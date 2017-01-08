 Украинская шахматистка Мария Музычук не поедет на чемпионат мира в Иран: Требование носить хиджаб неправильное

Об этом она сообщила в интервью Цензор.НЕТ.
"Следующий наш турнир с Аней - Гибралтар-оупен. Мы туда каждый год ездим последние несколько лет. Что касается чемпионата мира в Иране, то я решила отказаться от участия, так как абсолютно очевидно, что Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира", - сказала она.
Вместе с тем, Мария отметила, что ее старшая сестра Анна все-таки поедет на чемпионат в Тегеран: "Да, Аня подписала контракт. Мы с ней разговаривали насчет этого, но для нее стать чемпионкой мира - мечта всей жизни".
Напомним, чемпионат мира в Иране состоится в феврале этого года. Известно также, что в октябре минувшего года шахматистка из США грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс уже отказалась от участия в чемпионате мира в Иране из-за ограничения прав женщин в этой стране.
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Совсем рехнулись ослое..ы!!!
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Так, что плюньте, дорогой товарищь из Парижа на всё это слюной(с)
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ты мил человек тоже сядешь при случаи?!
или может ну их на х... этих культурных людей
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Надо уважать культуру а не быковать Всё правильно сказал )))
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Дружини і доньки наших дипломатів теж мусять їх носити.
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Вони навіть на фото мусять бути в хіджабі.
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А бо на х... с пляжа
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Ви можете говорити будь-які правильні речі, але в даному випадку це - марно.
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Вот только на резолюции ООН с подачи хуйла в основном кладут с прибором.
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Маша і сестра її - не хочуть між собою грати в шахи, як суперниці; і можна їх зрозуміти; то їхні справи...
Але на весь світ заявляти аргумент : "...Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования..... и отказываются ехать в Иран и носить хиджаб..." - це шкідливо для Українського народу, в цілому...
.... Маша має вибачитись і завернути свою дурненьку губу....
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за что они женщин своих так не любят?
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