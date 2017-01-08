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 Количество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 72 раз. Шестеро украинских воинов ранены, - штаб

Ха прошедшие сутки в зоне АТО боевики осуществили 72 обстрела. Шестеро украинских военнослужащих получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 7 января 2017 г., опубликованной в Facebook.

По данным штаба, на м ариупольском направлении из 122-мм артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов различных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.

На луганском направлении из минометов различных калибров били по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской, и Новозвановке.

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На донецком направлении из 82-мм минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.

"Всего состоялось 72 обстрела. Шестеро наших военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

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Напомним, 5 января, боевики осуществили 42 обстрела позиций сил АТО.
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шестеро это много, если есть тяжелые это плохо. укропы не отвечают, почему главком?
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І жодного разу не було новини про обстріл ешелону з вугіллям..Дивне якесь це АТО..
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Надеюсь та сторона понесла более существенные потери.
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Сумнівно - в новині немає жодного слова про вогонь у відповідь..
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Не завжди і не все повідомляють офіційно.
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Щире вітання з Різдвом від сучого сусіда! Одужуйте, захисникі наші
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 72 раз. Шестеро украинских воинов ранены, - штаб
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