 Пьяная женщина за рулем врезалась в дерево и погибла, ее пассажир чудом выжил

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в 3:25 на автодороге Геническ - Азовское -Стокопани - Новый Азов 31-летняя женщина - водитель Dacia Logan - на расстоянии около 4 км от Нового Азова врезалась в дерево. В результате ДТП автомобиль загорелся.
Водитель погибла на месте происшествия. 26-летний пассажир смог выбраться из машины, вызвал полицию и скорую помощь.
Полицейские опросили пассажира и выяснили, что вечером они с женщиной употребляли спиртные напитки в компании друзей, после чего решили поехать в соседнее село. По словам мужчины, он был пьян, поэтому отдал ключи от своей машины 31-летней подруге. Больше ничего не помнит.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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в общем пока сам человек не остановится помощь даже самая профессиональная будет до лампочки.
Помощь нарколога для физического купирования и облегчения абстинентного синдрома необходима, но для поддержки а не лечения, как простуду и тд алкоголизм не вылечить, сложная комплексная медико-социально-психологическая проблема, решать ее можно только учитывая каждый из трех указанных компонентов. И тем не менее многие справляются с ней
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кстати, не факт что та женщина хронический алкоголик, тем более сейчас праздники, много кто расслабляется
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У меня есть знакомая он выпьет поллитра коньяка и звонит всем подряд, утром обзванивает и извиняется. говорит что ничего не помнит. Пару раз ловил её вмазаной за рулем, на утро ничего не помнит.
Но она тоже не алкоголичка, пьет по празникам.
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он был против кодировок, просто, наверное, в период протрезвения под напором семьи "чтоб отстали" соглашался, пока один раз привезли уже в предкоматозном состоянии, и еле отходили, так или просто так тряхонуло что жить захотелось или просто пришёл к своему пределу, но уже три года не пьёт
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"Существует такая деликатная проблема как женский алкоголизм. В обществе имеет место устойчивый миф: «женский алкоголизм не лечится». Проблема в том, что в нашей культуре мужское пьянство обыденно и принимается обществом без особой критики. Сильно пьющий человек, пока он работает и не валится под забор, обществом не отторгается. Женский алкоголизм, напротив, постыден"
скажу от себя почему это культивируется в обществе -жена волочущая домой пьяного в опу мужа это считается обычным и не таким уже страшным для окружающих явлением, потому что семья держится на женщине в 99% ей нельзя быть слабой,(если пьют оба тогда всё)
по-этому так особо и порицают "женский алкоголизм"
В разрез с общепринятым мнением, при правильно выстроенной системе помощи, женщины бросают пить чаще мужчин и, бросив, намного реже возвращаются к своему пороку.
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Это такие ёлопы статьи пишут как те что когда то писали что женщины реже мужчин попадают в ДТП. Только они умалчивали о процентном соотношении мужчин за рулем и женщин!
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Спаивают человечество!
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какие педали с такими каблуками!!!???))))))))
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2 години томуКрым. В Ялте тысячи туристов, преодолев кизячий шмон, попали на грандиозные рождественские гуляния. А за сценой темнота... "Русский мир"
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first drink than drive.
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Отметим, по информации Всеукраинской общественной организации «Ассоциация безопасности дорожного движения» в Германии, Великобритании, Франции и Нидерландах при достаточно высоком уровне автомобилизации (700-800 автомобилей на 1000 человек) показатель смертности находится на уровне 4-5 человек на 100 тысяч населения, что примерно в три раза ниже, чем в Украине.
Как сообщал НБН, в течение последних трех лет на украинских дорогах погибают в среднем около 5 тысяч человек. Больше всего смертельных аварий происходит в Донецкой области.
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Понятно что выжить в ДТП скажем в Мерседесе с кучей подушек безопасности шансов намного больше чем в жигулях или ланосе! Но у нас почему то настойчиво пытаются сделать дураками водителей! И при этом никто не наводит статистику по "тяжелым" ДТП и количеству выживших при таких ДТП в Европе!
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а чего у вас данные за 2011 год? на дворе 2017
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