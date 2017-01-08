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Все про:погода (2327) морозы (147) снегопад (561)

 Погодные условия в Украине начнут улучшаться уже с понедельника, - ГСЧС

Погодные условия в Украине начнут улучшаться уже с понедельника, 9 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Однако в воскресенье, 8 января, в Украине продолжит снижаться температура. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, на юге Киевской и на востоке Винницкой областей ожидаются интенсивные снегопады и образование снежного покрова высотой 25-30 см.

Температура на западе и севере страны снизится до -16 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье - до -25 градусов.

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Добре,що до наших воїів в АТО морози не дійшли!Хлопці,тепла вам у бліндажі!
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а что це?? лето что ли.( вообще говорили что климат поменяется скоро у нас будет мягкий субтропический без морозилки, да ещё с ветром обеспечивает равномерное глубокое замерзание. но вот климат ещё не переменился а я уже по-моему перестроилась на другой
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вот бы и с экономикой так же

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Судя по её юной мордашке,она уже тогда каким-то банком рулила.
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Цифры из твоих методичек,как я уже указывал-не аргумент.
6,01 вечером в Киеве доллар в обменниках на продажу был не выше 27 грн.
Сегодня на улицу ещё не выходил,но собираюсь-обязательно посмотрю.
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В Дніпрі -6 , виглядає сонце. Проїхав Слобожанський, Калинову й Янтарну - дороги почищено.
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Смотрю из окна....пасмурно...валит снег....и ни х*я не почищено))))))
снова целый день буду посасывать коньячек))))под борщ....
скажу жене шо машину ну очень срочно нужно почистить.....за одно и пиваса прихвачу))))
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Коньяк та пиво, як на мене - не дуже вдале поєднання.. Але - кожному своє..
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Якщо з сальцем та часничком - прекрасне поєднання!
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Не знаю, не пробувала так (я не любитель коньяку; іноді-іноді можу трошки випити, бо всі ж кажуть: на судини добре )
Але Вам повірю.
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Надо рассказать об этом французам, а то коньяк придумали, а правильно пить не умеют.
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:D

Дружині своїй не забудьте коньячок теж запропонувати.
Або пиво, якщо вона його любить.
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))))хаааааа....
вона зи мною уже 3 й день не розмовляе))))))))
ПРИКИНЬ!!!! В доме ТИШИНА!!!!!!!!!!!!
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Тим більше. Запропонуйте і перепросіть. Що ж Ви такого наробили ?!

P.S. Коли я так чинила (бо говориш, все одно не слухає, не відповідає, як не до нього), то мій колишній одразу вертався в реальність: шо таке, чого ти мовчиш ? Кажу: а толку ? Втупився в комп*ютер, я тебе питаю те-се, 0 по модулю, я ж не буду сама з собою розмовляти.
Відповідь: а я чую, що в хаті тихо стало, фону нема. Ти балакай, бо я вже так привик.

Убити мало за таке !
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да куда уж лучше? в Днепре обалденная погода, морозец, снег лежит, солнышко, деревья, как невесты в белых платьях. мы с собачками с пробежки два круга сделали на пробежке сегодня
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А у нас -15 и началась пурга , наверное заметет . Черновцы .
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Бывает.
Зато петух из говна ещё долго не растает.
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Навоз не говно. Или у вас вместо навоза говно?
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У кацапни все из говна, даже петух.
Надо-бы еще к хуйлу присмотреться, может и он... таво.... из говна.
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Надо-бы еще к хуйлу присмотреться, может и он... таво.... из говна. (с)

А чего там присматриваться?
Это уже факт установленный и научно доказанный.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПогодные условия в Украине начнут улучшаться уже с понедельника, - ГСЧС
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