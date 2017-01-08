На Херсонщине в городе Голая Пристань от нападения трех овчарок погиб 43-летний мужчина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсон онлайн, об этом рассказали в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.
"В городе Голая Пристань 7 января от нападения трех овчарок погиб мужчина 1973 г. р. Тело мужчины обнаружено во дворе дома по ул. Комсомольская, 89 А", - сообщили в департаменте.
По данному факту полиция начала следствие.
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А кто то на всю страну, важно надувая щёки и пиарясь, вещал о том, что "декоммунизация" уже полностью проведена...
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НАБЕРИТЕ КАРТУ ГУГЛ и посмотрите - это частный двор.
43-летний "посетитель" залез в чужой двор, который охраняли собаки.
Как знать, если бы они его не "успокоили" то читали бы про очередного пенсионера с пробитым черепом за 300 гривен заначки.
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По всей стране наверное много случаев наберется.
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http://antikor.com.ua/articles/145553-chetvertaja_hertva_v_sele_pod_kievom_gde_ovcharki_zagryzli_bojtsa_ato_zreet_narodnyj_bunt
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