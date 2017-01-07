 Российские ресурсы RT и Sputnik организовали пропагандистскую кампанию для влияния на выборы президента США, - доклад разведки США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в докладе Национальной разведки США.
Как отмечается в документе, подконтрольные Кремлю СМИ и сеть так называемых троллей в Интернете развернули пропагандистскую кампанию, чтобы повлиять на исход выборов. В докладе приводятся цитаты из блогов и публичных заявлений главного редактора RT и Sputnik Маргариты Симоньян, свидетельствующих о связях этих СМИ с властями России.
Доклад американских спецслужб, открытая версия которого была обнародована 6 января, обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин. В докладе подчеркивается, что действия Москвы были направлены на помощь избранному президенту США Дональду Трампу и дискредитацию его соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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Штабс-журналист Рыбников.Андрей Пионтковский: снаружи, это дружба, а внутри военная история…
Проект "Кадыров" десять с лишним лет назад позволил остановить бойню, дав Путину возможность спасти лицо и сохранить иллюзию "победы" в войне и сохранения Чечни в составе России. Но эта иллюзия жестокой насмешкой рока обернулась гнетущей реальностью пребывания России в составе Чечни. Унизительная для России ситуация лицемерного самообмана не может продолжаться бесконечно.
Чеченцы ничего не забыли, и ничего не простили. После всего того, что наворотили в Чечне в XIX, XX и XXI веках романовы, ермоловы, сталины, ельцины, путины, шамановы, чувство к русским, о котором говорил Лев Толстой в 17-ой главе "Хаджи-Мурата" стало для чеченцев всепоглощающим. Два этноса с таким устойчиво сложившимся отношением друг к другу не могут жить в одном государстве. Проект "Кадыров" с его тикающей бомбой отложил решение проблемы на десятилетие, но его время истекло.
Силовики и растущая часть общественного мнения, подогреваемая риторикой ряда оппозиционеров, готовых побегать по Кавказу с автоматом Калашникова, видят выход в силовом закрытии проекта, т.е. в третьей чеченской войне. Но любая попытка силовиков вернуться к прежнему произволу объединит чеченское общество в яростном сопротивлении.
В памяти людей еще достаточно свежи бессудные казни, незаконные задержания и аресты, пытки и другие массовые нарушения прав человека, которые совершали неизвестные люди в масках на автомобилях и БТР без опознавательных знаков по отношению к местным жителям. Пять тысяч человек пропали без вести. Десятки тысяч убиты.
Не о возвращении кадыровского тоталитарного оффшора в наше отечественное путинское "правовое" поле через еще более кровавую третью чеченскую войну, следует сегодня думать. Остановить часовой механизм русско-чеченской катастрофы можно только немедленным выходом России из состава Чечни.
Чеченской Республике необходимо предложить полную государственную независимость со всеми правовыми последствиями для наших двухсторонних межгосударственных отношений.
Еще одна (которая за последние два столетия) попытка геноцида самого трудного народа для России, как определил чеченцев незабвенный Дмитрий Ефимович Фурман, станет трагедией для Чечни и контрольным выстрелом в голову России.
Тем самым, о котором я предупреждал ровно 17 лет назад:
Путинизм - это война, это "консолидация" нации на почве ненависти к какой-то этнической группе, это - наступление на свободу слова и информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация.
Путинизм - это ( воспользуемся излюбленной лексикой г-на и.о.президента ) контрольный выстрел в голову России.
Igor Frolov
Проблему Кадырова можно решить так, как её решили на Украине, создав батальон Дудаева, который нагнул всех кадыровцев, вольготно себя чувствовавших при Януковиче. Они сами разберутся с этой мелкой кривоногой бестолочью и его зоопарком.
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Наприклад: Штраф для філіалу американській компанії складав 500000 євро плюс 20000 євро кожен день за те, що документація була лише англійською мовою - In 2006 a French subsidiary of a US company was fined €500,000 plus an ongoing fine of €20,000 per day for providing software and related technical documentation to its employees in the English language only... https://en.wikipedia.org/wiki/Language_policy_in_France
Це все тому, що англійська дуже впливає на французьку і витісняє з вжитку. А на українську дуже впливає кацапський язік, тому його треба пресувати такими ж штрафами.
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"Российские ресурсы RT и Sputnik организовали пропагандистскую
кампанию для влияния на выборы президента США, - доклад разведки США"
та правдивее ресурсов свет не видел.
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Такое чувство, что все знают как решить задачи, а сделать ничего не могут...
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