ряды бригады соглашаются проходить службу исключительно в подразделениях обеспечения и категорически против назначения в состав боевых подразделений. Таким образом, основным источником комплектования личным составом боевых подразделений остаются вербовочные центры на территории РФ, в том числе в городах Курск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные во время новогодних праздников обстреляли жилые дома в Харцызске: есть жертвы среди мирных жителей, - ГУР

Как сообщалось ранее, р оссийское командование отказывалось забирать тела боевиков, чтобы не признавать перед ОБСЕ свою ответственность за действия, которые привели к обострению обстановки на Светлодарской дуге.

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Узел надо делать двойным, чтобы не развязался. И никаких "бантиков"!
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и не только двойной, а еще и морской, а потом спалить все это
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кацапа, раньше ты делал глубокий горловой за фуфырик боярышника, а теперь в связи с его зарпетом, чем с тобой расплачиваются? или ты просто фанат "этого дела"?
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Пускай набирают тела для утилизации, ведь земля Донбасса добрая всем найдется в земле место.
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Нищівна епідемія діареї, енурезу, здуття та карієсу смертельно косить ряди адептів руського міру на Донбасі.. Блага вість..
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нет. слева направо:
вепс, далее полукровки коми и эрзя.
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Вообще-то карлик - вепс, матвиенко - украинка, а миллер вроде тоже не кацап. А после праздников и у нас половина с такими фейсами.
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девичья фамилия матвиенко - тютина...из шепетовки.
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Настоящая его фамилия Мюллер. Просто в свое время его отец как бы невзначай сделал ошибку в паспорте чтобы не оказаться в ГУЛАГе.
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Настоящая его фамилия - Гандонов, но он взял название пива - Miller.
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Не знаешь, так не "лепи горбатого" и не гунди всякую хрень, тем более в адрес украинок.

Эта паРашная Валентина Матвиенко, сообщая Первому каналу ТВ РФ о своем происхождении, заявила: «Моя фамилия по рождению, то есть, моя настоящая фамилия - ТЮТИНА; я на все 100 % абсолютно русская; и моя мать, и мой отец русские из России; это просто моего отца после войны направили из РСФСР служить на Украину, где я по этой причине и родилась». Так вот, в бытность своего пребывания в Украине, эта, «на все 100 % абсолютно русская» - Тютина, имела достойные ее поведения клички "Валька-полстакана" и "Валька-трусы". У нас она бы так и осталась подзаборной шлюхой, а вот в паРаше, благодаря своим "талантам", выбилась в Председатели Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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Большой знаток Тютиных? Сам то из Пензы или Эрзяни?
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Что, паРашный пропагандон, обидно стало, а умишка ответить "в тему" явно не хватило? Вот и слепил очередного "горбатого". Ну, ну, старайся.
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Таки кацап? И знаток тютиных. В сортах вашего мордовского говна не разбираюсь, и лазить по этому поводу в нете не собираюсь. Написал от фонаря, потому, что фотки дурацкие. Одного Пороха можно с десяток похлеще опубликовать.
А ты поосторожнее в праздники с балалайками...
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надеюсь для новых кацапских тварей это последнее путешествие в одну сторону..... что там в твоем вонючем шайтанате за это дохлое гавно компенсации еще дают ? за башку и ли за кг веса этой мрази?
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Обратил внимание что на цензоре посещаемость упала ровно в половину - если сайт так и дальше будет вести свою политику, то уже к 2019 новости будут просматривать не более 1000 населения Украины.
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Цікаво було б почути Ваші пропозиції по роботі сайту..
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Пересмотреть работу модераторов - или тут хотят оставить только группу ольгинцев, которые будут читать новости и между собой их обсуждать.
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Розмито та неконкретно якось.. Більш конкретні пропозиції є?
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Оставить на форуме "истинных арийцев" ? Тогда домен придётся менять, чтобы название сменить на Cenzor.DA
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Подкорректируйте поведение и все нормализуется.А то смотрю никому модераторы не угодили.
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Чудік ...свята тв вихідні і глянь *цифру* у верху .*.212 посетителей*!!!
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Слово "путін" по можливості не вживаю - є більш знаний міжнародний синонім. Слово "росія" вживаю в російському вигляді - паРаша.
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Також не забуваємо, що правильно писати "на россии".
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А если ты продолжишь стравливать здесь людей всегда будешь сидеть в бане.
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Если тебе не нравится политика Цензора,вали на хрен отсюда ванга стецькивская,твоя бредятина конечно никак не влияет ни на посещаемость ни на политику сайта,но воздух станет чище
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население Украины и всего мира - просматривает. кацапов - отстреливаем
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Празднуя и отдыхая, нужно помнить и помогать тем, кому мы обязаны.


