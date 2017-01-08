 20 автомобилей стоят в заторе в Одесской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, пассажиров трех автобусов из Молдовы и 5 автомобилей (150 человек), которые находились в пробке возле села Семеновка Белгород-Днестровского района, деблокировали из затора и разместили в пункте обогрева в Семеновке.
Автомобили и автобусы, которые находились в пробке на участке Кринички - Холмское, деблокированы. Их водители и пассажиры размещены в названных селах.
Ликвидированные заторы:
- возле с. Еремеевка и с. Раздельное Раздельнянского района высвобождено 20 автомобилей;
- возле с. Шевченково и с. Красный Яр Килийского района высвобождено 5 автомобилей;
- возле с. Спасское Татарбунарского района высвобождено 20 автомобилей;
- возле с. Роскошное Белгород-Днестровского района высвобождено 70 автомобилей;
- возле с. Щербанка Раздельнянского района высвобождено 50 автомобилей;
- возле с. Софиевка Николаевского района высвобождено 4 автомобиля;
- возле с. Маяки Беляевского района высвобождено 46 автомобилей;
- между населенными пунктами Шевченково и Мирное Килийского района высвобождено 10 автомобилей.
На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло.
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