 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

Предлагаем вашему вниманию 20 лучших анекдотов недели.

1.



Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...



2.



В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...



3.



Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.

Нужно было ракетой по самолету жахнуть...



4.



Повнії чаші піднімемо разом,

Щоб зникла навіки москальська зараза!

Хай згине безслідно кремлядськеє зло,

Слава героям! Най здохне Пуйло!



5.



- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!

- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...



6.



- Почему русские могут пить водку вёдрами, а какой-нибудь европеец валиться от одной рюмки?!

- Дело в том, что алкоголь в первую очередь поражает мозг, а если таковой отсутствует, то пить можно в неумеренных количествах.



7.



-Що таке гібридна війна?

-Це коли з "країною-агресором" водночас ведуть і війну, і бізнес.



8.



Один мальчик, похожий на унылую лошадь, был воспитан в племени дебилов. Но дебилы подавляли его интеллектом и он сбежал в одну высокодуховную страну, где оказался самым умным и занял высокий государственный пост.

Уже повзрослевший Унылая Лошадь очень боялся, что дебилы его похитят, вернут в племя и там он опять будет самым тупым. Поэтому в каждой непонятной ситуации кричал: "Дебилы, бля!"

(Аналогичная история и с мальчиком, выросшем в стаде козлов)



9.



Как говорит Пашинский, еще не родилась та бутылка, которая может вправить мозги народному депутату.



10.



Благодаря рубрике "Происшествия, криминал" мы узнаем, что не все депутаты улетели на Мальдивы и в Куршавель...



11.



Письмо крымчан Путину: " Дарагой Владимир Владимирович, укропские СМИ пишут, что в Крыму плохо со светом - ЭТО НЕПРАВДА!

В Крыму со светом хорошо - в Крыму без света плохо!"



12.



Из полицейского протокола:

"Поскольку нардепа ударили бутылкой по голове, то телесных повреждений он не получил"...



13.



2/3 эфирной сетки канала "1+1" - это Квартал 95. Вот уже неделю подряд. Это, как горячая вода в оба крана на все лето. Вот она, месть олигарха!



14.



Только 13 депутатов посетили все заседания Рады в 2016 году. Теперь вы понимаете, каким должен быть ее численный состав.



15.



Катастрофа российского военного самолёта с хором им. Александрова не вызвала сочувствия у украинце.

Может России ещё сделать несколько попыток?

Вдруг возникнет эмпатия?



16.



Из ГПУ сообщили, что в деле о хищении Добкиным и Кернесом земель в Харьковской области на 4 млрд. грн. подозреваемых нет.

И такой подход типичен для Генпрокуратуры...



17.



Если немного подождать у телевизора, то можно будет увидеть, как на 20-м съезде партии "Единая Россия" Д.А.Медведев обличает культ личности В.В.Путина.



18.



Новогоднее желание.

Хочу, чтобы в следующем году на всех российских каналам одновременно показали "Лебединое озеро". Или все российские газеты вышли с портретом одного человека в черной рамке.



19.



Роскомнадзор запретил россиянам смотреть в окно, поскольку то, что они увидят, порочит великую державу...



20.



Пусть Пашинский и его "оппонент" скажут спасибо, что не приехал КОРД...