 Три человека госпитализированы в результате обморожения конечностей во Львовской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом заявили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Согласно сообщению, около 9:00 7 января в хирургическое отделение Ходоровской городской больницы был госпитализирован 54-летний житель Жидачевского района.
Медики поставили пострадавшему диагноз "общее переохлаждение, обморожение стоп и кистей".
С такими же диагнозами в течение суток были госпитализированы 47-летний житель с. Копани Золочевского района и 60-летняя жительница с. Звижень Бродовского района.
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Сейчас около нуля. Снега нет, лед после дождей.
В 80-е помню один год снега было немеряно. Поселковые дороги почистили а по бокам горы снега. Ходили как в тоннелях. В Донецке с центральных улиц свозили снег к р.Кальмиус. Так кучи грязного снега там можно было увидеть в начале мая!
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Ну а бахи бывают каждый день. При закрытых окнах мне не слышно.
Вот пару ссылок даю
https://twitter.com/666_mancer
https://twitter.com/GirkinGirkin
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Сначала писали что баллон с газом, теперь - Водитель взорвавшегося в Донецке авто перевозил взрывчатку
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