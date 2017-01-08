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 Спасатели высвободили из снежных заносов 262 автомобиля и 5 автобусов в Одесской области, - ГосЧС

Автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории Украины нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС по состоянию на 7 часов утра 8 января.

По данным ведомства, были ликвидированы 13 заторов в 7 районах Одесской области, из которых высвобождено 262 автомобиля и 5 автобусов.

Отмечается, что к ликвидации заторов на территории Одесской области привлечено 319 ед. тех. и 350 чел.

"Людей, получивших обморожения во время пробок нет", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Все автодороги Николаевщины перекрыты из-за снегопада. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что введено ограничение движения транспорта в 5 областях (Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской).

С целью ликвидации заторов и расчистки дорог на автодорогах Украины привлечено 1 тыс. 617 ед. тех. и 2 тыс. 649 чел.

"Подразделениями ГосЧС высвобождено из снежных заносов 925 автомобилей (за сутки 582), в которых находились 2 тыс. 142 человека (за сутки 1 тыс. 475).

Ситуация по состоянию проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле ГосЧС", - сообщили в ведомстве.
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