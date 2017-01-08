 Российские военные во время новогодних праздников обстреляли жилые дома в Харцызске: есть жертвы среди мирных жителей, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
Так, по данным ведомства, 7 января с.г. военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ во время празднования новогодних праздников совершили обстрел гражданских домов в городе Харцызск.
"Командование 1 АК принимает меры по сокрытию факта обстрела и количества жертв среди местного населения", - сказано в сообщении.
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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