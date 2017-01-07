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 Автомобиль медицинской службы Нацполиции попал в ДТП в Мариуполе

В Мариуполе (Донецкая область) столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадал один человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, на перекрестке улиц Мира и Зелинского 57-летний водитель ВАЗ-2109 во время совершения поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение со служебным автомобилем медицинской службы Нацполиции Daewoo Sens под управлением 26-летнего водителя.

В результате происшествия пострадала 34-летняя пассажирка ВАЗ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самые аварийные дороги - в Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской и Хмельницкой областях. ИНФОГРАФИКА
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В задницу их поцелуй для сугрева! Тебе лишь бы стрелки перевести НА ХУЙЛА.
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Встреча Нового года в Бразилии, Рио-де-Жанейро, пляж Копакабана.
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q


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тебя админ только что удалил флудер - ты на рекорд идёшь...
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цензор похож на желтую местную газетенку, неужели нет глобальный новостей в Украине
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Ну если ты ищешь глобальные новости на Цензоре , значит Цензор топовый сайт .
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так чего ты здесь ошиваешься?
под чужим флагом... под чужим ником...!
в кацапии сильно дрючат...?
а ну ка скажи кто такой ваш царь? (путин)
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Маленька Мольфарка ‏@InnaHeisenyuk 22 часа назад
MaxRT! Благодійний аукціон. Потрібні ліки! 80% опіків тіла, солдат зі Світлодарської дуги у вкрай важкому стані: http://www.5.ua/suspilstvo/boiets-ato-iz-opikamy-80-tila-potrebuie-dopomohy-135511.html …




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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль медицинской службы Нацполиции попал в ДТП в Мариуполе
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