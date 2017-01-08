 Теракт в ночном клубе Стамбула: за 7 минут стрельбы нападавший выпустил по людям более 180 пуль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на полицию Стамбула.
По происхождению подозреваемый - узбек, известен по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан.
В полиции отметили, что в течение нападения стрелявший сменил шесть зарядных устройств и выпустили более 180 пуль. По словам свидетелей, он также стрелял в головы людей, лежащих на земле. Нападение продолжалось в течение семи минут. Затем преступник пошел на кухню, и оставался там в течение приблизительно 13 минут, успел сменить одежду и почистить оружие.
Напомним, что в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле вооруженный автоматом террорист ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. В результате погибли 39 человек, среди них 16 иностранцев, еще 69 человек были ранены. Власти квалифицировали нападение как теракт. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Сейчас полиция продолжает поиски террориста.
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Стрелять по безоружным - верх цинизма...
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Интересно что ранен кто или нет - не пишут. Но очень точно про пули...
журнашлюхи...
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І так легко зник.
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