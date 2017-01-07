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 Пьяная женщина за рулем врезалась в дерево и погибла, ее пассажир чудом выжил

В Херсонской области легковой автомобиль врезался в дерево и загорелся. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в 3:25 на автодороге Геническ - Азовское -Стокопани - Новый Азов 31-летняя женщина - водитель Dacia Logan - на расстоянии около 4 км от Нового Азова врезалась в дерево. В результате ДТП автомобиль загорелся.

Водитель погибла на месте происшествия. 26-летний пассажир смог выбраться из машины, вызвал полицию и скорую помощь.

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Полицейские опросили пассажира и выяснили, что вечером они с женщиной употребляли спиртные напитки в компании друзей, после чего решили поехать в соседнее село. По словам мужчины, он был пьян, поэтому отдал ключи от своей машины 31-летней подруге. Больше ничего не помнит.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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во всем мире женский алкоголизм сравнялся с мужским. так что это не только наш бич. не знаю как за рулем
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разве есть какая-то разница между женским и мужским алкоголизмом?
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Плохо вы женщин знаете. Эти и алкоголизм на молекулы порвут.
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бред это, давно опровергнутый, любой лечится при желании
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нихрена не лечится и не только женский но и мужской! Так подлечить можно но это до первого срыва. Много наркоманов вылечили? Так подлечили немного пока опять не сорвутся!
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Ничего подобного. У меня на микрорайоне одна такая очень весёлая женщина живёт, так она на моей памяти уже раз 8-10 алкоголизм вылечивала.
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да, в мире нет лекарства от алкоголизма, кодировки, и тд это кстати только у нас "если Вы в Европе произнесете термин «кодирование», Вас не поймут. Этого нет нигде западнее Польши. Врача, пользующегося подобными методами считают шарлатаном"
в общем пока сам человек не остановится помощь даже самая профессиональная будет до лампочки.
Помощь нарколога для физического купирования и облегчения абстинентного синдрома необходима, но для поддержки а не лечения, как простуду и тд алкоголизм не вылечить, сложная комплексная медико-социально-психологическая проблема, решать ее можно только учитывая каждый из трех указанных компонентов. И тем не менее многие справляются с ней
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Вы меня пугаете! Вы алкоголик? Только алкоголики утверждают что могут бросить пить в любую минуту.
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вы внимательно прочитали комментарий мой? нет, я не алкоголик, но работала одно время с людьми страдающими этой болезнью,
кстати, не факт что та женщина хронический алкоголик, тем более сейчас праздники, много кто расслабляется
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а никто и не говорит что она алкоголик. Есть категория которым пить просто противопоказано, потому что у них отключаются мозги, напрочь отключаются, СОВСЕМ!
У меня есть знакомая он выпьет поллитра коньяка и звонит всем подряд, утром обзванивает и извиняется. говорит что ничего не помнит. Пару раз ловил её вмазаной за рулем, на утро ничего не помнит.
Но она тоже не алкоголичка, пьет по празникам.
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Т.е. все эти кодировки от алкоголя - не действуют?!
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Знаю одного тИпа. Кодировался, полгода и опять в запой. Так несколько раз кодировался... Потом просто уже не кодировался, пол года пьет пол года печень лечит! Кстати после нового года скорая увезла в больничку под капельницу, может даже "крякнет" !
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знаю случаи когда по 8-10 раз кодировались и срывались вскоре, рассказывали как одна женщина привозила мужа, у которого уже был делирий, лежал в диспансере,
он был против кодировок, просто, наверное, в период протрезвения под напором семьи "чтоб отстали" соглашался, пока один раз привезли уже в предкоматозном состоянии, и еле отходили, так или просто так тряхонуло что жить захотелось или просто пришёл к своему пределу, но уже три года не пьёт
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А какую стадию принятия спиртных напитков принято уже считать алкоголизмом?
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Женщина становится больна в три раза быстрее, при условии равного употребления.
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читала про другое, -
"Существует такая деликатная проблема как женский алкоголизм. В обществе имеет место устойчивый миф: «женский алкоголизм не лечится». Проблема в том, что в нашей культуре мужское пьянство обыденно и принимается обществом без особой критики. Сильно пьющий человек, пока он работает и не валится под забор, обществом не отторгается. Женский алкоголизм, напротив, постыден"

скажу от себя почему это культивируется в обществе -жена волочущая домой пьяного в опу мужа это считается обычным и не таким уже страшным для окружающих явлением, потому что семья держится на женщине в 99% ей нельзя быть слабой,(если пьют оба тогда всё)
по-этому так особо и порицают "женский алкоголизм"

