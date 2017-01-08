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Все про:Олимпиада (731) Россия (64552) допинг-контроль (160)

 Россию нужно отстранить от Олимпиады-2018, - глава Британского антидопингового агентства Кенворти

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти высказался за отстранение российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, об этом он заявил, комментируя доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

По его словам, Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало отстранить российских спортсменов от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, как это было сделано в случае с паралимпийской сборной России.

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"На мой взгляд МОК все испортил не отстранив сборную РФ. Это дело слишком политизировано, в этом была проблема", -заявил Кенворти.

Комментируя вторую часть доклада комиссии WADA о применении допинга в российском спорте, Кенворти сказал, что он "ошеломлен". По его словам, описанная система допинга - "невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде".

"Мы по-прежнему получаем сообщения о нарушениях и странные заявления о том, была ли государственная поддержка. Главное, что нужно сделать - это заставить Россию вернуться в рамки правил, на что понадобится много времени и усилий", -добавил глава UKAD.

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А тренироваться будут на пуйле блядимире блядимировиче.
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Повністю згоден з цією думкою. І ЧС 2018 з футболу передати британцям..
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Потому что кацапы говорят, что бриты произошли от кацапов.
Это будет по справедливости и кацапам не так обидно будет.
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Вони започаткували цю гру, готова вся інфраструктура, не підлизуються до хуйла..
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Ее нужно не отстанять, а устранять совсем знищити.
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Парашу нужно отстранить от цивилизованого мира.Через два дня капитуляция,бабки будет негде тратить.
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Олимпиаду просцали, Отечество просрали, с соседями разосрались на века - вот и весь итог царствования Вована...
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Віддали би ЧС 2018,наприклад Швеціі,з задоволенням туди поіхав би.
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кацап Ere Menko а ведь кругом одни враги хотят поработить скрепную да и еще все завидуют
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А ти все за Україну піклуєшся? Не сидиться тобі на пляшці..
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Поки писав - кацап перетворився в банальний безіменний хрестик.
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если рашу лишить медалей, полученных на допинге, то там вообще никаких "побед" не останется
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Да-да-да! Именно так! Все завидуют кацапам и хотят смерти расеюшке. Только с коленочек привстали - на тебе: набежали супостаты и давай злословить. Подумаешь, не те ребята не в те баночки поссали. А Великобритания вообще говно, а не страна. Мало ли, что на протяжении столетий пол-мира называлось Британской империей, зато наипать с допингом, как православнутые скрепоносцы, не могут.
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Давно пора кацапню вы3,14здить из всех крупных турниров и соревнований. Честно они побеждать не могут - только обманом.
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Бедоносец путлер превратил РАБссию в СаРай вонючий и бесполезный,причем с первого дня монотонно работал на этим...
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Расию вообще нужно транквелизировать нахрен.
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аптечные виды спорта))))))))
Не ВАТЕ об этом ТРАНДЕТЬ!!!!
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Та не, то они медальки у рузских спистили, пока рузские боярышником те медальки обмывали. Англичанка гадит (с).
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Не новость. Новость будет когда Уберут рашку со всех соревнований. пусть едет в сев. Корею или во дворах на окраине городов и поселков устраивают кулачные бои и метание кизяков козлячих. вот удел и нельзя больше.
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Можно и не отбирать , пусть козлы вкладываются , просто накануне объявить бойкот всем миром ,как кацапы с людьми -кидалово , таки с ними нужно , их же методами , чтобы дошло хоть что то до скотов бессовестных.
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Не отбирать чего? Олимпиаду у Кореи? Так никто и не собирается. Еще раз, для альтернативно одаренных: кацапов предлагают отстранить от участия в олимпиаде-18 всей кодлой, не заморачиваясь, кто жрал допинг, а кто нет. А вот отобрать ЧМ по футболу - было бы очень правильно.
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Ребята выше обсуждали тему об ЧМ по футболу в россии, чтобы отдать Британи или Швеции, я просто высказала свою точку зрения, не надо хамить, одаренный,хорошо?
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товарищ Сралин приходит на телешоу "в СССР секса нет",ведущий Владимир Познер и говорит : товарищи,маршаль Жюков ввел вас в заблуждение,сказав типа бабы гоффна еще нарожають...,ми истьшо отстаём в этом плане от китайцев и еще 200 стран мира...,нет у нас секса товароищи и не будет,пока не посмадим в тюрьму Бориса Моисеева с СерГеем Зверевым и весь их Оркестр....
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рашу надо не за допинг убирать из международного спорта, а вообще отстранять от участия в любых международных контактах, за войну в разных странах, массовые убийства и разрушения, за воровство, брехню и подлость во всём, к чему она прикасается
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Смешно. Опять всех сразу забанили. Демократия.
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Выхожу на поле у футбола погулять...Вижу, в воротах стоит Лев Яшин и прочие мацкали,выхожу один на один забиваю гол,один второй...третий...,уже 6:0 а я не жалею мацкалей...типа мочу в сортире нехило...,просыпаюсь,а это прощальный Матч на Олимпийском Александра Шовковского..
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Лучше запретить у них ЧМ по футболу за месяц до открытия. Вот это реально будет физдюлина .
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Немыслимая жесткость по отношению к КГБэшной шайке...,научите меня пжлста
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Чувствую ,что таки закроют в скрепостане ЧМ. К этому всё идет.
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В.И. Даль
ВСЕ руССкие ЕСТЬ ЧУХНА беспросветная
еще раз ВСЕ руССкие_дошло?


