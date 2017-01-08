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 Теракт в ночном клубе Стамбула: за 7 минут стрельбы нападавший выпустил по людям более 180 пуль

В совершении теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь подозревается Абдулгадир Машарипов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на полицию Стамбула.

По происхождению подозреваемый - узбек, известен по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан.

В полиции отметили, что в течение нападения стрелявший сменил шесть зарядных устройств и выпустили более 180 пуль. По словам свидетелей, он также стрелял в головы людей, лежащих на земле. Нападение продолжалось в течение семи минут. Затем преступник пошел на кухню, и оставался там в течение приблизительно 13 минут, успел сменить одежду и почистить оружие.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Опубликовано новое фото подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. ФОТО

Напомним, что в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле вооруженный автоматом террорист ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. В результате погибли 39 человек, среди них 16 иностранцев, еще 69 человек были ранены. Власти квалифицировали нападение как теракт. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Сейчас полиция продолжает поиски террориста.
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а не надо было Вовкин самолёт сбивать... )
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Судя по действиям он был хорошо подготовлен.
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Так Хуйло профана не допустить до такої масштабної акції.
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Круто! Центровейший клуб. Уровень террористической угрозы-чрезвычайно высок. Одновременно, террорист с собой прихватывает БК, по максимуму... переодевается... чистит оружие... и уходит живым! У него было 20 минут! Как хотите, но я бы предположил, что там и турецкие силовики задействованы. Иначе как???
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И полиция с охраной как буд-то их и небыло.
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Вот-вот! Их- как корова языком слизала. А тот- как будто об этом знал! И спокойно начал переодеваться... чистить оружие. Охренеть!
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Там ещё говорится что он переоделся, почистил оружие и уехал на такси в Kuruçeşme, а потом сказал таксисту что у него нет денег, а в его одежде нашли 500 лир (примерно $140). Попробуй так запросто погулять по Стамбулу.
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помста за вбитого посла у совковому виконанні. Начебто і кошти мають і ними козкидуються, як непотрібом, а мстяться примітивними методами.
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Думаю, что Вы верно выразили мотивы организаторов расстрела.
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А кто пули то подсчитал?
Интересно что ранен кто или нет - не пишут. Но очень точно про пули...
журнашлюхи...
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А что повара на кухне? Встретили его хлебом солью, если он смог так долго там находиться, и даже переодеться?за это время ктото в зале мог бы сотню раз вызвать полицию, значит был сообщник, который следил, чтобы это не случилось...
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Це ж стільки часу ! А поліція через скільки приїхала ?
І так легко зник.
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