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Все про:армия (7220) Генштаб ВС (743) призыв (398) офицер (84) Антитеррористическая операция (15497) Муженко (199)

 Муженко о призыве в армию офицеров запаса: "Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться"

Призыв в армию офицеров запаса, которые прошли подготовку на военных кафедрах вузов, направлен на решение проблем с комплектованием офицерского состава.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в комментарии "Апострофу".

"Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", - сказал он.

По его словам, призванные в армию офицеры запаса могут быть направлены в зону проведения Антитеррористической операции после соответствующей подготовки. Система подбора офицеров будет направлена на обеспечение боевых частей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия не будет комплектоваться исключительно контрактниками, - Муженко

Напомним, ранее Генштаб ВСУ заявил, что в 2017 году в армию могут призвать около 4 тысяч офицеров запаса.
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это издевательство или позднее зажигание? идёт три года война уже
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так а шо такое? мужественному хенералу война - шо сладкая конхвета
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Стариков с калашами на передовую, чтобы пенсий было нужно меньше платить.
А НГ и ментов в полном обмундировании и с современным оружием на защиту АП и ВР от жен мобилизованных.
Вот такая у нас стратегия, мля.
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Что не так, или погоны лейтенантов просто так раздавали, а присяга ничего не значит? Стал офицером, значит будь готов защищать свою страну.
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От же ж проклятые шоколадные барыги! Мальчики в ВУЗах от армии закосили, а тут такое...
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Да военка осталась в единицах ВУЗов и то не для всех, в 90-х практически везде её отменили.
Так что не мальчики, а мужики которым, как минимум за 40.
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В статье написано "Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться"
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когда-то поступали лишь бы была военка))))
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А мусорков в АТО слабо?Опять будут принудительно посьілать молодьіх людей на убой.
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Да были уже мусора. Многие ( не все правда,отдам должное,но многие) три недели в Мариуполе или Изюме пробухали и с УБД домой поехали.
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Давно пора проверить всех "офицеров-запаса" на верность данной Украине присяге в зоне АТО.
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Теперь военная кафедра для всех - БЕСПЛАТНО!!! О как.
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Цікава розповідь про те, як вєтерана беркута, завдяки очильнику одеського осередка ПС вищимили з Одеси за порєбрік на історічєскую родіну... :D
https://site.ua/sergiy.sternenko/5949-veteran-berkuta-i-zlobna-hunta-ch-2-abo-yak-zvaliti-na-rodinu/
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Это того,что цветочки в посольствоносил, когда Ту утонул с ансамблем?

Если он - приятнейшая новость. Ибо гнидос наглый, агрессивный и вообще сука.
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У нас защищать страну похоже должны все кроме военных, НГ и ментов.
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Это мошный ресурс русских против украины.
Эти афицеры очень много друзей и саслуживцев имеют среди рассийских афицеров а значит намного больше падвержены братской любви.
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...это ты само так решило или телевизор сказал?
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писать научись грамотно!!!!

Руззким себя небось считаешь??
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Армия должна побеждать террористов,а не быть живыми мишенями,АТО не может длится вечно.
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Перестань постить патриотические картинки, ты гнилой ватник и это только оскверняет наших героев и в целом Украину.
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Почему дети прокуроров, депутатов, певцы наши популярные не идут туда? Почему туда не идет весь наш бомонд?.
П.С, Я когда то косил армию и в процессе нашли реальную болячку, сразу кышнули....
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Никого не осталось. Всех победуны ихтамнеты запоребриковые с обдолбенцами лугандонскими уничтожили, а остальные замёрзли без усрусского газа от голода позапрошлой зимой.

Так что, ахмет гАв, лепи спокойно дальше своего петуха кремлёвского из говна. Не отвлекайся.
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Да , такого убожества не ожидал даже от одно извилистого паркетника мужленко, какие офицеры запаса, да их даже сержантами в боевых частях нельзя ставить, в военном училище учат 4 года, а мужленко готов после собеседований на кафедрах "офицеров" посылать на фронт, нужно избавляться от совдэпии - всех этих "офицеров" лишить званий и прекратить выпускать клоунов с офицерскими званиями в гражданских вузах - дебилы бляд...
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Потом по зонам пойдут "ссученых" агитировать.
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Дурак он, как и все генералы. Или предатель. Мотивированных добровольцев выдавили из армии, а офицеров, которые не хотят и не умеют воевать призывают. Это хуже чем предательство.....
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Как говорит один знакомый-патриот: "Не, если я и пойду воевать, то моя война начнется с Киева"
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Ахаха, хитрожопые шли косить от армии на военную кафедру, а тут этих хитрожопых как раз и и призовут. Хуле вы чмошники получили офицерские звания, сидя в тёплых аудиториях за взятки. Прикидую как этих "офицеров" придёца отлавливать что бы затащить в военкомат. Хрен ещё поймаешь эту шваль. Они не для того прятались от армии на военных кафедрах что б сейчас попасть в армию )))
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а не кажется вам что времена толпы уже прошли!! хотите побеждать берите професионалов а хотите просто побольше гробов наштомповать то нет проблем берите всех до кого руки дотянутся!!
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Видимо боевые офицеры в зоне АТО уж больно опытные и сепары подсуетились чтоб их заменили на кафедральных дебилов.Иначе эту комедию обяснить нельзя,вспомните как заменили опытные добробаты на неопытных солдатиков а затем планомерно их уничтожали.Видимо и офицеров из передовой ждет таже участь.
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Я честно говоря вообще не понимаю нафига этот цирк устраивают!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМуженко о призыве в армию офицеров запаса: "Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться"
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