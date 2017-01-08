 Опасность путинского режима в том, что он разрушает существующий свод правил, который удерживал мир от перехода за грань безумия, - Каспаров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", сказал российский оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью "Каспаров.ru", говоря об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова.
"Путинский режим - преступный режим. И люди, которые работают на путинский режим, становятся соучастниками и подвергают себя опасности. Никто не защищен. Убийство, теракт - это, конечно, преступление. Когда режим нарушает все международные правила после того, что было сделано в Алеппо… Путинский режим стирает грань между добром и злом. Этот релятивизм будет возвращаться. И российский обыватель, который рассуждает в парадигме "нам можно, а им нельзя", не понимает, что разбужены силы, которые действуют в аналогичной парадигме. Вот поэтому Запад хочет сохранения статус-кво. Потому что при сохранении статус-кво сохраняется определенная форма порядка", - отметил он.
Каспаров добавил, что странам Запада нужно несколько лет, чтобы собрать доказательства о преступлениях, поэтому действовать начинают силы, которым они не нужны: "Запад не может ответить тем же. Ему нужно два года, чтобы собрать безупречные доказательств для суда. Всем понятно, кто сбил малайзийский Boeing, но Западу нужны юридически веские доказательства. И в этот момент на авансцену выходят силы, которым не нужны никакие доказательства".
Он отметил, что у этих сил "существует своя правда", и они будут вершить свое "правосудие".
"В этом и есть опасность путинского режима - он разрушает существующий свод правил, который удерживал мир от перехода за грань безумия", - сказал Каспаров.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в центре современного искусства Анкары.
В российского дипломата стрелял сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ. В момент покушения стрелок выкрикнул: "Аллах Акбар. Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь!" Вскоре он был убит сотрудниками спецподразделения.
Министерство иностранных дел Турции заявило о причастности к убийству российского посла "людей Гюлена".
В июле в Турции произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов. Власти страны утверждают, что к организации переворота причастен проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, и требуют его экстрадиции.
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... путенские... место выбрано по путенски
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