В разрез с общепринятым мнением, при правильно выстроенной системе помощи, женщины бросают пить чаще мужчин и, бросив, намного реже возвращаются к своему пороку.
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Чаще бросают пить чем мужчины? Да ты шо? а ну ка статистику наведи количество алкоголиков и алкоголичек и потом высчитай в процентном соотношении?!
Это такие ёлопы статьи пишут как те что когда то писали что женщины реже мужчин попадают в ДТП. Только они умалчивали о процентном соотношении мужчин за рулем и женщин!
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лучше вы приведите статистику про сколько женщин совершают ДТП сколько мужчины
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Это же ты пытаешься доказать недоказуемое тебе и наводить!
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), я ничего не пытаюсь доказать абсолютно, просто выразила своё мнение, что знаю про эту проблему, как и вы своё
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Ваша фантазия, к сожалению, никоим образом не совпадает с реальностью.
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Слишком много появилось вонючего пойла замаскированного под безобидные напитки! Типа лонгеры, джинтоники, ромколы и тд. Ну и дерьмо под названием пиво, которое пиво даже приблизительно не напоминает! Его делают все более и более привлекательным по вкусу! Раньше пиво было по вкусу дерьма, но оно было настоящее из солода, горькое и пили его только деды да мужики под "беломор".
Спаивают человечество!
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-мне..скальпель..подали..левой..рукой:-сказал хирург. когда зарезал пациэнта
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дорога щас там дрянь, может она и не такая уже бухая была
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авто для женщин!!!
какие педали с такими каблуками!!!???))))))))
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если авто для женщин, почему тогда стразиков на фото не видно?
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КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 2 год
2 години томуКрым. В Ялте тысячи туристов, преодолев кизячий шмон, попали на грандиозные рождественские гуляния. А за сценой темнота... "Русский мир"

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их как митилькоФ на свет керосинки ловят...хош-нехош..чтоб не сидеть в темноте-пойдешь.
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Вас так мало. Ви такі сміливі. Хай Господь береже Вас. Христос родився !!!
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хорошо что никого не сбили, Украина на первом месте в Европе по смертности в результате ДТП: ежедневно гибнут 10 человек, если не ужесточить ответственность максимально, скоро и в этом будет впереди планеты всей наравне со странами Африки или даже больше
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а максимально это насколько? Поймал пьяного сразу расстрел или 10 лет тюрьмы? Нет культуры! как не ужесточай ничего не получится. Ни один бы преступник не совершил преступление если бы знал что его поймают! Они же все думают что сбегут! Вот так и пьяные... думают что не попадутся и ничего им не будет.
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например после первого же ДТП где есть пострадавшие а тем более погибшие, лишать прав навсегда, и серьёзный срок, не важно был при это пьян водитель или нет, лихачат и трезвые но дурные которых нельзя пускать за руль вообще, а у вас есть другие предложения, как с этим (высоким уровнем ДТП) бороться?
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Камеры поставить для начала. Пьяных конечно хватает но дурачков и лихачей намного больше. Вот когда они заплатят 20-30 штрафов за день за привышение скорости, к примеру, тогда думаю борзоты поубавится.
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В Украине гибнут 12 человек на 100 000 , на россии 18,8 , почему кацапездолы не пользуются гуглом ?
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«Уровень смертности на наших дорогах снизился и в 2011 году составил 4800 человек, а в 2012 - 5094 человека. Сегодня мы имеем показатель смертности в пределах 12 человек на 100 тысяч населения», - сообщил г-н Будник.

Отметим, по информации Всеукраинской общественной организации «Ассоциация безопасности дорожного движения» в Германии, Великобритании, Франции и Нидерландах при достаточно высоком уровне автомобилизации (700-800 автомобилей на 1000 человек) показатель смертности находится на уровне 4-5 человек на 100 тысяч населения, что примерно в три раза ниже, чем в Украине.

Как сообщал НБН, в течение последних трех лет на украинских дорогах погибают в среднем около 5 тысяч человек. Больше всего смертельных аварий происходит в Донецкой области.
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Смертность на российских дорогах в 3-4 раза выше, чем в ведущих государствах Европы и Азии. В 2013 году в России в ДТП погибло более 27 тыс. человек, или почти 19 человек на 100 тыс. населения
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Так Украину сравнивать с Европой тоже не получается. Там на ланосах, у которых в ДТП даже ремни рвутся, не ездят!
Понятно что выжить в ДТП скажем в Мерседесе с кучей подушек безопасности шансов намного больше чем в жигулях или ланосе! Но у нас почему то настойчиво пытаются сделать дураками водителей! И при этом никто не наводит статистику по "тяжелым" ДТП и количеству выживших при таких ДТП в Европе!
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не особо интересует как с этим в России честно говоря,
а чего у вас данные за 2011 год? на дворе 2017
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Это ложь. Статистику Испании посмотри. Там 30-40 в будний день и 50-70 на выходные.
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Пьяная женщина за рулем -- это при Совке в Севастополе и в Мурманске удивляло... ...а Жещины всё те же -- при нас остались...*)
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ну и что, это кому-нибудь нужно, кроме родственников погибшей?
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вот су-ка- сразу в рай, а иначе ей было туда никак..........проскочила .....
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В авто автопілоти поставлять з штучним інтелектом тоді можна й бухать по дорозі.
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Той , хто бухає за кермом - інтелекту позбавлений в принципі ... тому і штучний не допоможе !
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Не понять людей которые после пьянки садится за руль.Убийцы.
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Хорошо. Одной бухой тварью за рулём стало меньше.
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пассажир чудом успел зацепился за дерево... чудо распухло и мешало ходить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяная женщина за рулем врезалась в дерево и погибла, ее пассажир чудом выжил
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