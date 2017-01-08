 "Чем дальше в тыл, тем больше патриотов", - писатель Жадан

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал писатель и волонтер Сергей Жадан в эфире "112 Украина".
"Чем дальше в тыл, тем больше патриотов. Чем в более теплом кабинете, офисе или ресторане ты сидишь, тем больше радикально ты настроен, тем более радикальных действий ты требуешь", - сказал он.
"Этот "диванный" радикализм, с одной стороны, возможно, не столь вреден, так как он ни на что не влияет. Сидят люди в Facebook, призывают к радикальным действиям, ну и что? Ни на что это не влияет, так как они влияют на свои собственные умы. С другой стороны, действительно, есть определенная часть нашего населения, которая мыслит радикально: либо белое, либо черное", - отметил он.
"Если вы общаетесь с нашими военными, волонтерами, с теми, кто действительно бывает в зоне войны, вы, очевидно, заметите, что их мнения и их позиции не настолько радикальны, потому что они общаются с людьми. Они видят, насколько все сложно, неоднородно", - сказал писатель.
"Когда человек смотрит на войну через экран своего компьютера, то у него, очевидно, может сложиться точка зрения, что да, там все предатели, коллаборационисты, сепаратисты", - добавил Жадан.
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