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Радзiвiл Слуцкi ‏@patriotbelarus 21 ч.21 час назад
Иракские военные захватили в Мосуле штаб боевиков ИГ, которые оказались из Чечни
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это он не крестится.это он мультитач калибрует
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Таким чином терористів привітали з Різдвом !
Ілюстрація:BBCcCNN
У центрі Донецька партизани підірвали дві машини бойовиків. Про це йдеться в повідомленні Донецької групи Українського опору, викладеному в Facebook на сторінці Ukrainian Resistance."6 января ок 17:40 Красный Петух догнал русских оккупантов в Донецке по адресу: ул. Розы Люксембург, 6 - две командно-штабные машины Р-142Н бойцами сопротивления отправлены в утиль.Ілюстрація
Откуда эти "устройства" у шахтеров - пусть разбираются, те кого это ещё интересует. Эдичка (в народе Бася) вряд ли расколется на пресс-конференции... Мы же просто уничтожаем и будем уничтожать наглых рашистов, зверства которых удивляют даже ветеранов Второй Мировой войны.Пока пьяные МГБшники вытирали сопли над новой партией металлолома, наши бойцы преспокойно уже готовились к празднованию Рождества. У нас без потерь.Уважаемые земляки, украинцы! С Новым годом и Рождеством вас! Год Красного Петуха обещает нам с вами яркие впечатления от краха Кремля! Слава Україні!Донецкая группа Украинского сопротивления"", - йдеться в повідомленні.

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«Хотите узнать язык на котором говорила древняя Русь? Поезжайте в любое село под Киевом и вы услышите эту речь!» Академик В.Ключевский
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Пусть цапы организуют мельдониевые игры.Они там всех перессут
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З.Догг 🐕 😱 😝 😈 ✌ ‏@mskndg 24 ч.24 часа назад
Запомните этот танк: к нему в будущем могут привязать маму настоящего русскоязычного мальчика


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Мда... Антихристская машина. Безбожники еще и резину к тракам приделали, шоб пол в литаке не поцарапать. Ничего святого. То ли дело армата православная. Правда, не едет нихрена, хочь всю ее резинками облепи. Зато на ней диды ваевале, ваевают и ваевать будут!
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в 1957 году маршаль Жюков хотел свергнуть существующий режим в сссре дохлом,но Майдан не удался...Жюкова и его Пиночетов выгнали со всех,постов некоторых охвицеров по тихому застрелили,другие внезапно погибли в авариях разных,третьи Боярышником злоупотребили ,вобщем и целом как всегда на РАБссии..,Майдан 2017 будет очень и очень..Ждём-с....
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Васильева Елена ‏@evasiljeva 6 янв.
Поучительное фото: они приехали на Донбасс из России через Крым делать референдум и русский мир. Земля Донбасса приняла всех


