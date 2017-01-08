EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Общество
  7597  90
Все про:нападение (1539) смерть (4316) собаки (133) Херсонщина (558)

 На Херсонщине в городе Голая Пристань от нападения трех овчарок погиб 43-летний мужчина

На Херсонщине в городе Голая Пристань от нападения трех овчарок погиб 43-летний мужчина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсон онлайн, об этом рассказали в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.

"В городе Голая Пристань 7 января от нападения трех овчарок погиб мужчина 1973 г. р. Тело мужчины обнаружено во дворе дома по ул. Комсомольская, 89 А", - сообщили в департаменте.

По данному факту полиция начала следствие.

Читайте также: Четыре овчарки загрызли бойца АТО Томилина на Киевщине, - ОГА (обновлено)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хозяев таких собак надо сажать по статье "умышленное убийство"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Улица Комсомольская?
А кто то на всю страну, важно надувая щёки и пиарясь, вещал о том, что "декоммунизация" уже полностью проведена...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине прогнившее законодательство насчет ответственности хозяина собаки за своего питомца.Нет уголовного наказания за укусы собаками,за то что крупных собак не водят в намордниках и на поводке.Вот и результат- люди погибают,а законодателям -рептилоидам,таким как Пашинский похеру,он и сам как собака на людей кидается. Кроме того,бродячих крупных собак приюты не стерилизуют,а стерилизация снижает агрессивность собаки во много раз.Городские власти не беспокоятся о безопасности людей о стерилизации собак,об усыплении агрессивных собак.Нахера люди избирают местную власть?Чтобы она воровала из бюджета и яйца чесала вместе с Гройсманом и Порошенком? Мусор кругом,грязь,дороги уродливые и собаки людей жрут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну что я сказал 5 минут назад написал ,что скоро Порох будет виноват Зрадоботина ,в первую очередь виновата ТЫ. Это ТЫ выбирала таких. Так что вини только СВОЙ выбор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ублюдок,я его не избирала,так что завали свое вонючее хлебало.ПНХ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так твои соседи выбирали. Вот им и заваливай хлебало ,тупая курица
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Тролли ,вы так легко палитесь Когда нет аргументов из методички , вы переходите на вопли и ругань. Дурочка ,статья про СОБАК ,а не про Пороха. Так нет ,троллоло засунуло ипало не в ту тему и теперь воняет ,когда получило по суслам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странная реакция на переименование,сильнее чем эта трагедия с человеком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Предлагаешь посыпать голову пеплом и отрешенно блуждать по квартире, переодически всхлипывая?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скажи спасибо ,что Порошенко не вспомнили Хотя.....ещё не вечер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То они ошиблись, нАдА было писать улица Горишних Плавнив
 показать весь комментарий
Ответить
 
А это не во дворе частного дома? Если ко мне во двор пробрался злоумышленник и собаки его там загрызли, то это другая история. В статье не указанно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На карте частный дом. Тогда всё становится на свои места. Ко мне во двор дачи тоже лучше не соваться, Юст арестует Я его научил блокировать нежелательных посетителей. Без команды не нападает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бульдога, весом в 60 кг со стальными челюстями такому научить нельзя. Если бы у меня на даче такое случилось - увечия были бы серьёзнве, если не фатальные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тупой что ли .....бульдог ? Вот поэтому и люблю немцев. Хорошо обучаются. Мой 70 весит. Вот он .


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бульдога обучить ограниченной агрессии неполучиться. Спекцифика породы, но 70 кг немец)), это больше в два раза чем по стандарту)) Хватит врать. 70 кг - вес азиата, кавказца или мостино неополитано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто сказал ,что он у меня стандарт? Я его по выставкам не таскаю. Мне охранник нужен ,а не медалист. Если ты не видел немцев 70 кг ,то это твои проблемы
 показать весь комментарий
Ответить
 
