 На дорогах пяти областей действуют ограничения движения

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Одесская область
С 18:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения (кроме трассы Киев - Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств).
Днепропетровская область
С 18:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на участке дороги М-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье.
Кировоградская область
С 15:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.
Херсонская область
С 12:00 6 января ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.
Николаевская область
С 17:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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Теперь только через Беларусь на Мааацкву!!!
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