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 "Нафтогаз" ожидает провокаций от "Газпрома" в связи с лютыми морозами в РФ: Вполне вероятно, что им не хватит ресурсов на обогрев

Нафтогаз Украины в связи с сильными морозами в РФ указывает на высокую вероятность провокаций со стороны "Газпрома".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", опубликованном в Facebook.

"Арктические холода затронули Украину только краешком и лишь на несколько дней. Настоящие холода - в России. Вполне вероятна ситуация, когда у "Газпрома" не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС. Тогда крайними пытаться сделать нас. Наше дело - публичность.

Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать "Газпрому" нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для сохранения транзита газа через территорию Украины необходимо привлечь европейскую компанию к управлению ГТС, - Коболев

Также в компании отметили, что "Укртрансгаз" ежедневно публикует данные о заявленных объемах транзита, фактические поступления газа, фактический транзит на http://utg.ua/live.
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Возможно...
Наверняка есть какие-то технические нюансы.
Но кацапы наверняка устроят информационные провокации, и если мы не предпримем какие-то упреждающие шаги, то снова окажемся в положении оправдывающейся стороны.
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https://www.youtube.com/watch?v=V7Ku54P4HC0
А Катасонова еще не в экстазе от холодомора хохлов?
Брешут, что в пиндосию разрешение получила вид на жительство.
НЕ ВЕРЮ! Она хворост сейчас одиноким старушкам по лесам собитает, болезная.
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кстати одно существование казластана само собой есть провокация
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Что бы кожа на лице и руках не шелушилась, возьми боярышник и сиди дома
Норильск (-50) https://youtu.be/I6sPPTtUjUM через @YouTube
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Нічого страшного! На дворі мінус 35, а водка плюс 40!
Результат- плюс 5!
А для кацапа це тепло!
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 заработай криптовалюту на своём компьтере
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Ватникам холод не страшен. Они зимой на улицу только за водярой шастают, срут всей семьей в одно ведро, а мочу в кружку и за окно выливают. Мороз 40, ветер с ног сшибает, снега по грудь. Мой приятель там нашел себе телку и перезимовал один раз. Сам мне лично это рассказывал. Весной оттуда удрал, не выдержал алкоголизма. Это было между Тындой и Нерюнгри. Зато природа там и воздух супер, несмотря на кацапский дух. Скоро и это угробят. Лес в Китай и Корею, рыбу и дичь уничтожают безбожно. Китайцев там очень много и они потихоньку заселяют дальний восток. Потом референдум и прощай Рашкостан. Вова с Крымом себе могилку подготовил. Бабло заканчивается, начинается бардак и распад.
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>Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать "Газпрому" нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет

Украина обязана обеспечить транзит т.к за это получает денежку.
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Хоть статью то прочитал ватарус ? В том то и дело что кацикам может не хватить на себя и на Европу одновременно , а закачать вперед в украинские хранилища скрепа мешает .
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кацаПсины от холода не дохнут,только Боярішник круче всякого Путлерсоса..
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2031 год. Мэр Мацквабада Арслан Кирдыкбабаев в своей речи призвал население столицы более толерантно относиться к православному меньшинству...
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Созванивалась с подругой. Замкадовой (непрестижной...) Говорит, на улице -30, но дома тепло. На политические темы не разговариваем, но когда сказала, как у них холодно, и как она с улицы уже час не может отойти, чай хлещет, еле удержалась, чтобы не брякнуть: "Ну, да, тебе скакать не надо, а мы только этим и занимаемся. И детей на скаку делаем. И диссертации в прыжке, да что там, газ добываем при подскоке на 50 см, а при 70 см - новые скважины осваиваем". Но смолчала... Подруга.
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посмотрел погоду на Рашке, не очень там и холодно. Вполне обычно для рашкинского климата. Для них -30 уже как потепление...
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Некоторые мацковския источники сообщили хорошую новость.
в сталице РАБссии Макакацаве осталось всего 30% рюцкага насэления остальное ТАДЖИКИ УЗБЕКИ и прочие КАЛМЫКИ,коренной рюсска-мацковский народ
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Короче Нафтогаз начал воровать газ.
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Харьковский метил. спирт
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Если Рашка не может обеспечить давление газа в трубах, значит Европе а тем более нам нужно искать другие источники енергии. А самым важным источником есть енергосбережение, которое может сократить потребление енергии в 2-3 раза, но почему то у нас властями не приветствуется.
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Если какая-то скотина ненавидит вас без повода.........Дайте ей повод.-)))))))
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уже проходили.кажется в 2009-м кацапы прикрыли вентиль и...обосрались.но наступать на грабли это у них врожденное
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Да обосрались, окраинцы. Вынуждены были заключить выгодный России договор
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Да, кацапы. Хранилище наше. И газопровод наш. И Черное море мы не для вас , козлов, копали.
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Да отни и без газа проживут. Я верю Дарвину. Если что, то россияне через несколько лет покроются густой теплой шерстью, а на зиму будут впадать в спячку.
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Около 1 000 человек остались без теплоснабжения в Подмосковье https://ru.rt.com/7gq2

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А то, что газа внутре украинской добычи полностью хватает народу Украины - ничего? То, что газ РФ продают людям дорого, а внутренний украинский отдают бесплатно ахметовым и рошенкам? (подробнее: Этот загадочный ГАЗ Украины )

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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Нафтогаз" ожидает провокаций от "Газпрома" в связи с лютыми морозами в РФ: Вполне вероятно, что им не хватит ресурсов на обогрев
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