тебя надо посадить а не хозяев что чел делал у них в о дворе???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони називають своє містечко Гопри - від ГОла ПРИстань.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не сабачатники,а просто дебилы! собак жаль - убьют из за дебила хозяина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот не собачатники, а дятел 43 лет залез в чужой двор, а собаки охраняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может и так - информация то однобокая - понять тяжело что там произошло! типа - сам додумай что таи было
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дык, журнализды они такие. Если окажется, что залез и сам по сути нарвался - пофиг. Новость нормуль прошла, резонанс зарезонансился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, может ворюга залез в чей то дом и попал под раздачу, кто его знает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотрел по спутниковой карте. Это частный дом. Мужика нашли ВО ДВОРЕ. Значит псы охраняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страшна картина. Свора собак сама по собі - це смерть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот если бы на Пашинского напали собаки,он бы их перестрелял а простой человек должен умереть - просто мы в собачьей стране живём !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацап хардин.то что вы живете в собачьей стране и презик у вас )(уйло все знают.так что обтекай
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может Хардин и кацап ,но прав он на 100 % а вот ты просто дурак
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Презик надо было твоему папане одевать ,когда он тебя делал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что уже 2 случай? Тогда сколько же их имеется по статистике.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
этих бы собак да добавить вчерашних бориспольских и в раду....

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я за гуманное обращение с собаками. Порвут их в Раде местные волки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С хозяевами. По твоей логике ВСЕХ животных надо истребить. Быки тоже нападают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эксперды!!!!

НАБЕРИТЕ КАРТУ ГУГЛ и посмотрите - это частный двор.
43-летний "посетитель" залез в чужой двор, который охраняли собаки.

Как знать, если бы они его не "успокоили" то читали бы про очередного пенсионера с пробитым черепом за 300 гривен заначки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нужно просто увеличить взнос и контроль.Зачем 3 овчарки в одном дворе??что они охраняют??))чего боится хозяин??))а сколько они жрут....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько они жрут , это забота хозяина. И три , это ещё мало. В частных питомниках и поболее. Может этот хозяин решил разводить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СО всем уважением повторяю твоими словами за вас нужно увеличить взнос и контроль
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда платишь много,то думаешь сколько животных ТЫ себе можешь позволить!))Тогда и появятся скорые для животных и хорошие питомники и пансионаты для животных и меньше бродячих псов.Хотя,всегда во всем виноват только владелец животного,не сумевший воспитать правильно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На мене теж кілька днів тому під час ранкового кросу напала вівчарка і я її хвецяв ногами по морді ,насилу відбився . До речі ,вже вдруге і та сама - кілька років тому вона теж мене атакувала . Господар зазвичай воде її на мотузку але буває відпускає і ось тобі маєш !
 показать весь комментарий
Ответить
 
В наморднике должна быть. В следующий раз дай с ноги хозяину по морде,чтобы следил за собакой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Причем любая, от левретки до сенбернара. А при агрессивном поведении усыплять, а хозяину штраф и побольше. Любая собака на улице без намордника подлежит отлову. А чтобы хозяева не морозились, у всех собак должен быть чип, как то так малята.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть тест "Собака в городе", который проходят при курсах обучения служебных собак. Сделайте его обязательным и ненужно будет душить собак намордниками. Я не хочу из-за дебилов, которые не воспитывают своих собак таскаться с намордником и с поводком. Собака должна гулять, а задача хозяина обеспечить максимальный комфорт (даже не безопастность) окружающим. У меня пёс на улице ни с того ни с сего за 10 лет ни на кого не гавкнул, не то что напал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не знаю как хозяйские,потому как человека не боятся,а дворняги,даже стая,очень пугаются резкого окрика.Не смейтесь....проверено и не раз.Один раз старушку повалили на землю и бросались на нее впятером,а второй раз на беременную женщину.сОбаки здоровые кобели и как раз резкий окрик их не только остановил но и разогнал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По себе знаю. Бросалась стая бродячих,но как только резко крикнул ,так разбежались. Ещё собаки и вообще животные , чувствуют ,когда их боятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Под Киевом пару дней назад 4 овчарки загрызли АТОшника.
По всей стране наверное много случаев наберется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто журналиЗды не всегда пишут о таких случаях
 показать весь комментарий
Ответить
 
Привет слезливым любителям бездомных собачек и врагам догхантеров. В другой раз подумайте, может, догхантеры спасают вашу жизнь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может и спасают. Основная претензия не к догхантерам, а к государству, которое своим бездействием способствует появлению догхантеров...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никого они не спасают, эти садюги должны быть пожарены на электрическом стуле
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчера была новость, что брат брата, оба лежали в одной палате, зарезал ножом прям в больничке!! Ааа!А перед этим в поликлинике мужика застрелили!!!... Как дальше жить?! Предлагаю этим сволочам- больным сразу одевать наручники, а в палатах больных приковывать к койкам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВСЕМ СКАЗАНО В ЧУЖОМ ДВОРЕ ХОРОШ ТРИНДЕТЬ КАКОВО ОН ТУДА ПОЛЕЗ ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и что он в том дворе забыл ? Будем слезы лить по каждому домушнику, которого собаки загрызли в чужом дворе? Собаки выполнили свой собачий долг, охранять жизнь и имущество хозяина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и с чего ты взял что он домушник? Бред. Никакой вор не полезет во двор с собаками
 показать весь комментарий
Ответить
 
