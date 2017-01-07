 Муженко о призыве в армию офицеров запаса: "Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в комментарии "Апострофу".
"Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", - сказал он.
По его словам, призванные в армию офицеры запаса могут быть направлены в зону проведения Антитеррористической операции после соответствующей подготовки. Система подбора офицеров будет направлена на обеспечение боевых частей.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ заявил, что в 2017 году в армию могут призвать около 4 тысяч офицеров запаса.
1961 53
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
За минувшие сутки погибших нет. Двое украинских бойцов - ранены, - спикер АТО(23)
Ночью боевики били по позициям сил АТО вблизи пяти населенных пунктов на линии разграничения, - Матюхин(10)
За минувшие сутки погибших нет. Ранен один украинский воин, - спикер АТО(17)
"Фантом" задержал в Луганской области партию продуктов, которую планировали по реке доставить на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж(53)
США надасть Україні броньовані авто медичної евакуації(0)
С начала суток зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ, один военнослужащий ранен, - пресс-центр штаба АТО(8)
Житель Донецкой области хранил на веранде заряды для подствольного гранатомета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(12)
Ответить
Ответить
А НГ и ментов в полном обмундировании и с современным оружием на защиту АП и ВР от жен мобилизованных.
Вот такая у нас стратегия, мля.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так что не мальчики, а мужики которым, как минимум за 40.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://site.ua/sergiy.sternenko/5949-veteran-berkuta-i-zlobna-hunta-ch-2-abo-yak-zvaliti-na-rodinu/
Ответить
Если он - приятнейшая новость. Ибо гнидос наглый, агрессивный и вообще сука.
Ответить
Ответить
Ответить
Эти афицеры очень много друзей и саслуживцев имеют среди рассийских афицеров а значит намного больше падвержены братской любви.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Руззким себя небось считаешь??
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
П.С, Я когда то косил армию и в процессе нашли реальную болячку, сразу кышнули....
Ответить
Ответить
Так что, ахмет гАв, лепи спокойно дальше своего петуха кремлёвского из говна. Не отвлекайся.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить