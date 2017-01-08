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 20 автомобилей стоят в заторе в Одесской области

В Одесской области, возле села Степное Раздельнянского района, остается затор из 20 автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, пассажиров трех автобусов из Молдовы и 5 автомобилей (150 человек), которые находились в пробке возле села Семеновка Белгород-Днестровского района, деблокировали из затора и разместили в пункте обогрева в Семеновке.

Автомобили и автобусы, которые находились в пробке на участке Кринички - Холмское, деблокированы. Их водители и пассажиры размещены в названных селах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дорогах пяти областей действуют ограничения движения

Ликвидированные заторы:
- возле с. Еремеевка и с. Раздельное Раздельнянского района высвобождено 20 автомобилей;
- возле с. Шевченково и с. Красный Яр Килийского района высвобождено 5 автомобилей;
- возле с. Спасское Татарбунарского района высвобождено 20 автомобилей;
- возле с. Роскошное Белгород-Днестровского района высвобождено 70 автомобилей;
- возле с. Щербанка Раздельнянского района высвобождено 50 автомобилей;
- возле с. Софиевка Николаевского района высвобождено 4 автомобиля;
- возле с. Маяки Беляевского района высвобождено 46 автомобилей;
- между населенными пунктами Шевченково и Мирное Килийского района высвобождено 10 автомобилей.

На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло.
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Норм , хлопці мерзнуть , працюють , раніше бувало сотнями стояли ..
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Вместо того чтобы чистить роторами, запрещают людям ездить, конечно, так проще. Запретить гниды себе поездки, Ляшко, как там в Таиланде с замом?
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Они вертолетиками летают.Если б ездили-у нас дороги бы были.
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Винтокрылые по такой погоде не летают, гиды все в тёплых краях...
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А под моим домом стоит 15 автомобилей. Повод для новой ветки, Цензор!
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...тут это... -- общался с Братом из Львова... -- то, да сё... ...всё , вроде ОК ... ...Но тут влетает в эфир его Жиночка и грит в сердцах шо-то там такое нервное скороговоркой и промеж всего прочего такэ: "шліндер гопнув"

Что это значит? -- переспросить не успел -- бо вся связь вырубилась... -- а знать хочется... *)
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так а зачем куда то перется? в надежде .что тебя должны спасти. а если не спасут.вовремя
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия20 автомобилей стоят в заторе в Одесской области
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