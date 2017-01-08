 Россию нужно отстранить от Олимпиады-2018, - глава Британского антидопингового агентства Кенворти

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, об этом он заявил, комментируя доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
По его словам, Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало отстранить российских спортсменов от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, как это было сделано в случае с паралимпийской сборной России.
"На мой взгляд МОК все испортил не отстранив сборную РФ. Это дело слишком политизировано, в этом была проблема", -заявил Кенворти.
Комментируя вторую часть доклада комиссии WADA о применении допинга в российском спорте, Кенворти сказал, что он "ошеломлен". По его словам, описанная система допинга - "невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде".
"Мы по-прежнему получаем сообщения о нарушениях и странные заявления о том, была ли государственная поддержка. Главное, что нужно сделать - это заставить Россию вернуться в рамки правил, на что понадобится много времени и усилий", -добавил глава UKAD.
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СМИ: США и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен Ына
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Это будет по справедливости и кацапам не так обидно будет.
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Не ВАТЕ об этом ТРАНДЕТЬ!!!!
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ВСЕ руССкие ЕСТЬ ЧУХНА беспросветная
еще раз ВСЕ руССкие_дошло?
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Иракские военные захватили в Мосуле штаб боевиков ИГ, которые оказались из Чечни
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А Медведев-то оказывается старовер! Крестится двумя перстами
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Ілюстрація:BBCcCNN
У центрі Донецька партизани підірвали дві машини бойовиків. Про це йдеться в повідомленні Донецької групи Українського опору, викладеному в Facebook на сторінці Ukrainian Resistance."6 января ок 17:40 Красный Петух догнал русских оккупантов в Донецке по адресу: ул. Розы Люксембург, 6 - две командно-штабные машины Р-142Н бойцами сопротивления отправлены в утиль.Ілюстрація
Откуда эти "устройства" у шахтеров - пусть разбираются, те кого это ещё интересует. Эдичка (в народе Бася) вряд ли расколется на пресс-конференции... Мы же просто уничтожаем и будем уничтожать наглых рашистов, зверства которых удивляют даже ветеранов Второй Мировой войны.Пока пьяные МГБшники вытирали сопли над новой партией металлолома, наши бойцы преспокойно уже готовились к празднованию Рождества. У нас без потерь.Уважаемые земляки, украинцы! С Новым годом и Рождеством вас! Год Красного Петуха обещает нам с вами яркие впечатления от краха Кремля! Слава Україні!Донецкая группа Украинского сопротивления"", - йдеться в повідомленні.
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С рождеством, православные!https://twitter.com/trollgnet/status/817488773005058049?lang=ru
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Запомните этот танк: к нему в будущем могут привязать маму настоящего русскоязычного мальчика
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Поучительное фото: они приехали на Донбасс из России через Крым делать референдум и русский мир. Земля Донбасса приняла всех
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На втором месте - британцы, на третьем австралийцы. Файр плэй говорите? Ну-ну…
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А ты похоже никуда никогда не ездишь…
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На вчерашнем этапе Тур де Ски победил, после шести кряду побед великолепного Устюгова, норвежец Сондбю. Сондбю знаменит тем, что прошлым летом его анализы показали 10-кратное превышение запрещённого препарата в организме "спортсмена". За это его страшно-сурово наказали. Дисквалифицировали. На 2 месяца. Летом. :D
Столь ужасное наказание объяснили тем, что он, оказывается, конченный астматик, а обнаруженный препарат ему необходим, т.к. он расширяет дыхательные пути и бронхи, увеличивая поступление кислорода в кровь. В общем есть у него разрешение от наркодилеров из ВАДА и ему можно, но без передоза. Я иногда думаю насколько должно быть противно честным спортсменам, вроде Устюгова, соревноваться с пропитанным допингом насквозь норвежцем…
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Луганск 2015. Все актуально
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