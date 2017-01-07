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 Российские ресурсы RT и Sputnik организовали пропагандистскую кампанию для влияния на выборы президента США, - доклад разведки США

Российские пропагандистские телеканалы RT и Sputnik способствовали кампании властей РФ по влиянию на выборы президента США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в докладе Национальной разведки США.

Как отмечается в документе, подконтрольные Кремлю СМИ и сеть так называемых троллей в Интернете развернули пропагандистскую кампанию, чтобы повлиять на исход выборов. В докладе приводятся цитаты из блогов и публичных заявлений главного редактора RT и Sputnik Маргариты Симоньян, свидетельствующих о связях этих СМИ с властями России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп признал причастность России и Китая к кибератакам на США

Доклад американских спецслужб, открытая версия которого была обнародована 6 января, обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин. В докладе подчеркивается, что действия Москвы были направлены на помощь избранному президенту США Дональду Трампу и дискредитацию его соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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Яйца в мыле,в жопе ветка,вы откуда,мы разведка.Уже весь адекватный Мир ржёт над тем что какая то убогая коза Симоньян решила исход выборов в США,во всяком случае так докладывает разведка США,цирк на дроте,если в США такие же вояки как разведка,то лучше им вообще на кАзломордых не дёргаться
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Разве что для тебя и таких же малахольных сопливых троллей,мацквабадовский ты наш
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2.
Штабс-журналист Рыбников.Андрей Пионтковский: снаружи, это дружба, а внутри военная история…

Проект "Кадыров" десять с лишним лет назад позволил остановить бойню, дав Путину возможность спасти лицо и сохранить иллюзию "победы" в войне и сохранения Чечни в составе России. Но эта иллюзия жестокой насмешкой рока обернулась гнетущей реальностью пребывания России в составе Чечни. Унизительная для России ситуация лицемерного самообмана не может продолжаться бесконечно.
Чеченцы ничего не забыли, и ничего не простили. После всего того, что наворотили в Чечне в XIX, XX и XXI веках романовы, ермоловы, сталины, ельцины, путины, шамановы, чувство к русским, о котором говорил Лев Толстой в 17-ой главе "Хаджи-Мурата" стало для чеченцев всепоглощающим. Два этноса с таким устойчиво сложившимся отношением друг к другу не могут жить в одном государстве. Проект "Кадыров" с его тикающей бомбой отложил решение проблемы на десятилетие, но его время истекло.
Силовики и растущая часть общественного мнения, подогреваемая риторикой ряда оппозиционеров, готовых побегать по Кавказу с автоматом Калашникова, видят выход в силовом закрытии проекта, т.е. в третьей чеченской войне. Но любая попытка силовиков вернуться к прежнему произволу объединит чеченское общество в яростном сопротивлении.
В памяти людей еще достаточно свежи бессудные казни, незаконные задержания и аресты, пытки и другие массовые нарушения прав человека, которые совершали неизвестные люди в масках на автомобилях и БТР без опознавательных знаков по отношению к местным жителям. Пять тысяч человек пропали без вести. Десятки тысяч убиты.
Не о возвращении кадыровского тоталитарного оффшора в наше отечественное путинское "правовое" поле через еще более кровавую третью чеченскую войну, следует сегодня думать. Остановить часовой механизм русско-чеченской катастрофы можно только немедленным выходом России из состава Чечни.
Чеченской Республике необходимо предложить полную государственную независимость со всеми правовыми последствиями для наших двухсторонних межгосударственных отношений.
Еще одна (которая за последние два столетия) попытка геноцида самого трудного народа для России, как определил чеченцев незабвенный Дмитрий Ефимович Фурман, станет трагедией для Чечни и контрольным выстрелом в голову России.
Тем самым, о котором я предупреждал ровно 17 лет назад:
Путинизм - это война, это "консолидация" нации на почве ненависти к какой-то этнической группе, это - наступление на свободу слова и информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация.
Путинизм - это ( воспользуемся излюбленной лексикой г-на и.о.президента ) контрольный выстрел в голову России.

Igor Frolov

Проблему Кадырова можно решить так, как её решили на Украине, создав батальон Дудаева, который нагнул всех кадыровцев, вольготно себя чувствовавших при Януковиче. Они сами разберутся с этой мелкой кривоногой бестолочью и его зоопарком.
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Видимо все слушания в конгрессе не пройдут даром для политикума. Недаром один из экспертов предрек Трампу импичмент. Он еще не вступил в должность, а компания по его дискредитации набирает силу. Возможно его просто используют как некое пугало, чтобы было оправдание для начала новой «холодной войны» и гонки вооружений.
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кацапские, гав-гав агенства, опять обосрались
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Все теперь трамп поймет что дружить с Россией могут только "идиоты" и дураки
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ФРАНЦІЯ: З 1995-го р. у Франції заборонено вживання англійських слів в офіційних зверненнях та громадських заходах. Введено штрафи від 750 євро до 570 тис. євро за використання неперекладених французькою мовою документів, наукових матеріалів, зловживання чужою мовою в засобах масової інформації, рекламах, вивісках тощо.

Наприклад: Штраф для філіалу американській компанії складав 500000 євро плюс 20000 євро кожен день за те, що документація була лише англійською мовою - In 2006 a French subsidiary of a US company was fined €500,000 plus an ongoing fine of €20,000 per day for providing software and related technical documentation to its employees in the English language only... https://en.wikipedia.org/wiki/Language_policy_in_France

Це все тому, що англійська дуже впливає на французьку і витісняє з вжитку. А на українську дуже впливає кацапський язік, тому його треба пресувати такими ж штрафами.
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Обама, щас такой грозный ... парадные в опастности
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новоизбранный президент США подтвердил, что русские вмешивались в выборы для его победы, но их попытка была неуспешной и на результат выборов это абсолютно не повлияло
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та быть не может, что бы
"Российские ресурсы RT и Sputnik организовали пропагандистскую
кампанию для влияния на выборы президента США, - доклад разведки США"
та правдивее ресурсов свет не видел.
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В США забыли законы бизнеса и жанра. На бульварные издания не обращают внимания, а тут разведка США на 7 страницах ругает данные СМИ. Это их звездный час.
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Не знаю есть ли такое определение, но наверное, настало время Весёлого Хаоса...
Такое чувство, что все знают как решить задачи, а сделать ничего не могут...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские ресурсы RT и Sputnik организовали пропагандистскую кампанию для влияния на выборы президента США, - доклад разведки США
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