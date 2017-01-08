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Все про:взрыв (3568) Одесса (5257) смерть (4315) ГСЧС (600)

 Взрыв в частном доме в Одессе: 2 человека погибли, одна женщина спасена, - ГосЧС

8 января в 00:50 в частном одноэтажном доме произошел взрыв с последующим возгоранием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

"В результате взрыва и разрушения строительных конструкций здания погибли 2 человека. Из под завалов бойцы ГосЧС Украины спасли пожилую женщину", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в 2:01 подразделениями ГосЧС Украины пожар на площади 50 кв.м. был ликвидирован. В результате взрыва разрушена большая часть здания площадью около 70 кв.м.

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Причина взрыва устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГосЧС Украины в Одесской области.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв в частном доме в Одессе: 2 человека погибли, одна женщина спасена, - ГосЧС
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