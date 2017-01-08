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 Минобороны Франции усилит защиту от кибератак: Есть реальная опасность

Французское военное ведомство усилит защиту от кибератак.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан в интервью французским СМИ, передает Reuters.

По его словам, Франция не менее уязвима для кибератак со стороны иностранных государств, чем Соединенные Штаты.

Ле Дриан отметил, что есть реальная опасность кибератак на объекты французской гражданской инфраструктуры, а также против французской демократии и средств массовой информации.

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Отвечая на вопрос, обладает ли Франция иммунитетом от таких атак, Ле Дриан сказал: "Нет, конечно, нет, мы не должны быть наивными".

Как сообщалось, Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ в 2016 году разоблачило кибератаку на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и видит признаки того, что она могла быть осуществлена из России.


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Странно, что они не хотят "договариваться" с кибертеррористами....
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Лучше об этом расскаите проститутке Ле Пен...
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хранция - это страна слабовольных, деградированных жабоедов, лучшая подружка ху%ла в Европе.
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чем вам Франция не угодила, о великий знаток и ценитель французской культуры?
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Это у вас кацапаский холопов слово "угождать" на лишнехромосомном уровне присутствует, привыкли кремлевское ху%ло облизывать.
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Минобороны Франции усилит защиту от кибератак (c)

А смысл?
Вот пролезет в президенты хуйловская содержанка-она сама доступы ко всем серверам откроет.
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Лучшая защита это нападение,некоторым страусам стоило бы попробовать, для разнообразия.
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