тело мужчины обнаружено во дворе дома Источник:http://censor.net.ua/n422484. А насчет бреда, так это больше к твоему утверждению, так как лезут еще и как, у меня у соседей кавказец ночью порвал изрядно такого любителя шастать по чужим дворам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бред. И что что обнаружено во дворе? Никакой вор не полезет во двор с собаками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, уже второй за двое суток. Интересно, этот нигде не засветился? в АТО например?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Четвертая жертва: В селе под Киевом, где овчарки загрызли бойца АТО, зреет народный бунт
http://antikor.com.ua/articles/145553-chetvertaja_hertva_v_sele_pod_kievom_gde_ovcharki_zagryzli_bojtsa_ato_zreet_narodnyj_bunt

...
 показать весь комментарий
Ответить
 
нужно уже с этими собаколюбами что-то делать... 2 случая за один день - это перебор...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Собака службової породи має бути відповідно вихована ,щоб без команди господаря ні на кого не кидалася ,навіть коли її провокують коти або бігуни з велосепидистами . А в нас звикли купувати собача і гратися з ним ,а воно росте як бур'ян і коли виросте керується тільки власними звіриними інстинктами ,а не командами господаря . Собака службової породи - це зброя ! І її власник мав би пройти відповідні курси догляду і дресури ,що вміти давати їй раду .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно уже принять закон о защите частной собственности. Если Вор и убийца залез в чужой двор и по разным причинам сдох то туда ему и дорога, а хозяину медаль за очищение общества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если владелец домохозяйства расставит на своем дворе ловушки и кто-то с улицы, зайдя во двор в них попадет и погибнет, то домовладельца будут судить за умышленное убийство, да еще и заранее подготовленное. Выпущенные во двор собаки-убийцы по сути такие же смертельные ловушки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не собаки убийцы, а собаки охранники. Если вы полезите в банк ночью и вас застрелит охранник, охранника тоже надо судить как убийцу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У охранников задача вызвать ГСО а не стрелять с огнестрела по ворам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты гонишь.а у ГСО задача вызвать прокурора...а у жулика задача свалить по шурику...а у тебя задача пургу нести
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это ты гонишь, у охранников задача просто охранять и в случае чего вызывать гсо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все детство я провела на севере, когда мы туда приехали, то еще по дороге меня поразило количество бегающих собак. Но, за 18 лет жизни там ни разу не было случая, чтобы собаки кого- то укусили или , тем более, загрызли. Меня с детства( еще до севера) родители просветили, что при агрессии собаки( или неожиданном появлении ее) нужно замереть ине смотреть ей в глаза...Был случай, когда я , проводив подругу , возвращалась домой и в шутку начала тявкать( 13 лет было), откуда не возьмись выскочило штук 20 собак на меня с лаем( что там я на их языке протявкала...), но я сделала так, как учили родители и собаки разошлись. А сосед мой, дебил, как проходит мимо забора, то вечно демонстрирует поднятие камня, собаки мои ненавидят его. Собаки у меня подобранные дворняжки, но очень любимые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При нападении одной собаки пытайтесь засунуть ей руку в глотку и сфатить язык - не укусит... Может кому поможет!! Хотя надежней с собой в кармане иметь хороший нож
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот поэтому, Валерий Греф, и нужен закон о частной собственности, чтобы каждый ворюга знал, что может погибнуть , преодолев черту. А так себя никак не защитишь. Когда- то на улице на меня начал кидаться наркоша с ножем, рядом море людей было и я была не одна, но, поведи я себя чуть по другому и он поронул бы меня. И кто бы его искал? Поэтому наша защита должна быть только в наших руках, как и защита своего дома.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чем больше я узнаю кацапов,тем больше я люблю собак
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Херсонщине в городе Голая Пристань от нападения трех овчарок погиб 43-летний мужчина
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП киберпреступление Киев Нацполиция непогода обстрел Одесса Одесская область отчет погода пропаганда разведка ранение Россия смерть снегопад США терроризм Трамп Турция убийство хакер
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти