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Все про:Одесса (5257) отопление (505) теплосеть (68) ГСЧС (600)

 Прорыв труб в Одессе: без тепла до сих пор остаются 35 домов и 2 медицинских учреждения

В Приморском районе г. Одессы возник прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС по состоянию на 8 часов утра 8 января.

Так, вчера в 13:15 в Приморском районе г. Одессы возник прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов и 2 медицинских учреждения (военный госпиталь и областной туберкулезный диспансер).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35 одесских домов остались без тепла из-за аварии, - Чечеткин

"По состоянию на 07:00 8 января аварийно-восстановительные работы продолжаются. К ликвидации порыва привлечены 3 аварийные бригады", - сказано в сообщении.
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Скорее всего это опечатка. Нет тепла в центральном районе и приморском. 35 домов это меньше улицы. Так что соглашусь с цифрой 3500 домов.
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На теплотрассе в центре Одессы произошла авария: 35 домов на Канатной сидят без тепла

Сотрудники КП «Теплоснабжение города Одессы» работают над устранением аварии на теплотрассе по улице Канатной.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, около 01:30 произошло резкое падение давления на теплотрассе диаметром 700 мм, что свидетельствовало об аварийной ситуации.
Поврежденный участок теплотрассы выявлен по ул. Канатной, между улицами Семинарской и Пироговской. На период устранения аварии принято решение об отключении от теплоснабжения 35 домов по ул. Канатной. На данный момент к месту аварии свезена спецтехника. Ведутся раскопки.

По оценкам специалистов, на устранение аварии уйдет не менее суток. Учитывая, что жители домов, оставшиеся без теплоснабжения, будут обогреваться электроприборами, электроснабжение данного района взято на особый контроль.
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для справки. В Одессе уже давно нет Центрального района... И чё уж там 3500 домов, давай стразу 350000
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А сколько по вашему домов находится от Канатной до Льва Толстого?
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Опять Путин окаянный (((((
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а у вас що трапилось,где той путін вам нагидив ?)))
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Хуйло нагидило кацапам. На мацковії вже нижче -36. Вата верещить.
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Не, то у нас мэр-хозяйственник так хозяйствует. Гена Лысый, он же гражданин Греции Озопулос, он же гражданин РФ Труханов
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Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев прокомментировал новость о том, что на панихиду по погибшим артистам ансамбля Александрова пришло 50 человек: А чего не пришли-то? Украинцы вам помешали?



"Страна, в которой живут самые лицемерные люди. То есть правила в обществе такие, и приходится соответствовать. Я-то думал, храм будет под крышу забит, по крайней мере, представителями либеральной общественности. Они же должны были показать бесчеловечным украинцам, как надо по-настоящему скорбеть. Чего не пришли-то? Тогда и морозов не было. Украинцы вам помешали?", - отметил Муждабаев.

"Никого в лампасах не было. Даже коллеги не пришли - по коллективу и по цеху", - подчеркнул журналист.

От себя добавлю, что если к 90 погибшим простится пришли лишь 50 родственников, то значит родственникам тоже глубоко плевать на дохляков. О, руський мир...



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Равнодушие -это паралич души ,преждевременная смерть.(А.П.Чехов)Как страшно такое наблюдать.Ведь реально уже три года войны ,казалось с самым близким народом,а им (за исключением малого количества)-всеравно.А из этого вывод- смерть рф неизбежна,процесс пошел...дело времени и даже Трам им не поможет....
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это такая руская скрепа и вЯличие дидов.
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Бредятина. Уже не знают, что-бы такое гадостное написать
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Сайт 048 тоже замерз, похоже. Вчера, в 17:30- последняя новость. И фсё!
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Оперативное сообщение.А у нас было так- Киев, Подольский район, все началось 1 января забурлило в трубах , к вечеру отопление изчезло включили 3 января но не на долго 4 к вечеру опять кран перекрыли , тоже прорыв и трубы не меньше 300мм , да ещё прорыв в разных местах. Подали тепло вчера вечером , тоже 30 домов без тепла и горячей воды . Сейчас системы в домах завоздушены , отопление никакое , еще два выходных , а сантехник в не зоны связи .Самое интересное, за два месяца до этого, на месте прорыва из люков тоже парило , приехало Киев энерго поставило репу почесали , что-то в шахте час покопошились и уехали , наверное хамут на утечку кинули и думали пройдёт. И никаких сообщений.
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Хуйца сосни кацап. Нет в Одесе центрального района
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрорыв труб в Одессе: без тепла до сих пор остаются 35 домов и 2 медицинских учреждения
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