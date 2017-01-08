EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  510  4
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (4534) обстрел (5055) разведка (1451) Харцызск (140)

 Российские военные во время новогодних праздников обстреляли жилые дома в Харцызске: есть жертвы среди мирных жителей, - ГУР

Продолжаются бесчинства и противоправные действия военнослужащих российских оккупационных войск в отношении гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

Так, по данным ведомства, 7 января с.г. военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ во время празднования новогодних праздников совершили обстрел гражданских домов в городе Харцызск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди населения оккупированного Донбасса зреет бунт: "гумконвои" РФ привозят третьесортные товары, а "правоохранители" грабят и пытают, - ГУР

"Командование 1 АК принимает меры по сокрытию факта обстрела и количества жертв среди местного населения", - сказано в сообщении.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Трамп у своїх відносинах з Москвою просто змушений буде вести себе обережніше і суворіше, ніж поводилася б...
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мабуть донеччани про це і мріяли, зовучи хуйла в Україну..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ОДИН ЛУГАНДОНСКИЙ СЕПАР ГОВОРИЛ, ЧТО У УКРОПОВ ДО ТОГО ХИТРЫЕ МИНЫ И СНАРЯДЫ, ЧТО СНАЧАЛА ЛЕТЯТ НА СЕПАРСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ,ПОТОМ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ И БОМБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДАУНБАСА! ВО КАК!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские военные во время новогодних праздников обстреляли жилые дома в Харцызске: есть жертвы среди мирных жителей, - ГУР
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП киберпреступление Киев Нацполиция непогода обстрел Одесса Одесская область отчет погода пропаганда разведка ранение Россия смерть снегопад США терроризм Трамп Турция убийство хакер
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти