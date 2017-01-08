 Погодные условия в Украине начнут улучшаться уже с понедельника, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Однако в воскресенье, 8 января, в Украине продолжит снижаться температура. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, на юге Киевской и на востоке Винницкой областей ожидаются интенсивные снегопады и образование снежного покрова высотой 25-30 см.
Температура на западе и севере страны снизится до -16 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье - до -25 градусов.
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Не аргумент.
1грн=2,31рбля
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6,01 вечером в Киеве доллар в обменниках на продажу был не выше 27 грн.
Сегодня на улицу ещё не выходил,но собираюсь-обязательно посмотрю.
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снова целый день буду посасывать коньячек))))под борщ....
скажу жене шо машину ну очень срочно нужно почистить.....за одно и пиваса прихвачу))))
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Але Вам повірю.
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В бардачку залишились СИГАРЫ!!!!
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Дружині своїй не забудьте коньячок теж запропонувати.
Або пиво, якщо вона його любить.
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вона зи мною уже 3 й день не розмовляе))))))))
ПРИКИНЬ!!!! В доме ТИШИНА!!!!!!!!!!!!
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P.S. Коли я так чинила (бо говориш, все одно не слухає, не відповідає, як не до нього), то мій колишній одразу вертався в реальність: шо таке, чого ти мовчиш ? Кажу: а толку ? Втупився в комп*ютер, я тебе питаю те-се, 0 по модулю, я ж не буду сама з собою розмовляти.
Відповідь: а я чую, що в хаті тихо стало, фону нема. Ти балакай, бо я вже так привик.
Убити мало за таке !
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Зато петух из говна ещё долго не растает.
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Надо-бы еще к хуйлу присмотреться, может и он... таво.... из говна.
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А чего там присматриваться?
Это уже факт установленный и научно доказанный.
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