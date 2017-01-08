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 Опасность путинского режима в том, что он разрушает существующий свод правил, который удерживал мир от перехода за грань безумия, - Каспаров

Режим президента РФ Владимира Путина стирает грань между добром и злом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", сказал российский оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью "Каспаров.ru", говоря об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова.

"Путинский режим - преступный режим. И люди, которые работают на путинский режим, становятся соучастниками и подвергают себя опасности. Никто не защищен. Убийство, теракт - это, конечно, преступление. Когда режим нарушает все международные правила после того, что было сделано в Алеппо… Путинский режим стирает грань между добром и злом. Этот релятивизм будет возвращаться. И российский обыватель, который рассуждает в парадигме "нам можно, а им нельзя", не понимает, что разбужены силы, которые действуют в аналогичной парадигме. Вот поэтому Запад хочет сохранения статус-кво. Потому что при сохранении статус-кво сохраняется определенная форма порядка", - отметил он.

Каспаров добавил, что странам Запада нужно несколько лет, чтобы собрать доказательства о преступлениях, поэтому действовать начинают силы, которым они не нужны: "Запад не может ответить тем же. Ему нужно два года, чтобы собрать безупречные доказательств для суда. Всем понятно, кто сбил малайзийский Boeing, но Западу нужны юридически веские доказательства. И в этот момент на авансцену выходят силы, которым не нужны никакие доказательства".

Он отметил, что у этих сил "существует своя правда", и они будут вершить свое "правосудие".

"В этом и есть опасность путинского режима - он разрушает существующий свод правил, который удерживал мир от перехода за грань безумия", - сказал Каспаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин будет грозить военным вторжением в Прибалтику, но на крайние меры не пойдет - у него есть украинский фронт для обострения, - Каспаров

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в центре современного искусства Анкары.

В российского дипломата стрелял сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ. В момент покушения стрелок выкрикнул: "Аллах Акбар. Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь!" Вскоре он был убит сотрудниками спецподразделения.

Министерство иностранных дел Турции заявило о причастности к убийству российского посла "людей Гюлена".

В июле в Турции произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов. Власти страны утверждают, что к организации переворота причастен проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, и требуют его экстрадиции.
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Фейк , такого не может быть в "сверхдержаве " , наверное ровенский сайт
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только дурак воюет с Сатаной не исправляясь сам и не делая для себя никаких выводов.
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Дидываивали!

Война в Истории ‏@VojnavIstorii 11 ч.11 часов назад
Встреча немецких и советских военнослужащих. Польша. Вторая мировая война. Сентябрь 1939г.


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Привет,сколько в бюджет Навароси отстегнул? На залп из Града хватит?
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Грань безумства кажете? А ось це не перехід цієї грані безумства? Безпричинне споглядання трупа... енергетична воронка... Аяяй, аяяй.
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Интересные факты ‏@FactInteres 16 ч.16 часов назад
Минус 91,2 градусов Цельсия - обновлен рекорд самой низкой температуры на поверхности Земли


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОпасность путинского режима в том, что он разрушает существующий свод правил, который удерживал мир от перехода за грань безумия, - Каспаров
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