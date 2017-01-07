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 В 2016 году оккупанты запретили ввезти в Крым 510 животных, 200 птиц и 2000 аквариумных рыбок

В 2016 году 100% грузов, поступавших в оккупированный Крым с материковой части Украины, были возвращены в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Россельхознадзор, из-за отсутствия необходимых документов возвращены 510 животных, 190 голов декоративной птицы, 14 голов сельскохозяйственной птицы, 1 партия гидробионтов, 1 черепаха, 1 пчелосемья и 2032 аквариумных рыбки.

Ввезено в Крым 3936 голов животных и декоративной птицы, 14 голов сельскохозяйственной птицы.

Из Крыма на материковую часть Украины были вывезены 3580 животных и 2 аквариумных рыбки.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Более 15 тонн "санкционных" фруктов из Польши и Испании уничтожили в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж


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какие нах грузы???? везите туда инфекции и эпидемии.
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Надеюсь, что будет в Украине власть, которая запретит шастать в оккупированную территорию.
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Да. 2000 аквариумных рыбок (наверное фугу) - индустрия.
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Ну и ладно. Пусть плодят крыс и тараканов.
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RoksolanaToday&Крым ‏@KrimRt 3 год3 години томуСимферополь,Куйбышатник

Кажется,мы призабыли про год огурца
он идет себе потихоньку

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Для полного инсайта нехватает, что бы он ещё и проктологом был)
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рыбки ! Карл ! аквариумные рыбки !
это полный писец !
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!?!?!? Це псц. 1 черепаха! 14 глов сельскохозайственной птицы! Обьемы!
Не оккупанты должны запретить, а власти Украины должны закрыть эту помойку полностью.
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Могли бы при въезде в Крым заставлять снимать турецкие трусы. Посла ведь убили.
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хотел бы видеть шокохряка на въезде в крым без трусов...
на параде 2014 это падло о возврате крыма уверенно вякало вместе с галантереем и муженко...
как раз во время ...
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это геноцид, пачиму крымские кацапы заприщают вьезд, своих братьевь по разуму ? конкуренция .... гупии , лучше с Крымом справяться
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Авакян разницу в цене сынку на игру в казино отдал.
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Цензор зачем такие новости размещать перед сном?? Теперь не смогу уснуть размышляя к чему мне такая статистика и переживая найдутся ли владельцы для аквариумных рыбок... Может организовать сбор пожертвований бедным рыбкам??
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ето были жидобандеровские рыбы - у них в глазах была ненависть.
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В нас на Львівщині кажуть:
"Я сі смію з того"
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В Крыму воды не будет никогда, а российские ватники уедут сами.
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Как это "никогда"? Когда Крым вернется в Украину, им воду дадим
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нехер вообще в крым ездить пока он окупированый. А то государство учителям ,врачам ,гос-служащим зарплату платит и отпускные, а эти ватные дурынды едут в крым и тратят деньги поддерживая экономику оккупантов и кацапских свиней . А вообще новость гавно ,так цензор скоро в срашку 24 превратится, если будет про рыбок писать которых в крым не пустили
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так Крым оккупирован или нет? я не могу представить чтобы в 1942 из Берлина в Москву товары катались по ж/д! как они уже достали эти лицемеры! если я харьковчанин не понимаю оккупирован или нет Крым! то как в других страна типа Китая, Франции, Германии это смогут понять?
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Ребята, ничего вы не понимаете. Это же были нескрепные животные. Гундяй их не освятил
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Джоан Роулинг и зарвавшиеся Гоблины
В последней книге о Гарри Поттере писательница рассказывает устами одного из своих героев, что Гоблины отличаются от людей тем, что считают своим все, сделанное их руками. Когда Гоблин продает человеку, эльфу или великану выкованный им меч, он берет деньги за товар, рассчитывая в будущем вернуть его себе любым способом. Покупатель, естественно, о замыслах продавца не знает - Гоблин ему о том, что считает проданную вещь своей, не сообщает.
Гоблины нашего времени пошли дальше - они считают своим все, чем когда-либо владели. Например :ну и что с того, что Крым полсотни лет, как украинский? Мы владели им, значит, он наш! И Киев наш! Недаром мы на танках "на Киев" пишем! И Прибалтика наша - мы нею владели! Сначала нам Нарву отдайте - потом всю заберем! Львов отдадим Польше, чтобы в нужное время вспомнить: и Варшава была наша!
То, что Крымом Россия владела 200 лет, а крымские татары и турки - тысячу, естественно, не учитывается. Они ведь Люди, а не Гоблины, у них права считать своим все, побывавшее в руках, нет!
Наглость Гоблинов волшебного мира заставила Людей отнять у них право на ношение волшебных палочек. Против Гоблинов нашего мира Люди вводят санкции.
Ох, недаром правитель Крыма в девяностые годы имел у братков погоняло Гоблин!
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..в 2016 году оккупанты запретили ввезти в Крым 510 животных, 200 птиц и 2000 аквариумных рыбок...
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писец, как я жил без этого...
минстець, браво !

...
цензор, да ты охренел !
в ТРЕТИЙ раз размещаю безобидный коммент, и в ТРЕТИЙ раз его МИНСТЕЦЬ на цензоре удаляет !
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Из Крыма на материковую часть Украины были вывезены 3580 животных и 2 аквариумных рыбки. Источник: http://censor.net.ua/n422468
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 2016 году оккупанты запретили ввезти в Крым 510 животных, 200 птиц и 2000 аквариумных рыбок
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