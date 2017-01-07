 Автомобиль медицинской службы Нацполиции попал в ДТП в Мариуполе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, на перекрестке улиц Мира и Зелинского 57-летний водитель ВАЗ-2109 во время совершения поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение со служебным автомобилем медицинской службы Нацполиции Daewoo Sens под управлением 26-летнего водителя.
В результате происшествия пострадала 34-летняя пассажирка ВАЗ.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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под чужим флагом... под чужим ником...!
в кацапии сильно дрючат...?
а ну ка скажи кто такой ваш царь? (путин)
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