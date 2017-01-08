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Все про:авария (1064) Одесса (5258) теплосеть (69) коммунальные услуги (234)

 "Аварийно-восстановительные работы в Одессе завершены. Теплоснабжение восстановлено", - вице-премьер Зубко

Теплоснабжение 35 жилых домов и двух медучреждений в Одессе востановлено

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал вице-премьер - министр регионального развития Геннадий Зубко.

"По состоянию на 09.20 8 января аварийно-восстановительные работы завершены на магистральной сети Приморского района Одессы. Теплоснабжение в дома и два социальных объекта восстановлено", - написал он.

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Это все сделала хунта,фашистонацистобандероукропоправосеки! Это они оставили детей в садике без тепла!
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Ага, еще надо добавить сюда и Саакашвили... Мэру-хозяйственнику Труханову не дают хозяйствовать
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такое впечатление,что цензор.нет это одесские новости-))))
В городе был небольшой снежок,а сейчас............солнце.
Со Святками ВСЕХ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Аварийно-восстановительные работы в Одессе завершены. Теплоснабжение восстановлено", - вице-премьер Зубко
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