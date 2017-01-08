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 Ситуация на линии разграничения существенно обострилась. Горячее всего было в районе Новозвановки, - Луганская ОВГА

За прошедшие сутки под массированным огнем противника оказались позиции украинских бойцов в Попасняському районе, где зафиксировано 16 обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОВГА.

По данным ведомства, горячее было вблизи поселка Новозвановка, в направлении которой боевики 10 раз открывали огонь из 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 4 раза российско-террористические войска обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия Троицкое Попаснянского района и Станицу Луганскую.

"Всего же за сутки враг 21 раз открывал огонь по позициям украинских военнослужащих", - сказано в сообщении.

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Вследствие массированных обстрелов осколочные ранения получили шесть наших бойцов, - об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.

"Ситуация на линии разграничения существенно обострилась. Вчера двое, а сегодня шестеро наших ребят получили ранения. Впервые за долгое время украинские военнослужащие вынуждены были открыть огонь. К сожалению, дипломатические договоренности нивелируются действиями боевиков, однако мы будем двигаться только путем мирного урегулирования конфликта", - заявил Клименко.

Как сообщалось, на Рождество в зоне АТО "режим тишины" нарушался 72 раза, шестеро военнослужащих получили ранения.
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Совсем Путин опустил "православных ЛДНРовцев",- заставил стрелять с святой праздник.
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Донецкая ватница, не имеющая возможности больше года купить холодильник, собирается нанять путинских хакеров и сломать мне акки.
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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...В Днепре на Рождество воры не побоялись украсть кабель на камеру (ВИДЕО)
http://uapress.info/ru/news/show/157382

...
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...гої та терпили і не повинні про таке мріяти ...
....Фінляндія - колишня ПЕРИФІРІЯ кАцапоімперіїї га протязы чуть більше 100 років...
.... не знаю і по чому порівнювати нашу Кераїну , і Суомі...- але чому у них там так ...
......там живуть Вільні Люди !!!!! - Вільні....
.....Українці - починайте ДУМАТИ - чому в одних так - а у НАС пА-новому старому....26 років - уже ПОРА...

Искушение деньгами: Финляндия начала платить безработным «зарплату» в размере €560
С 1 января 2017 года Финляндия начала выдавать своим безработным гражданам гарантированный доход. Правительство надеется, что это поможет побороть бедность и повысить уровень занятости населения.


Финляндия стала первой страной в Европе, которая начала выдавать своим гражданам безусловный ежемесячный доход в размере €560, сообщает The Guardian. Программа рассчитана на безработных финнов в возрасте от 25 до 58 лет и продлится два года. При этом все социальные льготы для этих людей будут отменены.
В Управлении социального страхования Финляндии (Kela) заявили, что главной целью социального эксперимента является борьба с бедностью и снижение уровня безработицы, который в странах Северной Европы составляет 8,1%.
Подобные программы действуют и в других странах. Например, в голландском Утрехте базовый ежемесячный доход составляет €970, а в итальянском Ливорно - чуть более €500, но его получают лишь 100 самых бедных семей. Похожие проекты в 2017 году планируют запустить в Канаде и Шотландии.
А вот в Швейцарии от него отказались. На референдуме в прошлом году 75% опрошенных проголосовали против выдачи безработным безусловного ежемесячного дохода в размере 2300 евро. Оно и понятно: такое нововведение означало бы увеличение расходов из бюджета на 19,4%. При этом никто не гарантирует, что эти люди не предпочли бы жить на помощь от государства вместо того, чтобы искать работу.
В Финляндии этого тоже побаиваются, но верят в добросовестность своих граждан. Местные власти уверены, что получение дополнительных денег каждый месяц позволит людям чуть дольше искать достойную работу, а не браться за первую попавшуюся из-за нужды.
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...Порошенко и вся разношёрстная депутатско-министерская компания, сплотившаяся вокруг идеи удержания власти любой ценой, исчерпали все возможные аргументы, позволяющие объяснить народу, почему надо терпеть их дальше.Рассказы о том, что они ещё не завершили 60 реформ, помпезно объявленных Петром Порошенко в сентябре 2014-го, ничего кроме возгласов «Слава Богу!» не вызывают.http://antikor.com.ua/articles/145548-monopolizatsija_vseh_sfer_hizni_zakonomerno_privela_stranu_v_obshchestvenno-politicheskij_i_ekonomic
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация на линии разграничения существенно обострилась. Горячее всего было в районе Новозвановки, - Луганская ОВГА
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