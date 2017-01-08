 Взрыв в частном доме в Одессе: 2 человека погибли, одна женщина спасена, - ГосЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.
"В результате взрыва и разрушения строительных конструкций здания погибли 2 человека. Из под завалов бойцы ГосЧС Украины спасли пожилую женщину", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, в 2:01 подразделениями ГосЧС Украины пожар на площади 50 кв.м. был ликвидирован. В результате взрыва разрушена большая часть здания площадью около 70 кв.м.
Причина взрыва устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГосЧС Украины в Одесской области.
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