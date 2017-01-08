 Среди шестерых воинов, получивших ранения на Рождество, тяжелых нет. Сейчас их жизни ничего не угрожает, - Матюхин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".
"Шестеро ребят получили ранения. Насколько я знаю, тяжелых среди них нет. Всем оказана квалифицированная помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - отметил он.
При этом Матюхин подчеркнул, что с началом нового дня в зоне АТО неспокойно. "С полуночи и к этому часу зафиксировано семь обстрелов. Правда пока что использование тяжелого вооружения не зафиксировано. Вели огонь на луганском направлении по Новозвановке из гранатометов. На мариупольском направлении из стрелкового оружия били по Павлополю, Гнутово, Широкино. По Широкино также били из БМП, а в районе Гнутово работал снайпер", - сказал он.
Как сообщалось, на Рождество в зоне АТО "режим тишины" нарушался 72 раза, шестеро военнослужащих получили ранения.
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