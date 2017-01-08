 Количество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 72 раз. Шестеро украинских воинов ранены, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 7 января 2017 г., опубликованной в Facebook.
По данным штаба, на м ариупольском направлении из 122-мм артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов различных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.
На луганском направлении из минометов различных калибров били по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской, и Новозвановке.
На донецком направлении из 82-мм минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.
"Всего состоялось 72 обстрела. Шестеро наших военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.
Напомним, 5 января, боевики осуществили 42 обстрела позиций сил АТО.
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