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какой ужОс...,приехать и сдохнуть,странные кацаПсинские турЫстЫ
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Они не туристы. Они просто в отпуске. Так ботокс сказал.
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Правильно! Не себя же, любимых, отстранять. Бриты будут по-прежнему "легально" кушать стероиды и рассказывать всем как это некрасиво - употреблять допинг. По данныи хакеров Fancy Bear, взломавших сервера WADA, лидируют по количеству спортсменов-допингистов США. Только за 2015 год более 600 американцев получили разрешение наркодилеров из WADA на употребление запрещённых средств и лекарств. Посмотрите на сестёр (братьев?) Вильямс! Я не удивлюсь, если у них уже яйца выросли.
На втором месте - британцы, на третьем австралийцы. Файр плэй говорите? Ну-ну…
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Зашёл в аптеку для интереса. В Риге. Спросил провизора есть ли мельдоний. Мне сказали что есть - это разрешённый препарат и в аптеках он называется милдронат. Кругом допинг, мои младшие друзья по разуму!
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Не плач племянник по разуму. Живущий в Риге с литовским флагом.
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Живу в Клайпеде. До Риги 280 км. Езжу по делам. Милдранат и его спортивная версия мельдоний, производятся в Латвии. Ещё вопросы?
А ты похоже никуда никогда не ездишь…
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та ты только по клаве клацать умеешь..рижанин из чукотки
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как там в клайпеде рыбный порт. расскажи - что новенького
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а он за мельдонием в ригу ездит - в литве не продают))
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и че..кто виноват..что рюськие дебилы не смогли мельдоний в риге купить..
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ага. и потому ты вместо тренировки - побираешься на украинских рисурсах на подработке. сочувствую. это надолго. 17-18 точно . а потом ваше сцарство развалится. а там китайцы - вы им не конкуренты
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А не пошел бы ты на путин, мурло ватное? И "хакеров" туда же забирай. Взломали они! Кацапы только собственный пустой сарай взломать могут, и то если на нем замка нет, говнюки. Давай за поребрик, там рассказывай о допинге в США, здесь это говно никому не интересно, никто не поверит. Вы, подхуйловники, дописделись до того, что ни один нормальный человек ни единому слову, доносящимуся из вашей вонючей помойки, не верит. Давай, к чеченскому мужу, у него наличие яиц проверяй.
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Кстати о легальных допингистах…
На вчерашнем этапе Тур де Ски победил, после шести кряду побед великолепного Устюгова, норвежец Сондбю. Сондбю знаменит тем, что прошлым летом его анализы показали 10-кратное превышение запрещённого препарата в организме "спортсмена". За это его страшно-сурово наказали. Дисквалифицировали. На 2 месяца. Летом. :D
Столь ужасное наказание объяснили тем, что он, оказывается, конченный астматик, а обнаруженный препарат ему необходим, т.к. он расширяет дыхательные пути и бронхи, увеличивая поступление кислорода в кровь. В общем есть у него разрешение от наркодилеров из ВАДА и ему можно, но без передоза. Я иногда думаю насколько должно быть противно честным спортсменам, вроде Устюгова, соревноваться с пропитанным допингом насквозь норвежцем…
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Дивлюсь - кацапню чмирять всі, хто може.. А скрєпні все скавчать і скавчать..
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Ну наконец-то стало доходить: "Чемодан - вокзал - ..." Правильно - Мордор!


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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссию нужно отстранить от Олимпиады-2018, - глава Британского антидопингового агентства Кенворти
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