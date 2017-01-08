 "Нафтогаз" ожидает провокаций от "Газпрома" в связи с лютыми морозами в РФ: Вполне вероятно, что им не хватит ресурсов на обогрев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", опубликованном в Facebook.
"Арктические холода затронули Украину только краешком и лишь на несколько дней. Настоящие холода - в России. Вполне вероятна ситуация, когда у "Газпрома" не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС. Тогда крайними пытаться сделать нас. Наше дело - публичность.
Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать "Газпрому" нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет", - сказано в сообщении.
Также в компании отметили, что "Укртрансгаз" ежедневно публикует данные о заявленных объемах транзита, фактические поступления газа, фактический транзит на http://utg.ua/live.
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Курс гривни мог бы составлять 18,5 за доллар, если бы Украина сама добывала газ, - Гройсман(435)
Транзит газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% , - Гройсман(106)
"Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии в $500 млн для закупки газа(97)
Украина вошла в 2017 год имея в хранилищах 12 млрд кубов газа, - "Укртрансгаз"(177)
Украина вдвое сократила импорт газа(0)
Нынешняя система субсидирования не дает экономических стимулов для экономии газа населением, - Коболев(45)
Украина будет ежедневно направлять Еврокомиссии информацию о давлении в точках входа и выхода из ГТС, - "Укртрансгаз"(11)
Наверняка есть какие-то технические нюансы.
Но кацапы наверняка устроят информационные провокации, и если мы не предпримем какие-то упреждающие шаги, то снова окажемся в положении оправдывающейся стороны.
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А Катасонова еще не в экстазе от холодомора хохлов?
Брешут, что в пиндосию разрешение получила вид на жительство.
НЕ ВЕРЮ! Она хворост сейчас одиноким старушкам по лесам собитает, болезная.
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Норильск (-50) https://youtu.be/I6sPPTtUjUM через @YouTube
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Результат- плюс 5!
А для кацапа це тепло!
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заработай криптовалюту на своём компьтере
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Украина обязана обеспечить транзит т.к за это получает денежку.
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в сталице РАБссии Макакацаве осталось всего 30% рюцкага насэления остальное ТАДЖИКИ УЗБЕКИ и прочие КАЛМЫКИ,коренной рюсска-мацковский народ
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