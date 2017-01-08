 "Аварийно-восстановительные работы в Одессе завершены. Теплоснабжение восстановлено", - вице-премьер Зубко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал вице-премьер - министр регионального развития Геннадий Зубко.
"По состоянию на 09.20 8 января аварийно-восстановительные работы завершены на магистральной сети Приморского района Одессы. Теплоснабжение в дома и два социальных объекта восстановлено", - написал он.
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В городе был небольшой снежок,а сейчас............солнце.
Со Святками ВСЕХ.
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