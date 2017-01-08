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 Из-за непогоды в Украине обесточены 35 населенных пунктов в пяти областях, - ГосЧС

В результате неблагоприятных погодных условий обесточены 35 населенный пунктов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС по состоянию на 7 часов утра 8 января

Так, в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, остаются обесточенными 35 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Одесской - 24 н.п., Херсонской - 7 н.п., Николаевской - 2 н.п., Днепропетровской - 1 н.п., Волынской - 1 н.п.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Все автодороги Николаевщины перекрыты из-за снегопада. ФОТОрепортаж

Сообщается также, что к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самые аварийные дороги - в Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской и Хмельницкой областях. ИНФОГРАФИКА
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Нужно в Конча Заспе свет отключать пока все разрывы не устранят, тогда эти падлюки быстрее бы мослами шевелил.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за непогоды в Украине обесточены 35 населенных пунктов в пяти областях, - ГосЧС
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