Илья Джонович Лысенко
41 хв · Kyiv, Kiev ·

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ПРОШУ ВСЕХ КЛИКНУТЬ БАНЕР ПОМОЩИ НА ЛЮБУЮ СУММУ!!!

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Прошу всех почитателей нашей группы, всех кто помогал, помогает или готов помогать но не знает как это сделать ПОМОЧЬ ИМЕННО СЕЙЧАС!
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Сделайте нам приятное а значит и полездное для медицинской эвакуации!!!
А я за это каждому лбом в землю поклонюсь!
Банер помощи ASAP RESCUE и все наши счета на сайте:
http://www.hottabych.org.ua
Заранее благодарен каждому кто с утра отказал себе в чашке кофе или пачке сигарет или....
ТОЛЬКО НЕ ЗА СЧЕТ ПРЕЗЕРВАТИВОВ - МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ!
Быть добру!!!
Хоттабыч
0689554066
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Пусть хоттабыч обращается в фонд петин,он обсирал вовсю волонтера про правду с машинами медицинскими,все же есть
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вы пишите патриотичные комменты на Цензоре, не отвлекайтесь, а другие помогут Хоттабычу вывозит раненых с передовой
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Оккупационные войска РФ проводят активные меры по набору личного состава в связи с большими потерями в районе Светлодарской дуги
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Смею так негромко запрпропонувати, а может этим войскам предложить вату из Харькова - всё равно её надо куда то утилировать, а?
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И из Запорожья, Мелитополя, Херсона, особенно из Киева. Но это мечты.
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...«Зеленые человечки» Палатного в войне, которую Кличко ведет против малого бизнеса
http://antikor.com.ua/articles/145567-zelenye_chelovechki_palatnogo_v_vojne_kotoruju_klichko_vedet_protiv_malogo_biznesa

...
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...а що ...є сумніви ...ці пейсаті тварі українців ненавидять за Майдан більше ніж кацапи
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в МАЕ1945 уже брали Берлин .забыл?
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А в 1990-1993 годах брали от Берлина гуманитарку, чтоб не сдохнуть. Забыл? )))))))))
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Армия - прошлый век. Сейчас модно хацкеров вводить. США и Франция пали, Германия на очереди.
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А почему только один, надо всем идиотам такое тату. И бесплатно.
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Гарантия мира: закопать топор войны. Вместе с врагом.
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Да у нас тоже , судя по всему,успехи создания контрактной армии сильно преувеличены, если ГШ собирается призывать на военную службу на офицерских должностях тех, кто свое время прошел курсы "военки" в институтах. Отвалив при этом за эти ничего не дающие курсы бабла не мало.Какие из них командиры?? Какую переподготовку в течении 2-х месяцев им может дать нынешняя власть, если за 5 лет учебы в военно учебных заведениях становление курсанта , как офицера не заканчивается. Хотят сделать из пацанов пушечное мясо.
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А вообще, ку-кутину, мнящему себя царём всея Всея , не позавидуешь. Если учесть, что он свою быдло-охрану превращает то в рыбаков, то в прихожан храма, можно предположить, что и в стриптиз-клуб он с этой же шоблой заваливается.
Ладно, если возле шеста при этом извивается, пошло дёргая побитыми целлюлитом ляжками, белобрысая дурепа, которую выдавали за бригадира рыбаков, а если стриптиз шефу показывают вот эти казлы, окружающие и шефа, и дурепу.
Бляяяя, третьей мировой не надо :

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так би за наші війська переживали як за "окупационные"...
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В АТО посылают украинцев, а потери у русских. Странно.
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Или другая байка - убивают граждан РФ тысячами и проводят новый призыв. У нас тут в Москве сплошная паника.
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Да ладно. Русские рожи в ополчении днр ни с чем не спутаешь.
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Но очередные волны мобилизации на Украине. Принудительные волны.
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У нас нет мобилизации,контракт. И пишите уважительно,в Украине,помните, что вы в гостях.
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В Москве паника -что бы хлопцам чеченам на глаза не попасть,горячие парни ,на бутылку посадят любого великаросса и глазом не моргнут
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где это масква? это улус моксель в залесье?
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могілізація , парашиянці ))) Велкам на сафарі .
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Дооо, мы сидим тут и трясемся, от военком бегаем - как бы в АТО не попасть))
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Так что ,в Лугандонии принудительной мобилизации нет? Только контракт?
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Масквичей и в Сибири за полноценных людей не считают,называют "москалями" ,держат за чмо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупационные войска РФ проводят активные меры по набору личного состава в связи с большими потерями в районе Светлодарской дуги, - ГУР
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