 Из-за непогоды в Украине обесточены 35 населенных пунктов в пяти областях, - ГосЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС по состоянию на 7 часов утра 8 января
Так, в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, остаются обесточенными 35 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Одесской - 24 н.п., Херсонской - 7 н.п., Николаевской - 2 н.п., Днепропетровской - 1 н.п., Волынской - 1 н.п.
Сообщается также, что к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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