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Все про:Иран (419) чемпионат (202) шахматы (83) Музычук Мария (1)

 Украинская шахматистка Мария Музычук не поедет на чемпионат мира в Иран: Требование носить хиджаб неправильное

Украинская шахматистка Мария Музычук не будет принимать участие в чемпионате мира по шахматам, которое состоится в Иране.

Об этом она сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

"Следующий наш турнир с Аней - Гибралтар-оупен. Мы туда каждый год ездим последние несколько лет. Что касается чемпионата мира в Иране, то я решила отказаться от участия, так как абсолютно очевидно, что Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира", - сказала она.

Вместе с тем, Мария отметила, что ее старшая сестра Анна все-таки поедет на чемпионат в Тегеран: "Да, Аня подписала контракт. Мы с ней разговаривали насчет этого, но для нее стать чемпионкой мира - мечта всей жизни".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по блицу. ФОТО

Напомним, чемпионат мира в Иране состоится в феврале этого года. Известно также, что в октябре минувшего года шахматистка из США грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс уже отказалась от участия в чемпионате мира в Иране из-за ограничения прав женщин в этой стране.

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Ещё в 2014 году нужно было нечто подобное реализовывать :-\
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PS. Но ведь существует Липецкий предохранитель.
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Это бред и полуправда. ЛЭП валить нет смысла - есть сеть резервных подключений и к городским системам электрокоммуникации они ни какого отношения не имеют. Завалить подстанцию с взрывом силовика -эт можно, но это будет локальная проблемма и ПС хорошо охраняються.
Так, что плюньте, дорогой товарищь из Парижа на всё это слюной(с)
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Цікаво - в контракті на проведення змагань в Ірані був пункт про хіджаб?
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у капов культура сидения на бутылках в присутствии кадырок)))
ты мил человек тоже сядешь при случаи?!
или может ну их на х... этих культурных людей
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иван говнов, она просто не поедет и все. при чем тут культура?
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Если в некоторых африканских племенах по традиции почетному гостю вручают золотое кольцо в нос,то согласитесь вы тут же на дырку в носу для ношения этой награды.
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а если в Расею ехать то что боярышник пить придется что бы уважить национальные традиции москалей ?
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Иван Иванав
Надо уважать культуру а не быковать Всё правильно сказал )))

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Я так понял кто может выиграть туда едут. А у кого нет шансов рассказывают байки про права женщин.
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Шахматистки в Израиле слабые. Боюсь их туда никто и не пригласит.
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она уже чемпион!!!)))можно и принципы включить и пропустить))))хотя хеджап-это всего лишь платок на голове,а не паранжа,скрывающая лицо))))
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ну да только и всего??? а навязывание человеку того что ему претит это так мелочи?
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по отношению к кому? ведь это обязательное условие а не добровольный выбор
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а вы шоломиты в Иран своих спорцменов отправите на танках? или ограничитесь предупредительной бомбардировкой Тегерана?)))))
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Израиль хотя бы умеет защищать себя. Чего не скажешь о вас.
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Зовсім їб..нулися, може їй ще змінити віросповідання і стати мусульманкою?
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Там не можна бути без хіджаба.
Дружини і доньки наших дипломатів теж мусять їх носити.
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То - не вибір, а примус.
Вони навіть на фото мусять бути в хіджабі.
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может быть но Музычук не жена и не дочь дипломата,она имеет право выбора,и она им воспользовалась
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Так, вона вибрала - не їхати, бо без хіджаба її туди не пустили б.
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так у нас пускай суки пьют горилку и идять САЛО!!!
А бо на х... с пляжа
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Это одно.А речь о другом.Обязанность ,связанная с выполнением служебных обязанностей,это одно.А международные мероприятия-другое.Приглашающая сторона обязана предоставить максимально комфортные условия участникам.Она должна подстраиваться под приглашенных.Не может по каким либо причинам,не стоит затевать.Да и комитету по решению где и что проводить стоит подумать об этом.
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Так - то питання до комітету.
Ви можете говорити будь-які правильні речі, але в даному випадку це - марно.
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А мнение комитета кем формируется? Не большинством? И если не один я,а и Вы,и другие выскажут свое мнение? Думаю прислушаются.
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Это значит,что когда муслимы приезжают в христианские страны,их нужно обязать посещать эти самые христианские храмы и жрать свинину?
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ООН должна принять резолюцию,что проведение международных мероприятий не возможна в странах ограничивающих какие бы то ни было нормы,существующие в странах-гостях.
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Оно-то так.
Вот только на резолюции ООН с подачи хуйла в основном кладут с прибором.
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В Украине,в Сирии,в Афганистане,в Ираке,в Дагестане,в Сомали,в Колумбии,... ,и что? Это-то каким боком??
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на евровидение пускать только в вышиванках!!!!
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Тебе і в вишиванці не пустимо.. Сиди собі на пляшці.
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а почему нет?если одни пускают только в хитжабах то чем вышиванка хуже в таком случае???)))))
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Маша Музичук - може й непогана шахістка, але примітивно застрочена....
Маша і сестра її - не хочуть між собою грати в шахи, як суперниці; і можна їх зрозуміти; то їхні справи...
Але на весь світ заявляти аргумент : "...Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования..... и отказываются ехать в Иран и носить хиджаб..." - це шкідливо для Українського народу, в цілому...
.... Маша має вибачитись і завернути свою дурненьку губу....
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Ну что у вас за желание прогибатся под всякий бред. Требование Ирана явно шовинистические. Почему христиане или иудеи или атеисты должны одеваться как клоуны чтобы участвовать в чемпионате МИРА. спорт не дожен иметь религиозной окраски
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нац. культура это понятно но честно говоря это глупость . когда соревнование происходят в Украине что то не помню что бы приезжих женщин заставляли носить веночки с лентами . да и мужики посещая Шотландию не переодеваются в аэропорту Глазго в килты
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а в украине все ходят в веночках? их к этому что то обязывает?
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нет и не кто заставляет их носить,как и никто не заставляет мусульманок ходить без головного убора.
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так дойдем до того, что в Израиль не будут пускать необрезанных, в Расею - трезвых, а в азиатские страны - с другим разрезом глаз. Дурдом. На кой ляд вообще проводить какие то международные турниры в государствах, помешанных на религии?? Интересно, если провести чемп по плаванию, участницы тож в хиджабах или парандже должны будут рассекать по дорожке?
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у них специальный купальный хиджаб



за что они женщин своих так не любят?
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не совсем в тему,но подумалось,а если бы соревнования проходили на острове Лесбос,там бы тоже было бы условие чтить исторические события)))
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Кончений вкрай цей Іран. Правильно сказала Марія. В таких місцях не можна проводити міжнародні змагання. Нехай ідуть на три букви зі своїми хіджабами і ісламами ці любителі ішаків і верблюдів.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская шахматистка Мария Музычук не поедет на чемпионат мира в Иран: Требование носить хиджаб неправильное
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