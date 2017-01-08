 Прорыв труб в Одессе: без тепла до сих пор остаются 35 домов и 2 медицинских учреждения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС по состоянию на 8 часов утра 8 января.
Так, вчера в 13:15 в Приморском районе г. Одессы возник прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов и 2 медицинских учреждения (военный госпиталь и областной туберкулезный диспансер).
"По состоянию на 07:00 8 января аварийно-восстановительные работы продолжаются. К ликвидации порыва привлечены 3 аварийные бригады", - сказано в сообщении.
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Сотрудники КП «Теплоснабжение города Одессы» работают над устранением аварии на теплотрассе по улице Канатной.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, около 01:30 произошло резкое падение давления на теплотрассе диаметром 700 мм, что свидетельствовало об аварийной ситуации.
Поврежденный участок теплотрассы выявлен по ул. Канатной, между улицами Семинарской и Пироговской. На период устранения аварии принято решение об отключении от теплоснабжения 35 домов по ул. Канатной. На данный момент к месту аварии свезена спецтехника. Ведутся раскопки.
По оценкам специалистов, на устранение аварии уйдет не менее суток. Учитывая, что жители домов, оставшиеся без теплоснабжения, будут обогреваться электроприборами, электроснабжение данного района взято на особый контроль.
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"Страна, в которой живут самые лицемерные люди. То есть правила в обществе такие, и приходится соответствовать. Я-то думал, храм будет под крышу забит, по крайней мере, представителями либеральной общественности. Они же должны были показать бесчеловечным украинцам, как надо по-настоящему скорбеть. Чего не пришли-то? Тогда и морозов не было. Украинцы вам помешали?", - отметил Муждабаев.
"Никого в лампасах не было. Даже коллеги не пришли - по коллективу и по цеху", - подчеркнул журналист.
От себя добавлю, что если к 90 погибшим простится пришли лишь 50 родственников, то значит родственникам тоже глубоко плевать на дохляков. О, руський мир...
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