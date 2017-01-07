 35 одесских домов остались без тепла из-за аварии, - Чечеткин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин в докладе Президенту Петру Порошенко.
По его информации, в координации с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГСЧС привлечена к ликвидации крупной аварии теплосети в Приморском районе Одессы. Там 35 домов остаются без тепла. На месте работают несколько аварийных бригад.
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Вашему вниманию колядка на эрзя.
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Каляда, каляда! Уряж давай сюкором,
Каляда, каляда! (Если) а максак сюкором,Каляда, каляда! Тазов пря цёра чачс,Каляда, каляда! Лавце ланга чинезе,Каляда, каляда! Поза парць ваязо138,Каляда, каляда! Если максак сюкором,... Мазый пря цёра чачс -Преве улизо, вадря улизо, умнай улизо.Каляда, дай уряж, ну снаха, дай мне липлёшку,если не дашь липлёшку, радисына = лысава141, штоп па лавкам бегала, в квасную бочку утанула .А если дашь мне сюкором-эта липлёшку, то красивую парнишку ради, умом-разумом был и хароший<...
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Вариантов два: 1 - пошлют нахутор бабочек ловить, 2 - наваляют пи***лей.
Делаем ставки.
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Или вАна во время рождественских каникул временно перестаёт быть борцуньей с злачиннай владай?
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Хто тама на часах стоял...неизвестно,тем более причем здесь Михо..
однофамилец, не родственник...случайность естессно,,)" среди самых быстрорастущих российских банков на территории Крыма - РНКБ и Генбанк. У Генбанка - целая группа акционеров: семь компаний, которые принадлежат 14 физическим лицам. Среди них есть один украинец - Артур Чечеткин(с).
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Этот пэтя нас, гибридно, вливает в россию...
Это ни хера не смешно - читайте законы, смотрите на реальность...
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Орест Лютий - "РОСІЯН В ДОНБАСЕ НЕТ"
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