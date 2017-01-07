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 На дорогах пяти областей действуют ограничения движения

В пяти областях Украины из-за непогоды введены ограничения на движение автотранспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Одесская область

С 18:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения (кроме трассы Киев - Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств).

Днепропетровская область

С 18:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на участке дороги М-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самые аварийные дороги - в Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской и Хмельницкой областях. ИНФОГРАФИКА

Кировоградская область

С 15:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

Херсонская область

С 12:00 6 января ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

Николаевская область

С 17:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели вытащили из сугробов 184 машины и скорую помощь на Одесчине, - ГСЧС

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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как Украину замело?
Теперь только через Беларусь на Мааацкву!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа дорогах пяти областей действуют ограничения движения
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