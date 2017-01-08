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Все про:Львовщина (1251) госпитализация (115) морозы (148)

 Три человека госпитализированы в результате обморожения конечностей во Львовской области

Во Львовской области три человека госпитализированы в результате обморожения конечностей из-за переохлаждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом заявили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, около 9:00 7 января в хирургическое отделение Ходоровской городской больницы был госпитализирован 54-летний житель Жидачевского района.

Медики поставили пострадавшему диагноз "общее переохлаждение, обморожение стоп и кистей".

С такими же диагнозами в течение суток были госпитализированы 47-летний житель с. Копани Золочевского района и 60-летняя жительница с. Звижень Бродовского района.

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зто рашики московским поездом приехали погреться во Львов
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За строительство ночлежак для бездомных городские власти откат не получают,значит им это не интересно.
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В Дніпрі сьогодні зранку -6, але я сам бачив пункт обігріву на перехресті вулиць Калинова та Янтарна.. Великий армійський намет, з труби йшов димок від дров. Рядом - біотуалет.
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Еще пару деньков и потеплеет ,нежные мы стали , я помню - 20 мороза года четыре назад , ничего, гриппозных было куда как меньше.
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Ха! Несколько лет назад на Донбассе было -35.
Сейчас около нуля. Снега нет, лед после дождей.
В 80-е помню один год снега было немеряно. Поселковые дороги почистили а по бокам горы снега. Ходили как в тоннелях. В Донецке с центральных улиц свозили снег к р.Кальмиус. Так кучи грязного снега там можно было увидеть в начале мая!
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Привіт. Тут проскакувала інформація про гуркіт в Донецьку, десь на К. Цеткін. Нічого не чув? Цікава твоя думка..
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Привет. Наверное это - http://www.62.ua/news/1502944

Ну а бахи бывают каждый день. При закрытых окнах мне не слышно.
Вот пару ссылок даю
https://twitter.com/666_mancer

https://twitter.com/GirkinGirkin
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Да, еще машина взорвалась в районе ЖД-вокзала рядом с рынком Аквилон.
Сначала писали что баллон с газом, теперь - Водитель взорвавшегося в Донецке авто перевозил взрывчатку
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В Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков) нужна вода объемом 0,5 и 0,75 л с поилками для реанимации, а также 1 и 1,5 л (можно газированной). Об этом сообщается на странице волонтерской организации "Сестра милосердия АТО" в Facebook.По данным волонтеров, в госпиталь также нужны:пеленки (размеры 60*90, 90*90, 90*180),полотенца (любых размеров),тапки комнатные или резиновые шлепанцы (разных размеров),стельки теплые.Вы что офуели? Раненным нет воды? Полторак и Аваков! Вам осталось пустить пулю в лоб!!!
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Нужно проверить начальника материально-технического обеспечения этого Военно-медицинского клинического центра на предмет поставок, наличия материальных средств, расходов и их выделения раненим. Ведь нельзя исключать ситуацию подобно этой Воровство из Днепропетровского военного госпиталя: Солдат по приказу зама по тылу Осипова пытался вынести из Днепропетровского военного госпиталя сумку с собранными волонтерами вещами для раненых| Цензор.НЕТ Может быть ситуация когда материальные средства и поступают но попросту воруются а потребность пытаются покрыть за счет волонтеров.

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Наверняка причина обморожения у всех троих от злоупотребления алкоголем. Выпил, по дороге - упал, подняться не смог... уснул...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТри человека госпитализированы в результате обморожения конечностей во Львовской области
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