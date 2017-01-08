 Минобороны Франции усилит защиту от кибератак: Есть реальная опасность

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан в интервью французским СМИ, передает Reuters.
По его словам, Франция не менее уязвима для кибератак со стороны иностранных государств, чем Соединенные Штаты.
Ле Дриан отметил, что есть реальная опасность кибератак на объекты французской гражданской инфраструктуры, а также против французской демократии и средств массовой информации.
Отвечая на вопрос, обладает ли Франция иммунитетом от таких атак, Ле Дриан сказал: "Нет, конечно, нет, мы не должны быть наивными".
Как сообщалось, Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ в 2016 году разоблачило кибератаку на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и видит признаки того, что она могла быть осуществлена из России.
289 9
К кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия, - глава контрразведки ФРГ(42)
"Это охота на ведьм", - Трамп не верит в причастность России к кибератакам во время выборов(323)
Информация о якобы взломе хакерами артиллерийского ПО не соответствует действительности, - Минобороны(55)
Перед введением санкций против России за кибератаки информация перепроверялась несколько раз, - Керри(104)
The Washington Post: Взлом Национального комитета Демократической партии совершили те же хакеры, которые помогали уничтожать артиллерию ВСУ(0)
Путин решил вмешаться в выборы из-за бездействия США после агрессии РФ в Украине, - Маккейн(136)
Кибератака во время президентских выборов была санкционирована высшим руководством России, - глава разведки США Клэппер(296)
Ответить
Ответить
Приєднуйся
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А смысл?
Вот пролезет в президенты хуйловская содержанка-она сама доступы ко всем серверам откроет.
Ответить
Ай-яй-яй.
Ответить
Ответить