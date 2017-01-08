 Террористы "ДНР" запрещают жителям ввозить больше 50 кг продуктов, - ОБСЕ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"На блокпосту "ДНР", расположенном в 17 км к юго-западу от Донецка, члены патруля Миссии видели очередь из 20 гражданских автомобилей, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, и очередь из 32 гражданских автомобилей, двигавшихся в противоположном направлении. Присутствовавший там вооруженный член "ДНР" сообщил членам патруля Миссии, что каждому человеку, проезжающему в подконтрольные "ДНР" районы, разрешается провозить продукты, суммарный вес которых не превышает 50 кг", - сказано в документе.
Напомним, в соответствии с изменения и дополнениями от 28 ноября 2016 года к приказу СБУ №415, суммарный вес товаров, разрешенных к провозу в неподконтрольные правительству районы, увеличен с 50 до 75 кг на одного человека.
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неуслышанным и беспрерывно встающим с колен?
На дворе 2017...!!! Который год война!!! Прикрыть "холодильник", и вопрос решится в ближайшие пол года!
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